Велика приватизація, податкова амністія, "пакет малюка" і протести під ОП: Рада сьогодні проведе два позачергові засідання

У вівторок, 30 березня, згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, відбудуться два позачергові пленарні засідання п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Порядком денним, першого позачергового пленарного засідання, яке розпочнеться о 13.00, передбачено розгляд 13 питань, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, планується розглянути у першому читанні проекти законів "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", №№4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3 і три законопроекти щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Також у першому читанні буде розглядатися проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", №5064.

Згідно з порядком денним, заплановано включити до порядку денного і прийняти рішення щодо проекту Закону "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", №5300 і №5300-1, а також законопроекту "Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України", №№ 5197, 5197-1, 5197-2.

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Заплановані до розгляду у другому читанні проекти законів:

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", № 3553;

- "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації", № 4543;

- "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"", № 4355;

- "Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів", 4667-1.

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Також у другому читанні будуть розглядатися два законопроекти, що стосуються техногенної та пожежної безпеки № 4157 і № 3931.

По завершенню першого позачергового засідання планується друге позачергове засідання, до порядку денного якого включено шість питань.

Так, Верховна Рада планує заслухати інформацію Голови Служби безпеки України Баканова І.Г., Голови Національної поліції України Клименка І.В., виконуючого обов'язки Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. щодо подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України і розглянути проект Постанови про засудження цих подій, №5295.

Окрім того, планується розгляд проектів постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата Колихаєва І.В. і Скічка О.О.

Ще дві постанови стосуються призначення позачергових виборівХарківського міського голови Харківського району Харківської області і Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області.