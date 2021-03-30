Ворог за добу сім разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. За минулу добу, 29 березня, в районі проведення ООС збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три такі випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.

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Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 березня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.