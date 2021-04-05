УКР
Ті, хто пропонують не торкатися теми комунізму і його злочинів, нехай подивляться на Комісію з реабілітації. Вона завалена тисячами звернень, - Дробович

Національна комісія з реабілітації досі отримує тисячі звернень з усього світу.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Комісія з реабілітації перевантажена запитами, тисячі людей чекають на її рішення. Торік вона через карантинні обмеження засідала лише 6 разів тоді як мала би засідати вдвічі частіше. Більше того, з усіх регіонів нам пишуть про те, що не встановлено нового стандарту посвідчення реабілітованого. Тому в даному разі необхідна робота з удосконалення нормативної бази. Частина законодавчих актів з цього приводу аж з 90-х років.

Комісія з реабілітації може визнати людину невинною у злочині, який їй приписала радянська система, а також може визнати її потерпілою. Якось надвечір нам подзвонила 90-літня бабуся і сказала, як вона чекає реабілітації свого родича: "Мені не треба ніяких пільг, просто хочу, щоб пролунала правда". Тільки консультацій телефоном ми за минулий рік надали близько тисячі.

Часто не дуже свідомі політики починають качати тему про те, що не треба торкатися теми комунізму та його злочинів. Нічого подібного! Цих людей я запрошую до себе в гості, я покажу їм, скільки запитів нам пишуть люди з усієї України та просять відновити справедливість. Я вже мовчу про те, скільки людей звертається по допомогу у пошуку бодай якоїсь інформації про репресованих або зниклих під час війни родичів чи предків. Пишуть з України, Європи, Казахстану, Росії. Архів національної пам’яті створив спеціальний центр, який допомагає у таких випадках", - повідомив він.

Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте тут.

Петуха симоненка найти и на кол посадить.
05.04.2021 14:12 Відповісти
Мільйони українців, були репресовані і незаконно засуждені, не тисячі, а мільйони. Багато просто так розстріляли, як мого діда, інші ні за що пройшли канцтабори, бо ГУЛАГи це ті самі німецькі концтабори. Потрібно виправдати людей, які постраждали від звіра-радянської влади. Нацизм засудили, а ще більшого людожера - комуністів не зачепило. На мій погляд, необхідно створити комісію із спеціалістів, які б зібрали справу і засудили той режим, організаторів і виконавців. За голодомор 1932-1933 років порушили справу, але прокуратура закрила її через смерить винних. А потрібно не закривати, а прийняти судове рішення - засудити. А то виходить, що герої і ні в чому не винні люди - злочинці, а реальні злочинці шановні люди, на честь яких названі вулиці, виші, організації і написані книги.
05.04.2021 15:33 Відповісти
Национальная комиссия по реабилитации до сих пор получает тысячи обращений со всего мира. Источник: https://censor.net/ru/n3256348

КОМУНЯКИ ТО УЧНІ САТАНИ І ЙОГО АДЕПТИ
Ось чому Московія/ Расєя постановила бути правоприємницей срср.
05.04.2021 17:07 Відповісти
 
 