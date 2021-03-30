На порталі "Дія" можна отримати понад 50 державних послуг, - Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що на порталі "Дія" тепер можна отримати онлайн понад 50 державних послуг.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рік порталу "Дія". У квітні 2020 року Мінцифра запустила https://diia.gov.ua та онлайн-послуги для ФОП. Будуючи цифрову державу, ми створили найзручніші послуги для підприємців", - написав він.

За словами Федорова, на сьогодні вдалося досягти таких результатів:

Більш як 3,6 млн відвідувань порталу. 94% користувачів задоволені якістю послуг для ФОП. Понад 275 тис. українців успішно скористалися послугами. За рік прибюлизно 40% підприємців відкривали ФОП онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%. Онлайн-послуги для ФОП потенційно заощаджують до 255 млн гривень - 81% користувачів визнають ефективність послуг у боротьбі з корупцією.

Запущено найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі. Послуги з відкриття, внесення змін до ФОП та закриття ФОП.

Процес відкриття ФОП скоротився із 30 до 3 етапів, а кількість полів для заповнення з 58 - до 10. Дані, які заявник раніше вводив у кабінеті громадянина на порталі "Дія", автоматично підтягуються до заяви - так само, як і дані електронного підпису.

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При відкритті ФОП можна також зареєструватися платником ПДВ. А ще послуга з реєстрації ФОП включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою та державними органами статистики.

Тепер заповнення форми займає лише 10-15 хвилин. До речі, ми тестували відкриття ФОП у прямому ефірі — це зайняло 7 хвилин.

На порталі також можна відкрити ТОВ. Вже 1700 відкритих ТОВ, а послуга займає 30 хвилин онлайн.

На порталі можна отримати онлайн понад 50 державних послуг. Серед них: єМалятко, реєстрація місця проживання дитини, будівельні послуги, оформлення допомоги з безробіття, запис до листа очікування вакцинації проти COVID-19 та інші.

"За лаштунками проєкту — нормативний та технічний реінжиніринг, а також навчання державних реєстраторів. Ми повністю зміни бізнес-процеси та зробили послуги для підприємців зручними та людяними", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що далі планується запустити повністю автоматичні послуги для ФОП: "Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття".