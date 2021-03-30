В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко
В Україні можна проводити понад 3 млн щеплень проти коронавірусу на місяць.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Спокійно мобільними бригадами та у кабінетах щеплення ми можемо робити 3,5-4 млн щеплень на місяць", – зазначив Віктор Ляшко.
Водночас, за його словами, темпи імунізації залежатимуть від постачання вакцин.
"Якщо за квітень будуть постачання, у травні ми спокійно будемо робити 3 млн щеплень на місяць", – додав головний санітарний лікар.
Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом першого місяця імунізували лікарів.
Також до процесу долучилися відомі українці, яким у прямому ефірі робили уколи. Так вони популяризували вакцинацію серед громадян.
Будь ласка, зачекайте...
для получения вакцины 70% населения понадобится 9 месяцев
это по по январь 2022 включительно
Могу делать ….
Могут делать а могут и не делать .
довые...ь
А колоти собі якийсь сумнівний "шмурдяк" - бажаючих обмаль.
Дибилина, весь мир уже давно договорился про поставки и страны уже всю зиму прививаются. А у нас "если в апреле", ****. Провалили вакцинацию полностью.
А больше у вас ничего нет.
Це фантазії мені нагадують анекдот:
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
- Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
- Конечно, может.
- А десять?
- Запросто.
- Ну а 20 килограммов?!
- Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?
По факту вакцини на всіх немає і в найближчий час не буде, "вакцинуватися" можна хіба асфальтом. Українців слід очікувати отримання природного імунітету ціною по 10к людських життів в місяць(
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Можно Машу за ляшку и ещё можно было сделать на Украине другу Францію с гиперлупом.
Вспомнил армейский юмор... когда солдат подходит и вместо "разрешите" говорит "можно":
- Можно мне раньше уйти?
- Можно за мой х*й подержаться.
- Ну... разрешите...
- Ну подержись...