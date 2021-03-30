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Канада призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 55 років через ризик утворення тромбів

Канада призупинила використання вакцини AstraZeneca для людей молодше 55 років через ризик утворення тромбів

Канада в понеділок призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це із посиланням на рішення Національного консультативного комітету з імунізації повідомляє AP.

"Існує значна невизначеність щодо вакцинації AstraZeneca проти коронавірусу дорослих віком до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", – заявила заступниця голови комітету з імунізації Шеллі Дікс.

Вона уточнила, що, згідно з новими даними з Європи, ризик утворення тромбів наразі виникає в одного зі 100 тис. вакцинованих, що вище, ніж передбачалося раніше.

Крім того, за її словами, більшість пацієнтів у Європі, в яких після вакцинації AstraZeneca виникли тромби, були жінками віком до 55 років, а рівень смертності серед тих, у кого утворилися тромби, сягає 40%.

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Цю інформацію підтвердив і представник Робочої групи зі впровадження вакцин канадської провінції Манітоба. Він зазначив, що, попри відсутність підвищеного ризику утворення тромбів, пов'язаного з AstraZeneca, рідкісний, але дуже серйозний побічний ефект спостерігався переважно у молодих жінок у Європі.

Нагадаємо, 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих. Після цього деякі країни, що раніше призупинили вакцинацію цією вакциною, поновили її.

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Топ коментарі
+9
А старше 55 тромбы не образуются?
Или тех не жалко? - надо ж кому-то закупленное говно сбагрить...
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30.03.2021 07:57
+7
Жах.
Я ні на кого не хочу впливати, всі - дорослі люди і кожен приймає рішення самостійно.
Але потрібно зважити за і проти і добре знати свій стан та організм.
А не отак кидатися під чиїмось впливом (бо у когось нормально пройшло і без побічних ефектів) чи погоджуватися під примусом. (Це і щодо вірусу (не лише цього конкретно): ніхто не знає, як перенесе і що потім матиме)
Ми потрібні лише самим собі і нашим рідним. І про нас ніхто не подбає, крім нас.
Для уряду ми просто одиниці ... статистика ... Будь-де.

Бережіть себе.
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30.03.2021 08:13
+5
Так, лікарі відмовляються від вакцинації факциною від стєпанова.
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30.03.2021 08:06
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Умирают не от вакцины, а от тромба. Который образовался от изменения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 гемопоэз а или по-понятному - кроветворения, т.е. образования тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов. И если количество тромбоцитов увеличилось после вакцинации, то можно сделать выводы и аналогии... Например, ********** у папы появились после того, как он переночевал у маминой подруги. Или после утренней зарядки на балконе. Или от неправильной диеты. Тут блин куликовское поле битвы для ученых медицинских умов Степанова, Радуцкого и Ляшка... И вообще, люди не умирают от цианистого калия! Они умирают от того, что клетки теряют способность усваивать кислород из крови и организм погибает от внутритканевого кислородного голодания. Ну и такая мелочь, что это может произойти и от употребления цианистого калия. Видите как легко сказать все не сказав ничего и как мало нужно, чтобы надурить самую доверчивую нацию в мире, выросшую на самых лучших черноземах...
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30.03.2021 09:10 Відповісти
Якби, ще так досліджували смертність від ковід) Тоді б мабуть у нас смертність від нього була близько 0. Як в Китаї)
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30.03.2021 09:57 Відповісти
Канада приостановила вакцинацию людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca..це повідомлення Єха Москви.хто накосячив?)
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30.03.2021 10:07 Відповісти
Ну, блін, в новині ж є посилання на статтю в AP, де пише чорним по білому:

"Canada pauses AstraZeneca vaccine for under 55", що в перекладі "молодших за 55 років".
Ви вже другий, хто переписує хєрню з Еха Москви.
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30.03.2021 10:37 Відповісти
Ой. Тільки-но звернув увагу.
То ви той самий, що і перший раз писав.
Фанат Еха Москви.
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30.03.2021 10:39 Відповісти
З тромбами геть біда. Вони виникають під час ковіду, після нього та після вакцинації АstraZeneka. Тому треба якось примудритись та не захворіти без щеплення. Бережіть себе, ковід дуже підступний.
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30.03.2021 12:15 Відповісти
Т е всем, кто после 55 пусть тромбирубутся этой вакциной -ЦЕНЗОР ЭЭЭЭЙ !Вы правльно подали новость?
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30.03.2021 12:28 Відповісти
Думаю, що правильно. Для людей, молодше 55 співвідношення ризику від ковіду до ризику від побочок вакцини набагато менше, ніж для людей, старше 55.
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30.03.2021 14:08 Відповісти
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