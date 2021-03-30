У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років

Від COVID-19 помер відомий продюсер, виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий. Йому було 58 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Артисти пригадують, що ще 7 березня продюсер був сповнений ідей і планів. Потім стан Олександра Сірого погіршився, його госпіталізували до однієї зі столичних лікарень, де він і помер від ускладнень COVID-19.















Олександр Сірий народився 18 вересня 1962 року у Львові. Закінчив Львівську музичну школу ім. С. Крушельницької та Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва.

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Він був продюсером таких виконавців, як Алекса, Ассоль, Юля Лотоцька, Мар'яна, Ігор Закус, Саша Дюма. Олександр Сірий очолював компанію ICMG, яка в 2007 році організувала виступ популярного співака Маркуса Міллера зі США (Міллер став лауреатом премії Греммі за найкращий альбом сучасного джазу в 2001 році).