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Надійшло 689 повідомлень про "побічку" після вакцинації проти коронавірусу. Переважна більшість випадків - несерйозні реакції, - Державний експертний центр
Від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні після введення 198,465 тис. доз препарату CoviShield (AstraZeneca) індійського виробництва в Державний експертний центр (ДЕЦ) надійшло 689 карт-повідомлень про побічні реакції після імунізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДЕЦ.
Наголошується, що відсоток виникнення побічних реакцій після введення майже 200 тис. доз становить 0,35%. Переважна більшість випадків (92,8%) - це несерйозні побічні реакції.
Серед поширених проявів: розлади в місці введення (65,73%), порушення з боку опорно-рухового апарату (12,98%), неврологічні розлади (11,96%).
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почему-то
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого ИССЛЕДОВАНИЯ для определения безопасности и иммуногенности.
вот этим новостям я больше верю:
https://censor.net/ru/news/3256354/kanada_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_dlya_lyudeyi_moloje_55_let_izza_riska_obrazovaniya