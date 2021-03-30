На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК

На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Про це свідчать дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 67,52% протоколів, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент, Василя Вірастюка (СН) підтримали 31,3%, або 10 496 виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,88%, або 9686 виборців.

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Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 28,73%, або 9633 голоси.