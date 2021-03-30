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Новини Санкції проти Росії Окуповані території - Крим і Донбас
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Австралія (415) Керченська протока (355) Крим (14083) санкції (11313) Керченський міст (525)

Австралія слідом за Канадою запровадила санкції проти учасників будівництва моста через Керченську протоку

Австралія слідом за Канадою запровадила санкції проти учасників будівництва моста через Керченську протоку

МЗС Австралії оголосило про запровадження санкцій щодо однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії у зв'язку з будівництвом моста через Керченську протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Австралія запровадила цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Австралії.

Санкції оголошено "в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом", уточнює австралійське зовнішньополітичне відомство.

Австралія продовжує "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", випливає з повідомлення.

МЗС уточнює, що загалом з 2014 року до санкційних списків Австралії внесено 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада ввела санкції проти учасників будівництва Керченського мосту в окупованому Криму

Раніше Канада запровадила санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних з будівництвом Кримського моста. Під канадські санкції підпали "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроект" і "Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії "Будгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на торговельні операції в Канаді.

Раніше проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна вже запровадили санкції Швейцарія, Велика Британія і ЄС.

Крим після розвалу Радянського Союзу залишився у складі незалежної України як автономна республіка. У березні 2014 року він увійшов до складу Росії після регіонального референдуму на тлі зміни влади в Києві. Україна вважає півострів своєю, але тимчасово окупованою територією. Країни ЄС і США називають дії РФ анексією і ввели санкції стосовно низки компаній, політиків і бізнесменів. Росія заявляє, що тема Криму закрита назавжди, півострів належить їй.

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Топ коментарі
+9
Крым никуда не входил, а временно оккупирован. Последний абзац агент Кремля писал?
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30.03.2021 07:34
+9
Цензор, Алё-ё--ё!

Это что такое?
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3256352
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30.03.2021 07:48
+7
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Агов, редакція! У мене зрадометр аж завищав від такої зуйні!

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 8957
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30.03.2021 07:56
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это тот случай, когда лучше никогда, чем поздно...
Мост то уже построен..
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30.03.2021 07:32 Відповісти
ну так прослышали от кацапов что санкции их только укрепляют
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30.03.2021 08:00 Відповісти
да там в основном европейские компании вытянули все сложности, а Украинв щебень поставляла и силовые аккумуляторы. Были расследования уже - гугли..
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30.03.2021 08:04 Відповісти
Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 7952
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30.03.2021 07:33 Відповісти
Крым никуда не входил, а временно оккупирован. Последний абзац агент Кремля писал?
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30.03.2021 07:34 Відповісти
Копипаст с российского сайта.
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30.03.2021 07:48 Відповісти
Цензор, Алё-ё--ё!

Это что такое?
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3256352
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30.03.2021 07:48 Відповісти
Все страны за Украину, кроме украинской власти. Парадокс.
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30.03.2021 07:40 Відповісти
Яку обрали корисні ідійоти, таку і маємо.
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30.03.2021 07:47 Відповісти
всі українці обрали українську владу.. всі ідіоти? чи ті хто голосує за ОПЗЖ чи Батьківщину, чи ЄвроСолідарність меньші ідіоти ніж ті хто голосував за ЗЕ?
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30.03.2021 07:53 Відповісти
За зехло голосовали дЭбилы. Жаль их так много. За опзж голосовали тртдарасты
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30.03.2021 07:57 Відповісти
Так. Є ідіоти а є відверті зрадники.
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30.03.2021 07:58 Відповісти
ще б зрозуміти хто є хто))
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30.03.2021 08:10 Відповісти
У горіховій шкаралущі (in a nutshell) воно якось так:
- ті, хто голосує за ЄвроСолідарність - розумні та адекватні громадяни;
- ті, хто голосує за СН - "альтернативно інтелектуальна" більшість, толерантно кажучи;
- ті, хто голосує за ОПЗЖ - кацапи та бавовна;
- ті, хто голосує за Батьківщину - Іван Сулима.
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30.03.2021 08:04 Відповісти
дякую))) буду знати)
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30.03.2021 08:09 Відповісти
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Агов, редакція! У мене зрадометр аж завищав від такої зуйні!

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 8957
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30.03.2021 07:56 Відповісти
Точно Таджикістан.
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30.03.2021 08:16 Відповісти
Цензор, альо! Регіональний референдум не має права визначати статус українських територій. Тільки Всеукраїнський референдум.
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30.03.2021 08:15 Відповісти
Це він статус українських не може, а от російських зміг
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31.03.2021 02:06 Відповісти
Теперь точно не достроят!
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30.03.2021 08:48 Відповісти
Не поздновато?
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30.03.2021 08:52 Відповісти
Все это" хорошая мина при плохой игре". Санкции против фирм нужно было вводить сразу в процессе начала строительства, тогда это было бы эффективно, сейчас это конечно тоже кое что, но больше похоже на холостой выстрел. ( больше шума, чем последствий)
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30.03.2021 10:13 Відповісти
Ймовірно, це реакція на зраду "нарідного" презЕдента?
24.03.2021
"Зеленский досрочно снял санкции с двух российских бизнесменов и корпорации принимавших участие в строительстве керченского моста".
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30.03.2021 10:44 Відповісти
Не являюсь прихильником Зе как и Пе. ( как и Ю, и тем более ОПЗЖопса). Поэтому буду объективен, начало строительства крымского моста -февраль 2016 года, пуск керченского моста произошел 16 мая 2018 года, а инаугурация Зе только 20 мая 2019.. Комментарии излишни. Хотя это конечно не отменяет негатив по отношению решения Зе по отношению к рашен бизнесменам тем более по ходатайству агента Кремля ПЦУ МП.
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30.03.2021 11:09 Відповісти
Что значит "вошел в состав России"? Крым оккупирован! Какое чмо статью писало?
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30.03.2021 10:18 Відповісти
Крымский мост это дьявольская пуповина Путина Вы думаете, что этот проклятый мост нужен для развития Крыма? Вы ошибаетесь. По этому мосту планируется подавать ядовитый газ. И когда крымчане устанут ото лжи и репрессий, когда тысячи людей, в вышиванках, выйдут на улицы с протестом, где-то в подземельях Кремля, заработает дьявольский компрессор и тогда они пожалеют, что променяли истинную демократию на обвешанного ржавыми ядерными ракетами карлика - маньяка
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30.03.2021 11:25 Відповісти
Крымский мост это дьявольская пуповина Путина Вы думаете, что этот проклятый мост нужен для развития Крыма? Вы ошибаетесь. По этому мосту планируется подавать ядовитый газ. И когда крымчане устанут ото лжи и репрессий, когда тысячи людей, в вышиванках, выйдут на улицы с протестом, где-то в подземельях Кремля, заработает дьявольский компрессор и тогда они пожалеют, что променяли истинную демократию на обвешанного ржавыми ядерными ракетами карлика - маньяка
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30.03.2021 11:26 Відповісти
 
 