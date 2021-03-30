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Новини
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Вірастюк (75) ВР (14832) вибори (6593) ЦВК (1173) Кошулинський (43) Івано-Франківська область (928) Шевченко Олександр Леонідович (97)

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК

На довиборах до Верховної Ради на одномандатному окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") та Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Про це свідчать дані, опубліковані ЦВК після підрахунку 67,52% протоколів, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент, Василя Вірастюка (СН) підтримали 31,3%, або 10 496 виборців, на другому місці - кандидат від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, за нього проголосували 28,88%, або 9686 виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірастюк лідирує на довиборах на Прикарпатті, "слуги народу" заявляють про порушення

Представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримує 28,73%, або 9633 голоси.

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК 01

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Топ коментарі
+36
Всі, кого обікрав Порошенко, зверніться у найближчий банк за компенсацією. При собі мати довідку з дурдому.
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30.03.2021 08:46
+30
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8857 Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 ч

Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 520
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30.03.2021 09:01
+27
Олександр Шевченко ("За майбутнє"). істота з гівно-збіговиська майже 29 відсотків...інша істота зі збіговисько слуга урода більше тридцяти...

І де? на Франківщині... Ганьба!
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30.03.2021 09:28
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Украину победила одна Ольга ********* Без Сикелева и Соловьева
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30.03.2021 08:49 Відповісти
Путлеру можна заканчивать обстрелы,Украина уже его и без войны..73 % баранов готовы к этому...
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30.03.2021 08:53 Відповісти
Что на Западной Украине за два года еще зеленого дерьма не нажрались? Ну тогда приятного аппетита
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30.03.2021 08:54 Відповісти
Фабрика по производству грабель никак не закроется.
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30.03.2021 08:56 Відповісти
https://www.facebook.com/orestfighter?__cft__[0]=AZU-ux8CMa19zRMderSdYbVpBpP1E7gaoUBmOHGDU_ShSybtIEt1kmuXBeNx3XOx5OSNHdE3c97u-H5bQvCZ997skmN67E-9bcQNH3VwnM8476rwg0V_G4BlvS_wICe8Tg4&__tn__=-UC%2CP-R Орест Каракевич

https://www.facebook.com/orestfighter/posts/4098051470256047?__cft__[0]=AZU-ux8CMa19zRMderSdYbVpBpP1E7gaoUBmOHGDU_ShSybtIEt1kmuXBeNx3XOx5OSNHdE3c97u-H5bQvCZ997skmN67E-9bcQNH3VwnM8476rwg0V_G4BlvS_wICe8Tg4&__tn__=%2CO%2CP-R 9 год ·

Хвилинка політики.

В серці "найпатріотичнішого" заходу, ну прям осередку "українського націоналізму" єдиний представник проукраїнських політичних сил... програє п'ятьом сотням гривень.
Руслан Кошулинський витягував пліч-о-пліч з нами поранених на Майдані, воював на фронті, є досвідченим політиком зі стажем..
Заради нього зняла свою кандидатуру чудова https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZU-ux8CMa19zRMderSdYbVpBpP1E7gaoUBmOHGDU_ShSybtIEt1kmuXBeNx3XOx5OSNHdE3c97u-H5bQvCZ997skmN67E-9bcQNH3VwnM8476rwg0V_G4BlvS_wICe8Tg4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZU-ux8CMa19zRMderSdYbVpBpP1E7gaoUBmOHGDU_ShSybtIEt1kmuXBeNx3XOx5OSNHdE3c97u-H5bQvCZ997skmN67E-9bcQNH3VwnM8476rwg0V_G4BlvS_wICe8Tg4&__tn__=-]K-R Маруся Звіробій-Біленька
кінець кінцем, лиш би патріотичні сили врешті об'єднались та йшли одним фронтом до перемоги..
Але частина "мудрого наріду" продалась за 500 грн, а інша повелась на популізм, як в 2019-му.
Це все, що треба знати про патріотизм галичан.
Вже нічому не дивуюсь, лише дико розчарований.
Про 50-й округ взагалі мовчу, там нарід собі сеп@ра, який за лнр референдуми проводив, вибрав. І це на 8 році війни.
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 927

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6574
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30.03.2021 08:57 Відповісти
Чого партія, яку представляє Кошулинський, створила коаліцію в Франківській облраді із тими ж слугами і *За майбуднє* Бені?Ось народ і подумав, що вони один одного варті!
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30.03.2021 20:56 Відповісти
Два Каломойскі, один Кошулинський.
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30.03.2021 08:57 Відповісти
А по экзитполу лидирует Шевченко, а Вася третий. Или опрос врет или комиссия так считает. Наверное Вирастюк для Украины лучше чем Бенин Шевченко. Хотя, ничего они не решают. Голосуют как скажут. Законы принимают какие сверху спустят. Так что очередной балласт для ВР.
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30.03.2021 08:57 Відповісти
Так все в пределах погрешности. Разницу около 2% никакой экзит-пол не покажет.
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30.03.2021 09:04 Відповісти
Васе помог админресурс.
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30.03.2021 09:28 Відповісти
Это какой-такой админресурс если в обласной раде большинство у Свободы, а экономически Шевченко регион держит?
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30.03.2021 09:31 Відповісти
Главы районов поставлены Зелей.
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30.03.2021 09:33 Відповісти
А такой, зеля лично топит за вирастюка, на селекторном совещании вирастюк сидит в центре, больницу открывают, действующий мер с краю, блеют типа спасибо вовик за "велике крадівництво" понимаете?? Вася в центре, хотя вася пока еще никто и звать его никак, я имею ввиду политический бэкграунд ,а не спортивные достижения.... В целом все находится в парадигме зеленосопливой болезни нашего народа, парикмахеры ,комики, писюанисты, мясники, фотографы, бандиты-рестораторы , корабельные сосны, любое говно человеческое короче, кроме тех кто нужен в раде. И абсолютно беспристрастный преЗЕдент лично топящий за своего кандидата.........Прямое нарушение закона, основного, впрочем далеко не первое,.да и вообще, это все меркнет, перед уголовными преступлениями, за которые я надеюсь зеля таки сядет, если не сбежит, неправильная формулировка, если дадут сбежать, желание будет, хорошо бы закрыть возможность....
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30.03.2021 10:18 Відповісти
явка мала..
тому збільшується неточність попередніх рейтингів...
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30.03.2021 09:29 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8857 Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 ч

Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".

На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 520
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30.03.2021 09:01 Відповісти
Надеюсь что все же Вася лучше чем все те бужанские, дубинские, коли велюровые .
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30.03.2021 09:10 Відповісти
В объеме грудной клетки разве что. Ну и Бужанский автобус зубами потащить не сможет.
А это, как известно, очень важно в законотворчестве.
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30.03.2021 09:20 Відповісти
Так с Васей может хоть без собак за газ обойдется.
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30.03.2021 09:23 Відповісти
Ты думаешь Вася интеллектом тяжести тягал?
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30.03.2021 09:29 Відповісти
значит за газ возьмут гирями.
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30.03.2021 09:34 Відповісти
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30.03.2021 12:02 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95211, чим він може бути краще, якщо знаючи про бужанського, арестовича, єрмака, слюсарева, дубинського, зрештою недалекого зеленського - балотується від "слугинароду"?
якщо б мені подобалось жити серед злодіїв, спілкуватися зі злодіями, підтримувати злодіїв, поводитись як злодій - чи не був би я злодієм?
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30.03.2021 09:41 Відповісти
25.05.11 10:07 Сильнейший человек Украины Вирастюк споет Януковичу гимн пограничников

https://censor.net/ru/n169592
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30.03.2021 14:57 Відповісти
Вітаю ЗЕбіли - ви зробили це разом!
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30.03.2021 09:02 Відповісти
клоуны и спортсмэны -выбор 73 проц с родовой травмой головы
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30.03.2021 11:12 Відповісти
Кошулинського підставили свої:

"... Коаліція депутатів Івано-Франківської облради ("ВО Свобода", "За майбутнє", "Батьківщина") не підтримали звернення фракції ЄС звільнити із займаної посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета..."
Голова облради, свободівець Сич, смішно виправдовується за коаліцію Свободи з Майбахом і Батьківщиною: "...Переконаний, що мешканці Прикарпаття не голосували за жодного олігарха! Вони голосували за достойних, високопрофесійних, порядних і сумлінних співгромадян, яких вони знають!..."
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30.03.2021 09:07 Відповісти
Не здивуюсь, якщо фаріон голосувала за вірастюка аба шевченка післі того, як Маруся Звіробій знялась на користь Кошулинського.
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30.03.2021 09:30 Відповісти
Теперь, гуцулы, пеняйте только на себя.

Будут вам и потопы, и борьба с вырубкой, и борьба с контрабасом, и победа над ковидом в лучшем виде по самое не хочу. А деньги, как и ЗЕ, сможете посмотреть в видосиках и по ТВ.
Не жили хорошо - нечего и начинать.

Улыбок вам, гуцулы. На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 110
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30.03.2021 09:11 Відповісти
Олександр Шевченко ("За майбутнє"). істота з гівно-збіговиська майже 29 відсотків...інша істота зі збіговисько слуга урода більше тридцяти...

І де? на Франківщині... Ганьба!
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30.03.2021 09:28 Відповісти
Результати як завжди об'єднують Україну: і на сході, і на заході переважають барани.

Побоючись чабанів, вони завжди обирають таким самих баранів, сподіваючись що саме вони врятують їх від вовків. Демократичний колообіг баранів...
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30.03.2021 09:33 Відповісти
-
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська. Але виходить так що в місцеву владу вибирають тільки українських патріотів, а в зРаду чогось ворогів України українофобів - капітулянтів.
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30.03.2021 09:33 Відповісти
ну вот. теперь у нас тоже есть свой валуев в раде.
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30.03.2021 09:42 Відповісти
Так горила Валуев он в рядах «Единой Московии» кацапы почему то кличут её Россией.
И ясно что это профашистская партия, и она она полностью имперская -пророссийская. А продажные слуги кремля ЗЕбилы капитулянты указывают на то что они якобы слуги народа украинского, но подло брешуть с.ки. И это антиукраинская пророрийская партия капитулянтов вот к ней добавился украинский Валуев теперь уже будет украинофобом капитулянтом в отличии от кацапа Валуева.
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30.03.2021 12:59 Відповісти
Й..бнуте насєлєніє... Як тільки чую про "мудрий нарід", одразу починає нудити від його "мудрості"... Вірастюк-законотворець ... ну-ну, він вам назаконотворить 😂
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30.03.2021 09:52 Відповісти
На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8071
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30.03.2021 10:06 Відповісти
Явка низкая , считают неоправданно долго. Как бы не закончились выборы будет уверенность что были подтасовки. Особенно если победит Вирастюк. ( не зависимо победит ли он на самом деле). Поэтому либо это нужно делать " тоньше", либо вообще ничего не делать и просто констатировать факт.
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30.03.2021 10:08 Відповісти
Прикарпатці вирішили посадити у вищий законодавчий орган держави мішок гімна, який колись, дуже давно був горою м`язів. Але що одне, що друге без мозку від слова зовсім. Правда, таких там, на жаль, більшість, так що Василько тум буде свій серед своїх.
Дебільне бидло, а не народ.
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30.03.2021 10:21 Відповісти
не верю и оказывается Янык никогда не побеждал одна фальсификация была, почему а как они по две недели голоса посчитать не могли всё добавляли чтобы всё сошлось
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30.03.2021 10:51 Відповісти
Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського".
Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських.
Підтримує вбивство Журавля.
Підтримує катування Ріфмайстера.
Все його влаштовує 😏
Лише одне непокоїть-як би не підвести "преЗедента зеленскага".
Франківщині ганьба !
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30.03.2021 11:04 Відповісти
народ не учится на ошибках, выбирают очередного клоуна
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30.03.2021 11:17 Відповісти
вот такую подлянку народ подсовывает в тылу воинам на фронте. Разваливает верховную раду такими депутатами
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30.03.2021 11:27 Відповісти
Ответ делитанта. И раньше говорили, что россия не нападет, но 300 лет идиотам мало. Нет в истории случая когда раша помогала Украине.
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Власне, обираючи по приколу якихось спортсменів, співаків, блазнів, весільних фотографів, безробітних та інших популістів, виборець обирає для себе більшу вирогідність померти.
І ситуація з короновірусом тому підтвердження. Кількість смертей зростає, а вакцини не має, а той мізер, що є куплений через фірми-прокладки (у одної з яких юридична адреса у неіснуючому домі). Браво.
Звісно, що серед тих, хто помер пропорції симпатиків різних політичних сил приблизно такіж самі, як і на виборах президента. Так, за минулу добу померло приблизно 209 виборців зеленського.
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30.03.2021 12:03 Відповісти
Всі ці "зелені" під кінець каденції так "пожовтіють" і навіть "почервоніють", щоб ще раз переобратися і будуть "лити бруд" на ЗЕ заслужено і не заслужено, виставляючи себе "борцями" з режимом ЗЕ.
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30.03.2021 12:29 Відповісти
а еще на донбасс рот открывают, овцы.
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30.03.2021 12:36 Відповісти
Все эти морды в зеленых лицах должны дубовым частоколом прятать ничтожество кремлевских марионеток и холуев.
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30.03.2021 12:37 Відповісти
Ну все, сейчас пойдут антикризисные законы. Через год Украина будет в шоколаде, вот увидите. Вася очень серьезно усилил законодательный орган своими знаниями и опытом.
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30.03.2021 12:55 Відповісти
Бидло наріт обирає сепарів і шоуменів, потім дивуються.
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30.03.2021 13:03 Відповісти
и на заходи быдло и на сходи быдло - тильки Порохо ПСы и боты нэ быдло.
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30.03.2021 20:04 Відповісти
Только маскальские шлюхи делят Украину на восток и запад. Хотя есть просто умние за идею и бидло за колбасу.
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30.03.2021 20:25 Відповісти
Ніґди би не подумав, жи лемки, бойки та гуцули такі дембілли аби на сьомий рік війни з рашоноцистським масскалем обирати собі до влади не націоналіста, а холуїів-васалів кремля від йудів СН та йуди бєні-каламоя..
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30.03.2021 13:44 Відповісти
Скидається, що статечні ґазди і ґаздині на Прикарпатському Покутті виміркувалили, що буде більш ловко і дотепно, якщо під банею Верховної Ради млосно вигріватиметься кремезна й натоптана дупа Василька Вірастюка, аніж кістлява та куценька дупка Русіка Кошулинського. За одне й здоровезній та пухкій дупі Юзіка стане файна колєжанка - буде з ким разом заповзято гримнути від переповнення радощами і газами.
Не виправилоси діло Кошулинському ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестиси мандатом, через який надибати грейцарів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський дошукувати собі електоральних любощів деінде.
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30.03.2021 13:45 Відповісти
Чому лідирують кловани? На це питання можна знайти відповідь поглянувши на інформацію, що найбільше цікавить зубажілих?
Що українці шукали в Google. Підсумки 2020 року

Запитом року стало слово "коронавирус". Більшість слів та запитань в топі Google - набрані російською.

Також у першій десятці - сервіси для дистанційного навчання та роботи: Google Classroom, Zoom і освітній проєкт "На урок".
Окрім того, великою популярністю серед українців користувалися тема виборів у США та телевізійне шоу "Холостячка"
Топ-10 пошукових запитів цьогоріч виглядали так:

Коронавирус
Коронавирус рекомендации
Выборы в США
Google Classroom
Симптомы коронавируса
На урок
ХолостячкаПраздники 2020
Карантин в Украине
Zoom

Персона року

Алексей Навальный ,Джо Байден, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Ким Чен Ын

Питання: "Чому?/Почему?"

почему горит Австралия, почему растет доллар, почему нельзя дарить часы, почему не работает тик ток, почему выбивает вайбер....
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30.03.2021 15:06 Відповісти
будет вышибалой работать. Вот и всё что нужно знать о парламентизме
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30.03.2021 16:42 Відповісти
найпариотичнишие патриоты выбирают зэрьмо
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30.03.2021 18:26 Відповісти
Скільки часу їм потрібно? Не вірю у подібні "вибори"!
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30.03.2021 18:34 Відповісти
Мені Кошулинський дуже подобається , людина честі- Герой!
Я думаю якби не "підтримка" Порохоботів то переміг би точно.
У людей вже алергія на цих ПС ів
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30.03.2021 18:49 Відповісти
Ти ба, яке диво! І тут "порохоботи" винні... а ще винні, що ви без мізків... Бо твоє "подобається" то для чоловіка, чи коханця, а тут треба щоб люди прийшли та проголосували...
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30.03.2021 19:42 Відповісти
Чим займається ЦВК? В 50 окрузі допустили до виборів відвертого ворога, в 87 другу добу не можуть порахувати 35% бюлетнів. Невже саме за таку роботу їм платять по 300 тис на місяць?
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30.03.2021 19:36 Відповісти
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