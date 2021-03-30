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Австрія (937) напад (1095) Щерба (61)

Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба

Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба

Напад на українських підлітків у Ґраці (Австрія) здійснила банда із семи осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Апдейт щодо подій у Ґраці. Почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста. Повідомляє, що життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда - 7 осіб. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування. Розшук зловмисників триває", - написав він.

Нагадаємо, напад на братів-українців 15 і 17 років стався 28 березня. Вони дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.

Один з нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі та принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травм обличчя.

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Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Ґраца.

Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба 01

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Топ коментарі
+9
Подземный переход как раз самое удобное место для встреч с точки зрения ведения бизнеса продаж.
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30.03.2021 09:38
+8
вы наивный ??? какие кацапы цыгане венгры что одно и то же словаки и чехи вот антураж + бонусом убеженцы твари с Африки северные государства Сирия Марокко Тунис Алжир Эфиопия Сомали...Ливан....Австрия как и германия превращаются в помойку вкупе с Бельгией Францией.. Нидерланды пока держатся Скандинавы также ужесточили миграционные требования и холодно там для туземцев в повязках.. Британия вообще захлопнулась.. даже Италия и та закрутила гайки....остались Германцы и австрияки кающиеся типа за типа..еврейско коммунистический фОшизм и пускающие к себе любой биомусор...
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30.03.2021 09:47
+4
кацапы ?
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30.03.2021 09:41
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Подземный переход как раз самое удобное место для встреч с точки зрения ведения бизнеса продаж.
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30.03.2021 09:38 Відповісти
Краденое сбывали?
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30.03.2021 10:23 Відповісти
а що з паризьким підлітком?
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30.03.2021 10:36 Відповісти
теж банда, у комі лежав.
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30.03.2021 11:28 Відповісти
кацапы ?
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30.03.2021 09:41 Відповісти
вы наивный ??? какие кацапы цыгане венгры что одно и то же словаки и чехи вот антураж + бонусом убеженцы твари с Африки северные государства Сирия Марокко Тунис Алжир Эфиопия Сомали...Ливан....Австрия как и германия превращаются в помойку вкупе с Бельгией Францией.. Нидерланды пока держатся Скандинавы также ужесточили миграционные требования и холодно там для туземцев в повязках.. Британия вообще захлопнулась.. даже Италия и та закрутила гайки....остались Германцы и австрияки кающиеся типа за типа..еврейско коммунистический фОшизм и пускающие к себе любой биомусор...
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30.03.2021 09:47 Відповісти
100% вантноголовые лаптеноги, их в Австрию понаехало со всего бывшего совка.
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30.03.2021 09:49 Відповісти
Австрія вже як задній двір раїсі разом з Германією
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30.03.2021 14:11 Відповісти
А кто ж ещё?
И ***** лично руководил процессом.
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30.03.2021 09:51 Відповісти
Подлодку Курск взорвал Байден,не бреши
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30.03.2021 10:00 Відповісти
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30.03.2021 11:42 Відповісти
наймають різні національності. усяких шалав навалом.
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30.03.2021 11:29 Відповісти
Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 1769
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30.03.2021 09:57 Відповісти
Там не любят фарцовщиков.
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30.03.2021 10:14 Відповісти
кацапа, бзднути, що хотіло?
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30.03.2021 10:38 Відповісти
Як завжди, чорнодупі "біженці". Оце якраз чому в ******* Европу і не варто йти на їхніх умовах. І в Кацапстан теж, бо там, як не дивно, ситуація аналогічна, мільйони "заробітчан" з Середньої Азії так само ріжуть кацапів, що добре, але нам не потрібне. А на інших умовах нас не приймуть. Це Польщі підфартило, що і вскочили вчасно без умов, і мають змогу, хоча і під постійним тиском, проводити власну національно спрямовану політику. Нам так вже не буде.
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30.03.2021 10:44 Відповісти
Теперь всем ясно, что напали не на куртку, а на украинцев. Злодеи специально выясняли это перед встречей. Хорошо хоть кацапские афро-арабы обошлись без Новичка. Здоровья парню и мозгов перед продажей шмоток в подземном переходе, тем более в австрийском.
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30.03.2021 11:19 Відповісти
все возможно. тьі думаешь тьі сечас в инете пишешь и никто не знает что тьі набираешь? есди меня пасут, то у меня и мьіша сама гуляет, и написанное само удаляется.
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30.03.2021 11:31 Відповісти
Требовали на кацапском с тамбовским диалектом.
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30.03.2021 12:56 Відповісти
Дурдом-2 ! Несчастные подростки продавали куртку в Австрии ! Так и хочется заплакать !
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30.03.2021 13:13 Відповісти
я знаю больше - все они были мужчины и носили штаны!
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30.03.2021 13:13 Відповісти
Дурдом-2 ! Несчастные подростки продавали куртку в Австрии ! Так и хочется заплакать !
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30.03.2021 13:14 Відповісти
 
 