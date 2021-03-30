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Велика приватизація, податкова амністія, "пакет малюка" і протести під ОП: Рада сьогодні проведе два позачергові засідання

Велика приватизація, податкова амністія,

У вівторок, 30 березня, згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, відбудуться два позачергові пленарні засідання п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Порядком денним, першого позачергового пленарного засідання, яке розпочнеться о 13.00, передбачено розгляд 13 питань, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, планується розглянути у першому читанні проекти законів "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", №№4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3 і три законопроекти щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Також у першому читанні буде розглядатися проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", №5064.

Згідно з порядком денним, заплановано включити до порядку денного і прийняти рішення щодо проекту Закону "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", №5300 і №5300-1, а також законопроекту "Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України", №№ 5197, 5197-1, 5197-2.

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Заплановані до розгляду у другому читанні проекти законів:

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", № 3553;

- "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації", № 4543;

- "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"", № 4355;

- "Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів", 4667-1.

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Також у другому читанні будуть розглядатися два законопроекти, що стосуються техногенної та пожежної безпеки № 4157 і № 3931.

По завершенню першого позачергового засідання планується друге позачергове засідання, до порядку денного якого включено шість питань.

Так, Верховна Рада планує заслухати інформацію Голови Служби безпеки України Баканова І.Г., Голови Національної поліції України Клименка І.В., виконуючого обов'язки Директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. щодо подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України і розглянути проект Постанови про засудження цих подій, №5295.

Окрім того, планується розгляд проектів постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата Колихаєва І.В. і Скічка О.О.

Ще дві постанови стосуються призначення позачергових виборівХарківського міського голови Харківського району Харківської області і Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області.

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Топ коментарі
+3
Борислав Береза пишет Тут вот какое дело, друзья. 30 марта, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. В повестку дня включен президентский законопроект №5153 от 25.02.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет». Вам кажется, что название сложное? Тут и суть не простая. По факту это законопроект про налоговую амнистию. Налоговая амнистия - это одноразовая акция государства, когда определенным категориям лиц предоставляется разрешение освободить от налогов определенные доходы, которых они раньше не задекларировали, в течение ограниченного промежутка времени. При этом декларанты платят государству какой-то процент или фиксированный налог от «амнистированных» суммы доходов. Это логичное начинание, чтоб вывести из тени накопленный гражданами Украины капитал, который у них появился без уплаты налогов. Например, заплатил какой-то гражданин за 5 лет 60 000 гривен налогов и за это же время приобрёл недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. И это, мягко говоря, не соответствует его доходам. Так вот, чтоб его не брала за пятую точку налоговая, у этого гражданина теперь есть возможность заплатить налоги и спать спокойно. Все активы физических лиц можно будет задекларировать однократно в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022. Заплатить за это надо будет от 5% до 9%. При этом госслужащие, судьи, народные депутаты и другие высокопоставленные лица не смогут воспользоваться этим инструментом. А президент сможет. Если захочет. И вот тут у меня возник вопрос, а воспользуется ли Владимир Зеленский этим законом? Ведь тогда, заплатив налоги, он сможет смело смотреть в лицо налоговикам за свою недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Так же интересно, как будет его окружение легализировать деньги, землю и все активы, на которые смогли накопить деньги тяжким трудом в Офисе президента. Сотрудники ОП могут смело все легализировать, что они "подняли" на "Великом крадівництві", ведь они даже не госслужащие. В общем, ждём это шоу. А оно будет.
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30.03.2021 09:46
+2
Подгузник из-под малыша вам на головы, ЗЕизбиратели!
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30.03.2021 09:51
+2
Памперс из-под зеленского будет приятнее.🙂
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30.03.2021 10:08
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какая в жопу амнистия??? какая приватизация... пусть сначала укажут откуда деньги....
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30.03.2021 09:30 Відповісти
Головною темою будуть двері Вова-ЛОХ. Все інше - білий шум.
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30.03.2021 09:35 Відповісти
В пакет малыша...

В бюджете увеличивающаяся дыра, а СН пытается эту дыру перекладывать с места на место, делая вид, что везде есть деньги.

#УЙ вам, зебилы, а не пакеты малыша и компенсации. И на могилах у вас должны стоять большие ЗЕленые #уи, чтобы потомки видели благодаря кому они живут в нищей жопе, а не в Европе.
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30.03.2021 09:36 Відповісти
Борислав Береза пишет Тут вот какое дело, друзья. 30 марта, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. В повестку дня включен президентский законопроект №5153 от 25.02.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет». Вам кажется, что название сложное? Тут и суть не простая. По факту это законопроект про налоговую амнистию. Налоговая амнистия - это одноразовая акция государства, когда определенным категориям лиц предоставляется разрешение освободить от налогов определенные доходы, которых они раньше не задекларировали, в течение ограниченного промежутка времени. При этом декларанты платят государству какой-то процент или фиксированный налог от «амнистированных» суммы доходов. Это логичное начинание, чтоб вывести из тени накопленный гражданами Украины капитал, который у них появился без уплаты налогов. Например, заплатил какой-то гражданин за 5 лет 60 000 гривен налогов и за это же время приобрёл недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. И это, мягко говоря, не соответствует его доходам. Так вот, чтоб его не брала за пятую точку налоговая, у этого гражданина теперь есть возможность заплатить налоги и спать спокойно. Все активы физических лиц можно будет задекларировать однократно в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022. Заплатить за это надо будет от 5% до 9%. При этом госслужащие, судьи, народные депутаты и другие высокопоставленные лица не смогут воспользоваться этим инструментом. А президент сможет. Если захочет. И вот тут у меня возник вопрос, а воспользуется ли Владимир Зеленский этим законом? Ведь тогда, заплатив налоги, он сможет смело смотреть в лицо налоговикам за свою недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Так же интересно, как будет его окружение легализировать деньги, землю и все активы, на которые смогли накопить деньги тяжким трудом в Офисе президента. Сотрудники ОП могут смело все легализировать, что они "подняли" на "Великом крадівництві", ведь они даже не госслужащие. В общем, ждём это шоу. А оно будет.
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30.03.2021 09:46 Відповісти
Подгузник из-под малыша вам на головы, ЗЕизбиратели!
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30.03.2021 09:51 Відповісти
Памперс из-под зеленского будет приятнее.🙂
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30.03.2021 10:08 Відповісти
Почему только два? Можно 10 по 10 минут каждое.
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30.03.2021 10:07 Відповісти
на порядку денному позачергового засідання протести.
а про чергове загострення на фронті ані слова, про вбитих чотирьох вояків - ані слова.
п (владне) - пріоритети.
п (від мене) - падли.
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30.03.2021 10:15 Відповісти
Ні слова про нагальне. Ні про злочини кацапів, ні про зеленсьо- степановські злочини.
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30.03.2021 10:53 Відповісти
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30.03.2021 11:31 Відповісти
 
 