Австралія слідом за Канадою запровадила санкції проти учасників будівництва моста через Керченську протоку

МЗС Австралії оголосило про запровадження санкцій щодо однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії у зв'язку з будівництвом моста через Керченську протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Австралія запровадила цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Австралії.

Санкції оголошено "в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом", уточнює австралійське зовнішньополітичне відомство.

Австралія продовжує "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", випливає з повідомлення.

МЗС уточнює, що загалом з 2014 року до санкційних списків Австралії внесено 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму

Раніше Канада запровадила санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних з будівництвом Кримського моста. Під канадські санкції підпали "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроект" і "Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії "Будгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Раніше проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна вже запровадили санкції Швейцарія, Велика Британія і ЄС.

Крим після розвалу Радянського Союзу залишився у складі незалежної України як автономна республіка. У березні 2014 року він увійшов до складу Росії після регіонального референдуму на тлі зміни влади в Києві. Україна вважає півострів своєю, але тимчасово окупованою територією. Країни ЄС і США називають дії РФ анексією і ввели санкції стосовно низки компаній, політиків і бізнесменів. Росія заявляє, що тема Криму закрита назавжди, півострів належить їй.