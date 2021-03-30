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Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі COVID-вакцин: за розрахунками МОЗ необхідні 15 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі COVID-вакцин: за розрахунками МОЗ необхідні 15 млрд грн, -

Верховна Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі вакцин від COVID-19.

Про це заступниця голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Верховна Рада попри карантинні обмеження може оперативно збиратися і вносити зміни до державного бюджету. Ми знаємо про розрахунки МОЗ, що потрібно 15 млрд грн (на закупівлю вакцини — ред.), і ми готові їх виділити, як тільки ми отримаємо запит від Міністерства охорони здоров’я", - сказала Підласа.

Вона нагадала, що в держбюджеті на закупівлю вакцин від COVID-19 виділено 2,6 млрд грн, також в січні 2021 року МОЗ домовилося зі Світовим банком про фінансування в розмірі 2,5 млрд грн на закупівлю вакцин.

Також читайте: В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко

Як додав в ефірі програми заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, за бюджет 2020 року законтрактовано 2 млн доз вакцини, перша партія має бути в розмірі 215 тис. доз.

За словами Ляшка на вакцинацію від COVID-19 70% дорослого населення потрібно 15 млрд грн.

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Топ коментарі
+5
Дофинансировать? Степанову на новое пальто не хватает?
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30.03.2021 09:49
+3
Рада готова проголосовать за дофинансирование закупки COVID-вакцин: по расчетам Минздрава необходимы 15 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа - Цензор.НЕТ 6753
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30.03.2021 09:48
+2
Пошел роспил бабла.
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30.03.2021 09:48
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Пошел роспил бабла.
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30.03.2021 09:48 Відповісти
А потом позвонил
Крокодил (степанов)
И со слезами просил: (у рады)
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
(рада отвечает)
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
(степанов в новой курточке)
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!(К. Чуковский)
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30.03.2021 10:27 Відповісти
Откуда в стране такие деньги на закупку этой вакцины?
Бюджет трещит, задолженности по зарплате и тд..а на сраную вакцину бабло тут как тут есть.
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30.03.2021 09:48 Відповісти
Беня даст денег
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30.03.2021 09:51 Відповісти
Рада готова проголосовать за дофинансирование закупки COVID-вакцин: по расчетам Минздрава необходимы 15 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа - Цензор.НЕТ 6753
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30.03.2021 09:48 Відповісти
Дофинансировать? Степанову на новое пальто не хватает?
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30.03.2021 09:49 Відповісти
а уже оплаченную слабО завезти?
или там все уже распилено и выполнять договора неинтересно?
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30.03.2021 09:52 Відповісти
у кого заберут? понятно что не у силовиков и не у культуры. думаю пора стричь бюджетников... агов! зеовцы - вам зарплата будет наверное... возможно но это уже не точно
пидласа сказала вчера на ictv что они продадут четыре предприятия и вот тогда у них будут деньги. только нюанс - чтобы продать надо время...

вообще эта курица вчера такую пургу несла.. на уши не натянешь
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30.03.2021 09:53 Відповісти
З ковідного фонду на крадівництво розп...дили, тепер з бюджету дофінансовують. Не вистачило, ба
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30.03.2021 09:55 Відповісти
Якщо відмінусувати закладені там гроші на оновлення гардероб мосьє Степанов, то вийде значно менше.
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30.03.2021 09:56 Відповісти
А Авакову?уже почти апрель те деньги потрачены наверное -"Аваков в декабре просил еще 126,3 млн грн из «ковидного» фонда на МВД, потому 4,6 млрд почти потратили - StateWatch"
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30.03.2021 09:57 Відповісти
Тот, кто профукал деньги из ковидного фонда, пусть и платит из своего кармана.
Впредь думать будет. Да и не обеднеет, учитывая сколько миллиардов бюджет страны "недополучает" ежемесячно.
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30.03.2021 10:28 Відповісти
Можна мені замість вакцини ,мою долю налічкою?
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Продажні, злодюжні брехливі бездарі відчувають приближення пи.дєца і гарячково пробують роздерибанити бюджет під "відкати".
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30.03.2021 14:05 Відповісти
а ковідний Фонд вже тю-тю, роз#@здили на дорогах та ще китацям за дороги 10 лярдів євро повертати?
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30.03.2021 14:09 Відповісти
 
 