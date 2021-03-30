Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 128,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 березня у світі зареєстрували 441 857 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7507 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 128 242 488 випадків інфікування, з них 441 857 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 804 370 осіб, з них 7507 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 103,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 6-ту.