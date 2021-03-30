Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі COVID-вакцин: за розрахунками МОЗ необхідні 15 млрд грн, - "слуга народу" Підласа
Верховна Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі вакцин від COVID-19.
Про це заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Верховна Рада попри карантинні обмеження може оперативно збиратися і вносити зміни до державного бюджету. Ми знаємо про розрахунки МОЗ, що потрібно 15 млрд грн (на закупівлю вакцини — ред.), і ми готові їх виділити, як тільки ми отримаємо запит від Міністерства охорони здоров’я", - сказала Підласа.
Вона нагадала, що в держбюджеті на закупівлю вакцин від COVID-19 виділено 2,6 млрд грн, також в січні 2021 року МОЗ домовилося зі Світовим банком про фінансування в розмірі 2,5 млрд грн на закупівлю вакцин.
Як додав в ефірі програми заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, за бюджет 2020 року законтрактовано 2 млн доз вакцини, перша партія має бути в розмірі 215 тис. доз.
За словами Ляшка на вакцинацію від COVID-19 70% дорослого населення потрібно 15 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Крокодил (степанов)
И со слезами просил: (у рады)
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
(рада отвечает)
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
(степанов в новой курточке)
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!(К. Чуковский)
Бюджет трещит, задолженности по зарплате и тд..а на сраную вакцину бабло тут как тут есть.
или там все уже распилено и выполнять договора неинтересно?
пидласа сказала вчера на ictv что они продадут четыре предприятия и вот тогда у них будут деньги. только нюанс - чтобы продать надо время...
вообще эта курица вчера такую пургу несла.. на уши не натянешь
Впредь думать будет. Да и не обеднеет, учитывая сколько миллиардов бюджет страны "недополучает" ежемесячно.