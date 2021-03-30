Австралія слідом за Канадою запровадила санкції проти учасників будівництва моста через Керченську протоку
МЗС Австралії оголосило про запровадження санкцій щодо однієї фізособи і чотирьох компаній з Росії у зв'язку з будівництвом моста через Керченську протоку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Австралія запровадила цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно включеними територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Австралії.
Санкції оголошено "в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським союзом", уточнює австралійське зовнішньополітичне відомство.
Австралія продовжує "підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", випливає з повідомлення.
МЗС уточнює, що загалом з 2014 року до санкційних списків Австралії внесено 168 фізичних та 52 юридичні особи з РФ.
Раніше Канада запровадила санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, пов'язаних з будівництвом Кримського моста. Під канадські санкції підпали "Кримська перша страхова компанія", "Кримська залізниця", "Ленпромтранспроект" і "Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт-Томмот-Якутськ", а також гендиректор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проектів компанії "Будгазмонтаж" Леонід Риженькін.
Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону на торговельні операції в Канаді.
Раніше проти цих чотирьох компаній, Ганова і Риженькіна вже запровадили санкції Швейцарія, Велика Британія і ЄС.
Крим після розвалу Радянського Союзу залишився у складі незалежної України як автономна республіка. У березні 2014 року він увійшов до складу Росії після регіонального референдуму на тлі зміни влади в Києві. Україна вважає півострів своєю, але тимчасово окупованою територією. Країни ЄС і США називають дії РФ анексією і ввели санкції стосовно низки компаній, політиків і бізнесменів. Росія заявляє, що тема Криму закрита назавжди, півострів належить їй.
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Мост то уже построен..
Это что такое?
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3256352
- ті, хто голосує за ЄвроСолідарність - розумні та адекватні громадяни;
- ті, хто голосує за СН - "альтернативно інтелектуальна" більшість, толерантно кажучи;
- ті, хто голосує за ОПЗЖ - кацапи та бавовна;
- ті, хто голосує за Батьківщину - Іван Сулима.
Агов, редакція! У мене зрадометр аж завищав від такої зуйні!
24.03.2021
"Зеленский досрочно снял санкции с двух российских бизнесменов и корпорации принимавших участие в строительстве керченского моста".