Надійшло 689 повідомлень про "побічку" після вакцинації проти коронавірусу. Переважна більшість випадків - несерйозні реакції, - Державний експертний центр

Від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні після введення 198,465 тис. доз препарату CoviShield (AstraZeneca) індійського виробництва в Державний експертний центр (ДЕЦ) надійшло 689 карт-повідомлень про побічні реакції після імунізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДЕЦ.

Наголошується, що відсоток виникнення побічних реакцій після введення майже 200 тис. доз становить 0,35%. Переважна більшість випадків (92,8%) - це несерйозні побічні реакції.

Серед поширених проявів: розлади в місці введення (65,73%), порушення з боку опорно-рухового апарату (12,98%), неврологічні розлади (11,96%).

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