Суддя КС Кичун поскаржився на велику зарплату: Необґрунтовано висока - близько 300 тис. грн на місяць. Це додатковий елемент ненависті до суду

Суддя Конституційного Суду України Віктор Кичун вважає надмірно великою зарплату суддів. У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кичуна, "необґрунтовано висока" зарплата суддів породжує неприязнь людей до Конституційного Суду.

"Це, знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують гігантські зарплати, а виносять такі сумнівні рішення", - додав він.

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Він вважає за необхідне відновити довіру до КСУ серед громадян. Цьому сприятимуть "справедливі для суспільства" рішення.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". - Ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив Кичун.

Нагадаємо, Віктор Кичун був призначений суддею КСУ 18 лютого. Його кандидатуру висунула фракція "Слуга народу".