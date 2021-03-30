Напад на українських підлітків в Австрії здійснила банда із семи осіб, - посол Щерба

Напад на українських підлітків у Ґраці (Австрія) здійснила банда із семи осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Апдейт щодо подій у Ґраці. Почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста. Повідомляє, що життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда - 7 осіб. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування. Розшук зловмисників триває", - написав він.

Нагадаємо, напад на братів-українців 15 і 17 років стався 28 березня. Вони дали в інтернеті оголошення про продаж одягу. Потенційний покупець запропонував їм зустрітися в підземному переході. Коли чоловік приміряв куртку, братів оточили кілька людей у масках.

Один з нападників погрожував братам пістолетом, інший - ножем. У них почали вимагати гроші, цінні речі та принесений для продажу одяг. Коли старший брат почав чинити опір, почалася бійка. Під час інциденту 17-річний підліток зазнав серйозного поранення ножем, а його молодший брат - травм обличчя.

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Після цього нападники втекли, а старшого підлітка госпіталізували. Напад розслідують поліцейські Ґраца.