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відставка (1455) Словаччина (1023)

Прем'єр Словаччини Матович, який пожартував про те, щоб віддати Закарпаття Росії, у вівторок піде у відставку

Прем'єр Словаччини Матович, який пожартував про те, щоб віддати Закарпаття Росії, у вівторок піде у відставку

Ігор Матович залишає свій пост через скандал із закупівлею російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр Словаччини піде у відставку у вівторок, щоб покласти край тривалій упродовж місяця політичній кризі, що вибухнула після його рішення придбати вакцини проти коронавірусу в Росії", - заявив Едуард Хегер, який змінить його на посаді.

Під час урядової кризи третина кабінету Матовича пішла у відставку. Водночас чотири правлячі партії погодилися сформувати новий Кабінет міністрів, в якому Матович поміняється місцями з Хегером, який зараз обіймає пост міністра фінансів.

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Очікується, що президентка Словаччини Зузана Чапутова попросить Хегера у вівторок сформувати уряд.

Раніше представники партії "Свобода і солідарність", як і інші партнери з коаліції - партія "За людей" зажадали відставки прем'єра Ігоря Матовича. Вони зробили це після рішення уряду без їх відома придбати російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

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Топ коментарі
+18
А Рабинович, депутат ВР, вполне кучеряво себя чувствует, после публикации Крыма в составе страны-помойки.
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30.03.2021 01:11
+7
В Украине целых две легально действующих партии считают Крым московитским.
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30.03.2021 01:20
+5
І кожного дня підтримує агресію росії з різних трибун та ресурсів . І як взагалі може стати депутатом Верховної Ради рецидивіст ? янукович , рабіновічь ...- з цього все і починається .
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30.03.2021 06:41
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А Рабинович, депутат ВР, вполне кучеряво себя чувствует, после публикации Крыма в составе страны-помойки.
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30.03.2021 01:11 Відповісти
І кожного дня підтримує агресію росії з різних трибун та ресурсів . І як взагалі може стати депутатом Верховної Ради рецидивіст ? янукович , рабіновічь ...- з цього все і починається .
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30.03.2021 06:41 Відповісти
да ему за эту шутку наверняка хорошо заплатили что чхал он на эту отставку - продажные твари есть везде только ценник у них разный
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30.03.2021 01:12 Відповісти
В Украине целых две легально действующих партии считают Крым московитским.
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30.03.2021 01:20 Відповісти
ну я писал не о украинских партиях - хотя с другой стороны им уже давно можно было бы предъявить обвинения в сепаратизме как минимум но наше сбу больше интересует крышевание левых шалманов чем выполнение своих прямых обязанностей , да и денег за свою "слепоту" они получают гораздо больше чем от......
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30.03.2021 01:35 Відповісти
Не вполне понял....т.е., партиям в Украине вполне можно считать Крым московитским. А закордонным политикам - низзя?
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30.03.2021 01:37 Відповісти
я не знаю откуда ты ты - действительно США или с прокси , но реальность такова что на Матовича (ну как это проще объяснить я не знаю ) может надавить Евросоюз те же США а у нас как было "гуляй поле" так и осталось все решает бабло то есть олигархи это с приходом Байдена зеленский был вынужден был пойти на закрытие некоторых пророссийских каналов а вот продолжения что то не видно
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30.03.2021 01:49 Відповісти
Во времена "гуляй поля" предателей убивали. Сегодня у вас предатели в почете. И надавить на них некому.
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30.03.2021 01:52 Відповісти
да вот то то же и оно , самое комичное что война и оккупация Крыма выгодна для власти - любая смута на руку путину , **** замкнутый круг получаеться
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30.03.2021 02:02 Відповісти
русский, а шо такое "путин"?
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30.03.2021 02:04 Відповісти
а кто ты такой что бы называть меня русским ? вот кто ты такой это другой вопрос , вот кто ты ? кацап под прокси ? судя по нику так оно и есть , ты тупой провокатор
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30.03.2021 02:11 Відповісти
Шо такое "путин", русский?
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30.03.2021 02:28 Відповісти
піде в деенеру зам пушиліна по закарпаттю
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30.03.2021 07:22 Відповісти
мудрий нарід вибирає не досвідчених, відповідальних та патріотичних політиків, а сраних безвідповідальних популістів, кловунів, "палєзних ідіотав" та кремлівських холуїв, а потім не знає, що з цим робити...
І це стосується не тільки Словаччини...

В Словакії хоча б швидко очухалися та виправили помилку... та й наслідки таких помилок в Словаччині, яка у складі ЄС та НАТО, та в Україні, що восьмий рік відстоює свою незалежність та територіальну цілісність в боротьбі з агресією азіопського Мордору-паРаші, різні...
Для України більш катастрофічні...Отже нарід в Україні ще більш казковий.(
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30.03.2021 07:27 Відповісти
А українські приватні клініки вже ніяк не дочекаються коли можна буде розпочати завезення російської вакцини.
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30.03.2021 07:41 Відповісти
нашим мудозвонам взяти би приклад, а то ні встиду, ні совісті, ні яєць
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30.03.2021 08:07 Відповісти
Дошутился
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30.03.2021 08:17 Відповісти
"Пошутивший о том, чтобы отдать Закарпатье России премьер Словакии Матович во вторник уйдет в отставку" - а у нас шутника на высокую должность избрали.
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30.03.2021 08:25 Відповісти
 
 