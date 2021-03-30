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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27110) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу сім разів зривав "тишу" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу сім разів зривав

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. За минулу добу, 29 березня, в районі проведення ООС збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування. З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три такі випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.

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Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 березня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів зривав тишу на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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Я так розумію режим припинення вогню не порушений?

(с)
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30.03.2021 07:54 Відповісти
Сказано же в новости - ТИШИНУ
Агрессии не было, тишину нарушали, дрелью работали и музыку громко слушали
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30.03.2021 07:58 Відповісти
Звісно, що ні. За зрив режиму "тиші", мордор отримає санкції, а так ...
Для мордору продовжується тиша, ніяких корисних санкцій для бізнеспартнерів ВАЗеленського, дерьмака та іншої ОПи.
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30.03.2021 10:28 Відповісти
Визначтеся на кінець хто порушує режим тиші? Російські гібридні війська, чи доморощені сепаратистські бандитські угрупування? Це дуже важливий факт. Хомчак заявляє, що це війна. Так війна, чи велика гра чинів в "стрелялки"?
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30.03.2021 11:39 Відповісти
 
 