Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє
Заява президента США Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна є безпрецедентною та образливою.
Про це в інтерв'ю російському виданню "Аргументи і факти" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут особисте сприйняття другорядне. Йдеться про заяву, яку було зроблено на адресу глави держави. Це, звичайно, образлива заява, абсолютно безпрецедентна", - зазначив Пєсков.
"Але суть його (Путіна. - Ред.) реакції зводиться до ініціативи про розмову, яка залишилася без відповіді з боку американців. З нашої точки зору, зараз головне - не дати відносинам скочуватися далі по похилій. І так дуже багато шкоди їм було завдано, їх треба якось реанімувати. Тому потрібно почати говорити. З урахуванням нинішнього безпрецедентного загострення в двосторонніх відносинах народам і Росії, і Америки було б цікаво зрозуміти, про що і як говорять президенти. І президент сказав, що він відкритий для такого спілкування. Але тут же неможливо приймати рішення за другу сторону. Для танго потрібні двоє", - заявив прессекретар Путіна.
Він також уточнив, що зараз буде відбуватися ревізія двосторонніх російсько-американських відносин, після чого "вже буде сформульовано якесь розуміння того, куди нам рухатися далі".
"Не хотілося б говорити про екстремальні сценарії. Але ніхто не буде дозволяти Америці говорити з Росією з позиції сили. Це неможливо. Американці зараз як мантру повторюють, мовляв, ми з усіма будемо говорити з позиції сили. Ні Путін, ні хто інший з керівництва Росії не буде дозволяти ні американцям, ні кому б то не було ще так з нами розмовляти. Це виключено", - підсумував він.
Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".
Зазначимо, що напередодні президент Литви Науседа також погодився з висловлюванням Байдена про Путіна.
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им прямо сказали - нахер. нет.. лезут
Вы скоро пляску Святого Витта будете исполнять соло.
Роися является объектом санкций и противостояния с США.
А это значит, что для Роиси танцы кончились и началась коленно-локтевая поза. Для этого согласие Роиси не нужно.
И закончится это только тогда, когда в коленно-локтевой позе останется стоять труп Роиси.
Так что не надо ничего реанимировать. Все идет хорошо.
Лао Цзы китайский философ был Мудрым человеком
"Дебилы б☻ля..." - лаврошадь...
ВОТ И ТАНЦУЙТЕ "ТАНГО"! =)
Какие могут быть танцы, если мадам постоянно норовит сделать гадость другому партнеру и как безмозглая дура все время прикидывается, что "этонемы и настамнет"?
Ну так Путе хочется делить мир на двоих с Америкой!