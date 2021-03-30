В Україні за добу від COVID-19 померли 286 осіб, зафіксовано 10 533 нові випадки зараження, 3576 осіб - одужали
10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 533 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 597 осіб;
летальних випадків – 286;
одужало – 3 576 осіб;
здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 662 942 особи;
одужало – 1 307 076 осіб;
летальних випадків – 32 418;
проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Чукча не чітатєль.
З.І. Зразу видно шо в гірськолижному спорті ви нуль..
До слова, дуже хочу побувати в славному місті Харків.
можливо він це не розуміє,бо "вилизувачі очка" в його ОП зрообили йому "теплу ванну"...
Текущая статистика по коронавирусу на 30.03.2021 (Украина)
Всего заражений 1 652 409
Сделано тестов 8 007 427
Количество вакцинированных 212 896
Вчора першою новиною з України, яка попалася на очі, був матеріал під зразковим назвою «В Україні різко знизилася кількість інфікованих» і це вже було сприйнято як якийсь вульгарний анекдот. Не стану вказувати ЗМІ, яке так відзначилося, оскільки це не так вже й важливо.
Просто вкотре переконуюся в повній відсутності професіоналізму тих людей, які називають себе журналістами.
Справді, вже стільки було сказано, що у нас, як і в інших країнах, немає системи постійного та суцільного тестування населення. Тестові лабораторії, за дуже рідкісним винятком, не працюють в режимі 24х7, а це значить, що субота і неділя будуть випадати із загальної статистики тільки тому, що в цей час не буде забору зразків для аналізів і не видаватимуться самі результати. Звідси - тижневе просідання випадає на суботу-понеділок.
Це - природна, але технічна яма саме в статистиці, але аж ніяк не в реальній картині. Вірусу все одно, який сьогодні день, понеділок, коли мінімальні показники, або п'ятниця, коли вони максимальні. Він вражає без прив'язки до календаря і де-факто, в неділю або понеділок може випасти рекордна кількість людей, просто це неможливо побачити технічно.
Якщо журналіст береться писати на цю тему, він повинен розуміти цей алгоритм, а якщо до нього не доходять такі елементарні речі, то не варто навіть чіпати цю тему.
привіт Степанову і решті уродів-"вакцинаторів" з МОЗ.