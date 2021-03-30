УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5237 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 642 32
карантин (18171) статистика (2247) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали

10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02госпіталізовано – 2 597 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02летальних випадків – 286;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02одужало – 3 576 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 02здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 2,8 млн людей, кількість інфікованих перевищила 128,2 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07захворіло – 1 662 942 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07одужало – 1 307 076 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07летальних випадків – 32 418;

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали 14

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 995
показати весь коментар
30.03.2021 08:14
+2
В Європі курорти були закриті, а Буковель працював. Європейці і попхнули до нас. Обмінялись штаммами і повезили їх в свої країни. Наші теж попхнули до Буковелю, адже ми всі президенти.
показати весь коментар
30.03.2021 08:38
+2
А ті хто з закордону приїхав не міг привезти? Чи вірус передавався тільки в буковелі?
показати весь коментар
30.03.2021 08:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 995
показати весь коментар
30.03.2021 08:14 Відповісти
Вава злочинець. Спровокував нову хвилю заражень.
показати весь коментар
30.03.2021 08:21 Відповісти
Віслюк то злочинець.А в европі хто спровокував????
показати весь коментар
30.03.2021 08:31 Відповісти
В Європі курорти були закриті, а Буковель працював. Європейці і попхнули до нас. Обмінялись штаммами і повезили їх в свої країни. Наші теж попхнули до Буковелю, адже ми всі президенти.
показати весь коментар
30.03.2021 08:38 Відповісти
А ті хто з закордону приїхав не міг привезти? Чи вірус передавався тільки в буковелі?
показати весь коментар
30.03.2021 08:46 Відповісти
"Обмінялись штаммами і повезли їх в свої країни"
Чукча не чітатєль.
показати весь коментар
30.03.2021 09:12 Відповісти
Для тих хто в танку логіки не існує. Європейці закрили свої курорти, а Зеля ні.
показати весь коментар
30.03.2021 09:14 Відповісти
То заборонили б виїзд за кордон, якшо за логікою.
показати весь коментар
30.03.2021 09:52 Відповісти
І толку від закритих курортів????Польща 30 тис в сутки Франція 36 тис....
показати весь коментар
30.03.2021 11:54 Відповісти
не бреши , з листопада курорти Европи були в вільному доступі, а закрили їх в "низький сезон" і то тільки для туристів...
показати весь коментар
30.03.2021 12:55 Відповісти
і то не всі , тільки три дні назад прилетіли з Туречини - всі курорти працюють, - обовязково тільки тест на ковід...
показати весь коментар
30.03.2021 12:56 Відповісти
в Харкові гірськолижні курорти працювали до 22 березня ... і шо ?? в локдаун все забито було ше гірше ніж у буковелях ..і шо ?? Харьків навіть не червоній зоні ??
показати весь коментар
30.03.2021 12:52 Відповісти
Заради цікавості подивилася в ін-ті курорти Харківщини. Це смішно. Тому вся Україна кататися на гірських лижах їде в Карпати, на захід, а не на схід. На Буковелі, принаймі, могли на курортах при поселенні в готелі робити швидкі тести. Хоч щось.
показати весь коментар
30.03.2021 16:39 Відповісти
Харківська Швейцарія - і можеш сміятися тільки не лусни від "злості" ...
З.І. Зразу видно шо в гірськолижному спорті ви нуль..
показати весь коментар
30.03.2021 21:37 Відповісти
Якщо ви в чомусь не впевнені - не кажіть. Не знаю, де ви були на минулих вихідних, а я каталась на лижах на Плаю. Не Швейцарія, але дуже приємна горка в багатьох ракурсах. На лижах катаюсь 40 років. На Харківських курортах не була, бо свої під боком. Підтвердіть свої слова фактами.
показати весь коментар
31.03.2021 22:08 Відповісти
Найближча від мого дому траса, 3,5км. Красія - є найдовша в Україні. Я думаю, на цей момент, рахунок 1:0 на мою користь.
показати весь коментар
31.03.2021 22:17 Відповісти
2:0 на мою користь ... думаю здогадаєтесь чому
показати весь коментар
31.03.2021 22:47 Відповісти
Якщо в першому раунді було 1:0 на мою користь, то 2:0 в другому може бути тільки на мою користь. Аааа, хіба що ви початківець в гірськолижному спорті і ви можете кататись тільки на 400м. пологих гірках, а на чорних трасах Карпат вас би не позбирали. Тоді так, 2:0 на вашу користь. Здоров'я важливіше всього!
До слова, дуже хочу побувати в славному місті Харків.
показати весь коментар
31.03.2021 22:56 Відповісти
Ви мене трішки не зрозуміли... запрошую на слідуючий сезон взимку приїхати до Харкова , на гірськолижні комплекси "ХарьківськоЇ Швейцарії" і ви зрозумієте шо помилялися в своїх висновках...
показати весь коментар
01.04.2021 10:32 Відповісти
ВОВА відповість за СТЕПАНОВА.за його "вакцинування"...
можливо він це не розуміє,бо "вилизувачі очка" в його ОП зрообили йому "теплу ванну"...
показати весь коментар
30.03.2021 08:40 Відповісти
Пидлога, тебя забанили? Вылез под другим ником?!
показати весь коментар
30.03.2021 12:45 Відповісти
"доморощенные "чемпионы" по борьбе с короновирусом оказались совсем не чемпионами ,а откровенными аутсайдерами.
Текущая статистика по коронавирусу на 30.03.2021 (Украина)

Всего зара­жений 1 652 409

Сделано тестов 8 007 427
Количество вакцини­рованных 212 896
показати весь коментар
30.03.2021 08:30 Відповісти
Брехня по нових випадках. Мало тестують - повинно бути більше 25000 вже Шулери зелені!
показати весь коментар
30.03.2021 08:32 Відповісти
Хто захворів тих і тестують хто не хоче того і не заставляють.
показати весь коментар
30.03.2021 08:47 Відповісти
Фейсбучний "дохтор" Степанов, як не старається зірвати вакцинацію, а ті падлюки українці все записуються в чергу і записуються)
показати весь коментар
30.03.2021 08:34 Відповісти
переклав,бо Антиколорадосу "впадлу":

Вчора першою новиною з України, яка попалася на очі, був матеріал під зразковим назвою «В Україні різко знизилася кількість інфікованих» і це вже було сприйнято як якийсь вульгарний анекдот. Не стану вказувати ЗМІ, яке так відзначилося, оскільки це не так вже й важливо.
Просто вкотре переконуюся в повній відсутності професіоналізму тих людей, які називають себе журналістами.

Справді, вже стільки було сказано, що у нас, як і в інших країнах, немає системи постійного та суцільного тестування населення. Тестові лабораторії, за дуже рідкісним винятком, не працюють в режимі 24х7, а це значить, що субота і неділя будуть випадати із загальної статистики тільки тому, що в цей час не буде забору зразків для аналізів і не видаватимуться самі результати. Звідси - тижневе просідання випадає на суботу-понеділок.

Це - природна, але технічна яма саме в статистиці, але аж ніяк не в реальній картині. Вірусу все одно, який сьогодні день, понеділок, коли мінімальні показники, або п'ятниця, коли вони максимальні. Він вражає без прив'язки до календаря і де-факто, в неділю або понеділок може випасти рекордна кількість людей, просто це неможливо побачити технічно.

Якщо журналіст береться писати на цю тему, він повинен розуміти цей алгоритм, а якщо до нього не доходять такі елементарні речі, то не варто навіть чіпати цю тему.
показати весь коментар
30.03.2021 08:37 Відповісти
цього тижня "йдемо на цифри" 20 000 і 400 ...

привіт Степанову і решті уродів-"вакцинаторів" з МОЗ.
показати весь коментар
30.03.2021 08:38 Відповісти
Йди
показати весь коментар
30.03.2021 12:50 Відповісти
Я теж підхопив цю заразу((
показати весь коментар
30.03.2021 10:41 Відповісти
учитывая, что большинство умерших - это люди в возрасте, неплохая экономия пенсионного фонда к концу года ожидается. потому никто особе и не спешит с этой заразой бороться.
показати весь коментар
30.03.2021 12:13 Відповісти
 
 