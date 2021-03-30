За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков
Російська сторона висловила впевненість у тому, що за президента України Володимира Зеленського не вдалося просунутися в реалізації ні мінських угод, ні домовленостей у "нормандському форматі".
Про це в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Київ пів року говорить, що "мінські домовленості вже мертві".
"З "нормандським форматом" справи йдуть погано. Можна констатувати, що в реалізації як мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі", - сказав Пєсков.
Він заявив, що, крім мінських домовленостей, немає нічого, на чому можна було б вибудовувати міжнародні зусилля з урегулювання ситуації на Донбасі.
Він також підкреслив, що на Донбасі "ми бачимо нагнітання напруженості на лінії зіткнення", однак не уточнив, що відповідальні за порушення перемир'я саме підконтрольні РФ найманці.
"Зараз українці абсолютно відмовляються від ідеї будь-якого діалогу з ними. Відповідно, досягнення нових домовленостей апріорі неможливе, бо як можна врегулювати якийсь конфлікт, якщо одна сторона не хоче спілкуватися з іншого? Неможливо говорити про плани врегулювання без урахування думки республік. Абсолютно неможливо", - вважає Пєсков.
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тебе тяжело будет посчитать - с математикой такие как ты не дружите. я не на пенсии. по возрасту наверное понятно. но я акцентирую - а то до тебя самого это не дойдет
Крысы Мавзоейные,вы нелюди....
Поселок Никель (Мурманская область) на границе России и Норвегии остался полностью без тепла, а также холодной и горячей воды из-за аварии в цехе, принадлежащем компании «Норильский никель». Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Согласно заявлению ведомства, ночью обрушилась 10-метровая эстакада на территории плавильного цеха. По этой эстакаде проходил трубопровод, снабжавший поселок водой. Сейчас от воды и тепла отключены 135 домов, больница, три школы и четыре детсада.
В поселке проживает около 11 тысяч человек. Воду планируется подвозить из других городов, инженеры пытаются восстановить подачу воды в котельную. Температура в Никеле +4 градуса.
Плавильный цех - градообразующее предприятие Никеля - был официально закрыт три месяца назад. Предлогом было стремление компании сократить вредные выбросы. При этом многие эксперты высказывали мнение, что одна из причин закрытия - ветхость самого цеха, построенного в 1935 году еще финнами, когда это была территория Финляндии. До своего закрытия плавильный цех на Кольском полуострове считался самым старым производством «Норникеля».
Зеленського звинувачують в роботі на Москву: президент наказав зняти санкції із кримських підприємств оточення Путіна та з «міністра ДНР»
Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.
Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?
Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.
Проросійський указ Зеленського:
https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481
Андрій Смолій
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В Москве из-за сломанного кардиографа, с которым приехала по вызову скорая помощь, умерла родственница главы Минздрава россии Михаила Мурашко.
Ваш лаптєстан й надалі будуть знищувати, методично та послідовно.
І коли ваша країна-бензоколонка розпадеться на деклька частин, ніхто вас жаліти не стане, не буде вже "ножек буша" та іншої допомоги.
А кримський міст буде виконувати роль останної дороги свинособачих окупантів на материк, ітікати вам доведеться дуже швидко. Бо ті, хто там залишаться, підуть на корм крабам та рибам.
пусть его зеленский слушает и читает