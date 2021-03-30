УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10943 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
13 123 21

У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років

У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років

Від COVID-19 помер відомий продюсер, виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий. Йому було 58 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Артисти пригадують, що ще 7 березня продюсер був сповнений ідей і планів. Потім стан Олександра Сірого погіршився, його госпіталізували до однієї зі столичних лікарень, де він і помер від ускладнень COVID-19.

У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років 01
У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років 02
У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років 03
У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років 04
У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 58 років 05

Олександр Сірий народився 18 вересня 1962 року у Львові. Закінчив Львівську музичну школу ім. С. Крушельницької та Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика

Він був продюсером таких виконавців, як Алекса, Ассоль, Юля Лотоцька, Мар'яна, Ігор Закус, Саша Дюма. Олександр Сірий очолював компанію ICMG, яка в 2007 році організувала виступ популярного співака Маркуса Міллера зі США (Міллер став лауреатом премії Греммі за найкращий альбом сучасного джазу в 2001 році).

Автор: 

карантин (18172) смерть (6759) продюсер (5) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Ага, наслушаются попсы, насмотрятся танцов с зирками, наслушаются голосов краины, насмотрятся икс-факторов с мраченко, насмотрятся квартала, скотов и лиги сексу, а потом пойдут на выборы и проголосуют за голую баротьку...
показати весь коментар
30.03.2021 10:17
+12
Гарік Кричевський: "Сєдьмого марта Саша Сєрий прішол в грімєрку. Бил на позітівє, радовался, что у нас ПЄРЄАНШЛАГ..."
Люди заробляють бабло, влаштовуючи пемеаншлаг. Думають, що бабло дає безсмертя. Не дає. Підтверджено Олександром Сєрим.
показати весь коментар
30.03.2021 10:03
+12
Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма.

кто все эти люди? это типа поп-исполнители от которых тащутся 73% зебилов? Мужика жаль конечно, но наследие он оставил так себе в виде быдло-исполнителей...
показати весь коментар
30.03.2021 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарік Кричевський: "Сєдьмого марта Саша Сєрий прішол в грімєрку. Бил на позітівє, радовался, что у нас ПЄРЄАНШЛАГ..."
Люди заробляють бабло, влаштовуючи пемеаншлаг. Думають, що бабло дає безсмертя. Не дає. Підтверджено Олександром Сєрим.
показати весь коментар
30.03.2021 10:03 Відповісти
Так получается ни бабки ,ни Феофания гарантий не дают а пригласил к себе Господь и всё ,суши вёсла ...
показати весь коментар
30.03.2021 10:04 Відповісти
Феофания уже для продюсеров? Зебилореформа медицины однако
показати весь коментар
30.03.2021 10:05 Відповісти
иліта. бамонд.
показати весь коментар
30.03.2021 11:54 Відповісти
Странно все!!!! и болезнь странная!!! Не говорят нам многое!!!! Скоро умирать станет привычнее чем жить!!!!
показати весь коментар
30.03.2021 10:07 Відповісти
Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма.

кто все эти люди? это типа поп-исполнители от которых тащутся 73% зебилов? Мужика жаль конечно, но наследие он оставил так себе в виде быдло-исполнителей...
показати весь коментар
30.03.2021 10:08 Відповісти
Зачем оскорблять людей если они слушают ту музыку что ты? Ты любишь "Ласковый май "а кто то Моцарта любит.
показати весь коментар
30.03.2021 10:12 Відповісти
Ага, наслушаются попсы, насмотрятся танцов с зирками, наслушаются голосов краины, насмотрятся икс-факторов с мраченко, насмотрятся квартала, скотов и лиги сексу, а потом пойдут на выборы и проголосуют за голую баротьку...
показати весь коментар
30.03.2021 10:17 Відповісти
Просто музика є показником інтелекту - доведено науковими дослідженнями!
показати весь коментар
30.03.2021 10:25 Відповісти
У ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями. Всього британські психологи опитали 36 тисяч осіб з різних країн світу.

Для тестування рівня інтелекту використовувалися традиційні тести та завдання з загальноосвітньої шкільної програми. Хіп-хоп, r'n'b, реп і поп-музика подобалися випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
показати весь коментар
30.03.2021 10:27 Відповісти
ну таки британские учёные уже давно звучит как . а вот американцы действительно среди студентов делали исследования . только у них на первом месте шла классика . на втором рок и на последнем рэп - но это уже как диагноз
показати весь коментар
30.03.2021 11:12 Відповісти
Це вони просто ще не досліджували любителів русскава шансона

А взагалі нтелектуали слухають класику, рок/метал, джаз, блюз, альтернативу...
показати весь коментар
30.03.2021 11:19 Відповісти
Pink Floyd..
показати весь коментар
30.03.2021 13:56 Відповісти
Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, The Doors, King Crimson, Tool, A Perfect Circle, ...
показати весь коментар
30.03.2021 13:58 Відповісти
+++!..
показати весь коментар
31.03.2021 09:26 Відповісти
Сашу Дюма, який писав романи, знаю, навіть двох - Дюма-батька і Дюма-сина. Т справді були достойні люди, особливо старший, батько. І талановиті. Я зауважив, що справжні таланти не цураються своїх справжніх імен. Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Френк Сінатра, Славко Вакарчук - їх ніхто ніколи не сплутає з відомими письменниками, бо вони собі зробили ім'я, а не навпаки.
показати весь коментар
30.03.2021 10:51 Відповісти
У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 59 років - Цензор.НЕТ 3215
показати весь коментар
30.03.2021 10:59 Відповісти
кто это
показати весь коментар
30.03.2021 12:35 Відповісти
почитав я пости його в фб за 13-14. Ну шо можу сказати, на одного колаборанта менше. яник хароший, військ росіянських на нашій території нема і тд. А пости з 15 по 20 рік взагалі приховані. Думаю багато можна було б ще взнати, про "храбрий народ дамбаса".
показати весь коментар
30.03.2021 12:56 Відповісти
лишний раз доказывает, что нормальный человек такое поп-дерьмо продюсировать не будет.
показати весь коментар
30.03.2021 17:27 Відповісти
зайшов почитати коменти під останнім постом і шо ви таки думаєте хто там? ленка глубока глотка бондаренко! Все ясно як мінімум риг.
показати весь коментар
30.03.2021 23:01 Відповісти
 
 