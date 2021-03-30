За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 433 особи, загалом - 212 898, - Степанов
212 896 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. 212 898 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами вакцинації.
"Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 371 406 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1740) та Дніпропетровській області (1290), найменше - в Чернігівській (240) та Одеській (310) областях.
Будь ласка, зачекайте...
після повідомлень в інтернеті про продаж результатів ПЛР -тестів для поїздок за кордон...
Польща не визнаватиме українські ПЛР-тести
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 30 БЕРЕЗНЯ, 2021 10 0
У Польщі з 30 березня запроваджують обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони, який можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.
Як пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://prm.ua/polshcha-znovu-zminyla-pravyla-v-izdu-shcho-zminylos/ посилання на Прямий, про це завив заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала.
Зазначено, що для тих, хто прибуває до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов'язковим без винятків.
Водночас після проведення тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.
ЩЕ раз.
Вакцинація,коли за пів року не досягнуто 60-70 відсотків вакцинованих не дозволяє пригасити епідемію