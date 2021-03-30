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дороги (3033) Київ (19130) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)

Будівництво Київської обхідної дороги стартує вже влітку, завершать проєкт протягом 4 років, - "Укравтодор"

Будівництво Київської обхідної дороги стартує вже влітку, завершать проєкт протягом 4 років, -

Нова обхідна дорога навколо Києва завдовжки майже 150 км буде створена протягом наступних 4 років. Це допоможе вивести транзитні потоки за межі столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Київська окружна дорога, яка буде створена в межах президентської програми "Велике будівництво", з'єднає ключові траси, що йдуть до столиці: М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса та Н-01 Київ - Знам'янка, а також Н-08 Бориспіль - Маріуполь та М-03 Київ - Харків в обхід Броварів.

Зазначається, що обхідна дорога матиме п'ять ділянок. Перша: 35,2 км від дороги Київ - Чоп до Одеської траси. Друга: 18,1 км від дороги Київ - Ковель - Ягодин до траси Київ - Чоп. Третя: 22,9 км від Одеської траси до дороги Київ - Знам'янка. Четверта протяжністю 25,7 км передбачає будівництво моста через Дніпро з підходами до траси Київ - Знам'янка та Гора - Рогозів. П'ята ділянка з'єднає дорогу Гора - Рогозів із трасою на Харків.

"У серпні 2020 року Служба, як замовник проєктування КОД, розпочала роботу з розроблення проєктної документації п’яти ділянок. Перші дві ділянки вже проєктуються, у березні 2021 було оголошено тендер на проєктування ще двох ділянок - наразі триває подання пропозицій. Тендер на проєктування останньої ділянки оголосимо найближчим часом", - зазначають в "Укравтодорі".

Очікується, що влітку цього року вже в "Укравтодору" будуть проєкти перших ділянок. Так, улітку 2021 року зможуть почати будівництво першої черги. Весь проєкт Київської обхідної дороги планують завершити за 4 роки.

Як заявляв раніше координатор президентської програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за умов достатнього фінансування "Укравтодор" здатен до 2023 року оновити всю мережу загальнодержавних доріг (понад 20 тисяч км).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Між Львівщиною та Волинню триває ремонт дороги протяжністю 62,4 км, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Будівництво Київської обхідної дороги стартує вже влітку, завершать проєкт протягом 4 років, - Укравтодор 01

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Топ коментарі
+4
шо зебоб собирается на второй строк, ведь ему осталось чалиться 3 года, а дорогу будут строить 4.
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30.03.2021 09:37
+2
однозначно только одно - под эту программу автодор наберет еще кредитов на миллиарды под гарантии государства и пока будут строить один участок, уже построенные нужно будет капитально ремонтировать. как с Одесской трассой.
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30.03.2021 09:38
+1
Це означає що за 1 рік будуватимуть аж 37,5 км. Турборежим в дії
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30.03.2021 09:38
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Шо це означає?
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30.03.2021 09:31 Відповісти
шо зебоб собирается на второй строк, ведь ему осталось чалиться 3 года, а дорогу будут строить 4.
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30.03.2021 09:37 Відповісти
Це означає що за 1 рік будуватимуть аж 37,5 км. Турборежим в дії
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30.03.2021 09:38 Відповісти
А в Китаї наприклад, будують 750 м за годину
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30.03.2021 09:40 Відповісти
Що дороги через Вишгород не буде. І якщо тобі з Житомира на Чернігів , то воно тобі нафік не треба, або 150 зайвих кілометрів.
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30.03.2021 13:06 Відповісти
Последние ковидные бабки из фонда уходят налево.
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30.03.2021 09:36 Відповісти
однозначно только одно - под эту программу автодор наберет еще кредитов на миллиарды под гарантии государства и пока будут строить один участок, уже построенные нужно будет капитально ремонтировать. как с Одесской трассой.
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30.03.2021 09:38 Відповісти
МАГИ и Чародеи макаронного фронта!!
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30.03.2021 09:45 Відповісти
значит нужно рассчитывать на эпидемию ковид минимум 4 года....

"Ударим распилом денег на строительстве дорог по эпидемии ковид...!"
чем не лозунг нынешней власти?!
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30.03.2021 09:55 Відповісти
Пам'ятаю, як я думав що у 1999 році поїду у Днепрі в внз на метро з центральної до музейної. Доси думаю про те
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30.03.2021 10:09 Відповісти
 
 