Прем'єр Словаччини Матович, який пожартував про те, щоб віддати Закарпаття Росії, у вівторок піде у відставку
Ігор Матович залишає свій пост через скандал із закупівлею російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прем'єр-міністр Словаччини піде у відставку у вівторок, щоб покласти край тривалій упродовж місяця політичній кризі, що вибухнула після його рішення придбати вакцини проти коронавірусу в Росії", - заявив Едуард Хегер, який змінить його на посаді.
Під час урядової кризи третина кабінету Матовича пішла у відставку. Водночас чотири правлячі партії погодилися сформувати новий Кабінет міністрів, в якому Матович поміняється місцями з Хегером, який зараз обіймає пост міністра фінансів.
Очікується, що президентка Словаччини Зузана Чапутова попросить Хегера у вівторок сформувати уряд.
Раніше представники партії "Свобода і солідарність", як і інші партнери з коаліції - партія "За людей" зажадали відставки прем'єра Ігоря Матовича. Вони зробили це після рішення уряду без їх відома придбати російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".
Будь ласка, зачекайте...
І це стосується не тільки Словаччини...
В Словакії хоча б швидко очухалися та виправили помилку... та й наслідки таких помилок в Словаччині, яка у складі ЄС та НАТО, та в Україні, що восьмий рік відстоює свою незалежність та територіальну цілісність в боротьбі з агресією азіопського Мордору-паРаші, різні...
Для України більш катастрофічні...Отже нарід в Україні ще більш казковий.(