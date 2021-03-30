Канада призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 55 років через ризик утворення тромбів
Канада в понеділок призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це із посиланням на рішення Національного консультативного комітету з імунізації повідомляє AP.
"Існує значна невизначеність щодо вакцинації AstraZeneca проти коронавірусу дорослих віком до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", – заявила заступниця голови комітету з імунізації Шеллі Дікс.
Вона уточнила, що, згідно з новими даними з Європи, ризик утворення тромбів наразі виникає в одного зі 100 тис. вакцинованих, що вище, ніж передбачалося раніше.
Крім того, за її словами, більшість пацієнтів у Європі, в яких після вакцинації AstraZeneca виникли тромби, були жінками віком до 55 років, а рівень смертності серед тих, у кого утворилися тромби, сягає 40%.
Цю інформацію підтвердив і представник Робочої групи зі впровадження вакцин канадської провінції Манітоба. Він зазначив, що, попри відсутність підвищеного ризику утворення тромбів, пов'язаного з AstraZeneca, рідкісний, але дуже серйозний побічний ефект спостерігався переважно у молодих жінок у Європі.
Нагадаємо, 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих. Після цього деякі країни, що раніше призупинили вакцинацію цією вакциною, поновили її.
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"Canada pauses AstraZeneca vaccine for under 55", що в перекладі "молодших за 55 років".
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