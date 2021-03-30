У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років
Від COVID-19 помер відомий продюсер, виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий. Йому було 58 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Артисти пригадують, що ще 7 березня продюсер був сповнений ідей і планів. Потім стан Олександра Сірого погіршився, його госпіталізували до однієї зі столичних лікарень, де він і помер від ускладнень COVID-19.
Олександр Сірий народився 18 вересня 1962 року у Львові. Закінчив Львівську музичну школу ім. С. Крушельницької та Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва.
Він був продюсером таких виконавців, як Алекса, Ассоль, Юля Лотоцька, Мар'яна, Ігор Закус, Саша Дюма. Олександр Сірий очолював компанію ICMG, яка в 2007 році організувала виступ популярного співака Маркуса Міллера зі США (Міллер став лауреатом премії Греммі за найкращий альбом сучасного джазу в 2001 році).
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