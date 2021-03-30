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Байден (2862) Пєсков (1554) путін (23330) росія (63614) США (21036)

Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє

Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє

Заява президента США Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна є безпрецедентною та образливою.

Про це в інтерв'ю російському виданню "Аргументи і факти" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут особисте сприйняття другорядне. Йдеться про заяву, яку було зроблено на адресу глави держави. Це, звичайно, образлива заява, абсолютно безпрецедентна", - зазначив Пєсков.

"Але суть його (Путіна. - Ред.) реакції зводиться до ініціативи про розмову, яка залишилася без відповіді з боку американців. З нашої точки зору, зараз головне - не дати відносинам скочуватися далі по похилій. І так дуже багато шкоди їм було завдано, їх треба якось реанімувати. Тому потрібно почати говорити. З урахуванням нинішнього безпрецедентного загострення в двосторонніх відносинах народам і Росії, і Америки було б цікаво зрозуміти, про що і як говорять президенти. І президент сказав, що він відкритий для такого спілкування. Але тут же неможливо приймати рішення за другу сторону. Для танго потрібні двоє", - заявив прессекретар Путіна.

Також читайте: За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков

Він також уточнив, що зараз буде відбуватися ревізія двосторонніх російсько-американських відносин, після чого "вже буде сформульовано якесь розуміння того, куди нам рухатися далі".

"Не хотілося б говорити про екстремальні сценарії. Але ніхто не буде дозволяти Америці говорити з Росією з позиції сили. Це неможливо. Американці зараз як мантру повторюють, мовляв, ми з усіма будемо говорити з позиції сили. Ні Путін, ні хто інший з керівництва Росії не буде дозволяти ні американцям, ні кому б то не було ще так з нами розмовляти. Це виключено", - підсумував він.

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Зазначимо, що напередодні президент Литви Науседа також погодився з висловлюванням Байдена про Путіна.

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Топ коментарі
+24
вы уже давно лезгинку отплясываете всей страной
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30.03.2021 09:18
+23
ты смотри
им прямо сказали - нахер. нет.. лезут
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30.03.2021 09:18
+19
Г-н Письков, забудьте о танго, привыкайте к коленно-локтевой позе.
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30.03.2021 09:21
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вы уже давно лезгинку отплясываете всей страной
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30.03.2021 09:18 Відповісти
Танцювати с тим у якого яйця до бункеру приросли? Таць з вбивцею без яєць...треш. Хіт сезону
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30.03.2021 09:27 Відповісти
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 4654
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30.03.2021 09:57 Відповісти
ты смотри
им прямо сказали - нахер. нет.. лезут
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30.03.2021 09:18 Відповісти
Наш дурачок Кулеба рок-н-ролл собрался отплясывать с США, этот придурок танго. Их что, клонировали?
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30.03.2021 09:22 Відповісти
они просто хорошие танцоры и им ничего не мешает
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30.03.2021 09:25 Відповісти
Вважаючи на відсутність того нічого.
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30.03.2021 09:58 Відповісти
***** в сортире мочить надо слюнями концы у чеченцев, за глоток пива! О Танго размечтались... =))))
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30.03.2021 09:35 Відповісти
Так Байден вроде как вполне конкретно сказал "***** убийца". Что еще не дошло?
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30.03.2021 09:19 Відповісти
Реанимировать отношения?! Может лучше уж путина усыпить уже!
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30.03.2021 09:20 Відповісти
.... и станцевать на его могилке
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30.03.2021 13:02 Відповісти
Чому це чмо впевнене що Штати хочуть з ними танцювати?
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30.03.2021 09:20 Відповісти
Тому що йому сказати більше нічого.
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30.03.2021 09:23 Відповісти
Бо він відчуває, що Штати їх танцюють... І танцюють не по дитячому.
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30.03.2021 09:45 Відповісти
Г-н Письков, забудьте о танго, привыкайте к коленно-локтевой позе.
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30.03.2021 09:21 Відповісти
С хромыми кобылами казаки не танцуют!
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30.03.2021 09:21 Відповісти
с бухим медведём в избе не танцуют..... суши вёсла, поезд ушёл.......
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30.03.2021 09:21 Відповісти
Сексом тоже вдвоём занимаются. Параша спереди- Штаты сзади.
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30.03.2021 09:21 Відповісти
Визг ничтожества по заказу обосравшего штаны бункерного.. Вас уже оттанцевали и так и эдак,паршивая кацапня. И дальше оттанцуют))
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30.03.2021 09:23 Відповісти
***** в бункере давно сам чечетку ибенит.
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30.03.2021 09:24 Відповісти
***** на шесте кувыркается!
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30.03.2021 09:31 Відповісти
Тебя обманули, усатый, это не танго, а жесткое порно.
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30.03.2021 09:24 Відповісти
Иди с х@йлом танго танцуйте, голубки!
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30.03.2021 09:24 Відповісти
Танго вдвоем танцуют, - заявил пресс-секретарь Путина.Источник: https://censor.net/ru/n3256367

Вы скоро пляску Святого Витта будете исполнять соло.
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30.03.2021 09:24 Відповісти
О чем вообще возможно разговаривать с закомплексованным карликом-маньяком, который ходит на каблуках.
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30.03.2021 09:24 Відповісти
стойте в коленно-локтевой и не мычите!!!... танцор без ....
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30.03.2021 09:25 Відповісти
"Бывает, что есть, куда воткнуть, но нет контакта" - Ежи Лец. "
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30.03.2021 09:26 Відповісти
Роися больше не является субъектом для политики США.
Роися является объектом санкций и противостояния с США.

А это значит, что для Роиси танцы кончились и началась коленно-локтевая поза. Для этого согласие Роиси не нужно.
И закончится это только тогда, когда в коленно-локтевой позе останется стоять труп Роиси.

Так что не надо ничего реанимировать. Все идет хорошо.
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30.03.2021 09:27 Відповісти
Нахрен мне знать какую чушь несет усатый отморозок!!
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30.03.2021 09:30 Відповісти
парашу все танцуют. и в хвост и в гриву. как их мидовского коня )
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30.03.2021 09:32 Відповісти
судя по мордам-лица властей мордора им надо уже танцевать 7Х40!!!!! У нас, к сожалению, та же история.
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30.03.2021 09:37 Відповісти
Да, Песя, вдвоем танцуют. Один с пулеметом а второй чечетку с голым альфасамцовским торсом.
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30.03.2021 09:38 Відповісти
Байден обосрал Гопника из Питерской подворотни прямым текстом : дома в Москве Волгодонске Буйнакске,Беслан и Норд Ост,а также подлодку Курск взрывали Сралин и Гитлер,Путлер не причем...
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30.03.2021 09:38 Відповісти
БАЙДЕН СКАЗАЛ ПРАВДУ!!!! ХУТИН УБИЙЦА ВОР И ОТРАВИТЕЛЬ, И ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР, А С ТАКИМИ НЕ ГОВОРЯТ, И ХВАТИТ ЛГАТЬПЕСКОВ ЧТО ВЫ ЗА МИР!!!!!!
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30.03.2021 09:39 Відповісти
Мавзолейные,вами управляет тот,кто вас Злит. т.е. Байден!!!
Лао Цзы китайский философ был Мудрым человеком
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30.03.2021 09:41 Відповісти
Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют - Цензор.НЕТ 1134
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30.03.2021 09:48 Відповісти
В 90-е годы Путлер будучи помошником Собчака устроил голодный Геноцид Питерцам..Питерские .газеты тех лет ничего не забыли...
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30.03.2021 09:51 Відповісти
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 8479
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30.03.2021 09:55 Відповісти
калінку-малінку буде х/ло сам танцювати. Перед шибеницею...
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30.03.2021 09:59 Відповісти
Есть уже опыт прошлого века "танго" сначала Великобритания- Франция с Германией, а потом СССР с Германией. Чем все это кончилось мы все знаем. Таким "танцорам" как тогда Германия а сейчас Пукинская Хфедерация ноги нужно отрывать сразу и напрочь. Какие тут к черту " танцы".
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30.03.2021 10:01 Відповісти
Писюн, дело копростана: тапки подавать и шпильки для волос собирать в постели, утром после Танго! А не танцевать!!! =)))
"Дебилы б☻ля..." - лаврошадь...
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30.03.2021 10:03 Відповісти
Мин*етчица до сих пор уверена,что танцует танго
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30.03.2021 10:09 Відповісти
Не-а, сможете др@чить в гордом одиночестве или сос@ть
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30.03.2021 10:10 Відповісти
РФ это 3 ряд на подтанцовке, какое танго, что он мелет
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30.03.2021 10:16 Відповісти
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 5083

ВОТ И ТАНЦУЙТЕ "ТАНГО"! =)
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30.03.2021 10:27 Відповісти
Я думаю.....некто Байден, имея под рукой аж целое ЦРУ со связями с Моссад, Ми-6 и т.д. имеет ОЧЕНЬ веские основания заявлять, что некто Пукин .....УБИЙЦА!!! И здесь не может быть каких то возражений.
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30.03.2021 10:39 Відповісти
Какое танго если российскому танцору яйца мешают Всё мнит себя чем то влиятельным В реале влияет только на свой туалет. Не было бы у рашки ядерного оружия то давно все бы о ней позабыли А так , вынуждены смотреть в сторону обезЯны с ядерной гранатой.
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30.03.2021 10:44 Відповісти
нехер рашистам было "окупационное соло" затягивать в Украине
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30.03.2021 11:18 Відповісти
"Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют"

Какие могут быть танцы, если мадам постоянно норовит сделать гадость другому партнеру и как безмозглая дура все время прикидывается, что "этонемы и настамнет"?
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30.03.2021 12:05 Відповісти
Проговорился.....
Ну так Путе хочется делить мир на двоих с Америкой!
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30.03.2021 12:16 Відповісти
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 7741
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30.03.2021 12:36 Відповісти
Ты их в дверь,они в окно.
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30.03.2021 12:50 Відповісти
Нехер там реанимировать,-закапывать.
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30.03.2021 12:51 Відповісти
дохтор сказал в морг, значить в морг !
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30.03.2021 13:04 Відповісти
 
 