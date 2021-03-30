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Надійшло 689 повідомлень про "побічку" після вакцинації проти коронавірусу. Переважна більшість випадків - несерйозні реакції, - Державний експертний центр

Надійшло 689 повідомлень про

Від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні після введення 198,465 тис. доз препарату CoviShield (AstraZeneca) індійського виробництва в Державний експертний центр (ДЕЦ) надійшло 689 карт-повідомлень про побічні реакції після імунізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДЕЦ.

Наголошується, що відсоток виникнення побічних реакцій після введення майже 200 тис. доз становить 0,35%. Переважна більшість випадків (92,8%) - це несерйозні побічні реакції.

Серед поширених проявів: розлади в місці введення (65,73%), порушення з боку опорно-рухового апарату (12,98%), неврологічні розлади (11,96%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 433 особи, загалом - 212 898, - Степанов

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мне не хочется даже несерьезных реакций
почему-то
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30.03.2021 09:56 Відповісти
0,35% это мизер для медицинского препарата в принципе и у любых таблеток из вашей аптечки он в разы выше. Главное, чтобы они давали правильную статистику, не занижая ее и не пи*дели, что нет побочек! И тогда пусть каждый сам выбирает соотношение риск/польза
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30.03.2021 10:56 Відповісти
В решту 7,2 увійшли провізор і військовий
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30.03.2021 10:00 Відповісти
Теща работает в больнице в Луцке. Говорит что побочка от вакцины почти у каждого. Сама лежала с температурой под 40 два дня, дикая головная боль, ломота, опухлость всего тела, тесть врач после вакцинации пил обезболивающие, которые не помогали температура была 38-39 воспалились все хронические болячки и вишенка на торте, как они сами говорят, что иммунитет резко падает и у них сухой кашель и поствакцинная температура 37.1-37.3 уже больше 10 дней. Скажем так, что треть вообще ни чего не чувствуют, треть переносит с легкой температурой и треть переносит очень тяжело. И еще врачи говорят, что скорее всего те, кто перенес вакцинацию очень легко на момент вакцинации уже имели антитела, так как уже переболели К-вирусом в легкой форме. Так что про всего 689 легких побочек это наглое и циничное ВРАНЬЕ "зелени" прибарахляющихся на смертях украинцев.
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30.03.2021 11:04 Відповісти
В мене матір щепилася і ніяких побічних ефектів. Навпаки каже краще стало, нежить пройшла, і горло перестало першіти.
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30.03.2021 19:18 Відповісти
Индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.


Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого ИССЛЕДОВАНИЯ для определения безопасности и иммуногенности.
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30.03.2021 11:39 Відповісти
Некоторые подопытные "кролики могут" не выжить
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30.03.2021 11:42 Відповісти
наши лживые или манипулятивные.
вот этим новостям я больше верю:

https://censor.net/ru/news/3256354/kanada_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_dlya_lyudeyi_moloje_55_let_izza_riska_obrazovaniya
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30.03.2021 11:51 Відповісти
 
 