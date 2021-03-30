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Просто вилікувати людину від COVID-19 уже недостатньо: випадки "постковідного синдрому" частішають, - Степанов

Просто вилікувати людину від COVID-19 уже недостатньо: випадки

Після одужання від коронавірусу багатьом українцям необхідна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали. Тепер фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.

Про це брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Просто вилікувати людину від COVID вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень", - сказав Степанов.

За словами міністра, для вирішення цієї проблеми створено робочу групу для напрацювання пакету ініціатив з постковідної реабілітації.

"Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, уражень центральної нервової системи, психологічна реабілітація - наше завдання протягом року", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні необхідно оновити протокол лікування COVID-19: клінічна картина захворювання змінилася, - РНБО

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Топ коментарі
+6
Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов - Цензор.НЕТ 6552
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30.03.2021 10:08
+5
кстати, что-то перестало быть слышно умников которые кричали, что никакого вируса нет и нас дурят
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30.03.2021 10:14
+5
По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.Источник: https://censor.net/ru/n3256384

Степанов на пляжні шорти почав збирати.
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30.03.2021 10:21
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Какая реабилитация ,тут бы просто не сдохнуть а оно нам сказки рассказывает ...
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30.03.2021 10:05 Відповісти
Степашка відкрив Гамерику. Ура!
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30.03.2021 10:08 Відповісти
73% населения и без Ковида нужна реабилитация
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30.03.2021 10:08 Відповісти
скоріше трепанація))
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30.03.2021 10:22 Відповісти
Все вірно, реабілітація після трепанації
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30.03.2021 10:36 Відповісти
стерилизация
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30.03.2021 10:47 Відповісти
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30.03.2021 19:09 Відповісти
Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов - Цензор.НЕТ 6552
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30.03.2021 10:08 Відповісти
Гріхам на виборчій дільниці передувало винищення української еліти після поразки у війні з московитами 1918-22 рр., тотальне омоскалення освіти, що сталося вслід за цим, репресії проти творчої інтелігенції за щербицького, впровадження з середини 90-х мережі KATSAP-FM, сприяння московькому книговиданню, саботаж українізації. Народ сам по собі ошляхетнитися не може. Деградація - природній процес для тих, кого пустили попасом, без орієнтирів. Безголів'я - небезпечна хвороба.
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30.03.2021 11:16 Відповісти
Це правильні тези, більш конкретно- малороси вибрали президентом подібного собі, як на Донеччині сєпари вибрали депутатом сєпара.
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30.03.2021 11:18 Відповісти
Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов - Цензор.НЕТ 2683
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30.03.2021 10:10 Відповісти
Жуткие истории рассказывают доктора лечившие от Ковида,у женщин после болезни выдают волосы полностью...
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30.03.2021 10:12 Відповісти
чим їх цікаво лікували якщо волосся випадало.
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30.03.2021 10:18 Відповісти
у меня супруга перенесло в легкой форме. Лечили симптоматику - парацетамол 3 дня, капли в нос от соплей, мукалтин от кашля и все. Вкус и запах месяца 2 не чувствовала.
потом волосы посыпались - было такое. У меня с этим все просто - я давно лысый, так что у меня обошлось))
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30.03.2021 11:18 Відповісти
кстати, что-то перестало быть слышно умников которые кричали, что никакого вируса нет и нас дурят
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30.03.2021 10:14 Відповісти
Хе...когда мне было до 10 лет я по 3 раза в год болел гриппером и ангиной...в свысокой температурой...в 10 лет я начал заниматься парусным спортом и во время выхода в море с апреля по ноябрь вообще не болел..только зимой когда сырость...в 17 лет я поступил в военное училище и заболел только ветрянкой уже в 20 лет и гриппом когда нас везли на практику через москву и мы покатались в метро (тогда слег весь взвод с 39.7, но только на 3 дня)....после этого больше 3-х суток по сегодняшний день у меня не было температуры выше чем 38.3...и то на один день на 3-и сутки я уже был полностью здоров...последний раз 37.2 у меня было 5 лет назад...
Короче пошли нах со своми масками и короной
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30.03.2021 10:45 Відповісти
ну то есть то, что ты можешь быть носителем и что ты кого-то можешь заразить и он перенесет тяжело, а может и умрет - тебе как бы плевать.
Мы поняли.
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30.03.2021 11:19 Відповісти
Він настільки брутальний, що ходе до вбиральні без паперу.
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30.03.2021 11:25 Відповісти
да і заходить не в двері, а через стіну
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30.03.2021 14:18 Відповісти
Пол страны идиотов и бычья...
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30.03.2021 11:27 Відповісти
та більше ніж пів. за останнім переписом - 73%
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30.03.2021 11:52 Відповісти
Я так понял ты за них и плюсанул )))) Я лично проголосовал за все сразу и за жопу и за оппу и за зе и ...тд и тп...особенно на местных за клоуна филимонова ))))
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30.03.2021 14:32 Відповісти
Жду Вашего отчёта о состоянии здоровья через месяцев 6-8. Не желаю ничего плохого. Жаль, что в больницу попал в реанимацию один мой знакомый, ок. 50 лет, здоровенный мужик с непоколебимой уверенностью в отсутствии пандемии.
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30.03.2021 19:20 Відповісти
По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.Источник: https://censor.net/ru/n3256384

Степанов на пляжні шорти почав збирати.
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30.03.2021 10:21 Відповісти
Хто забув нагадаю, ці персонажі закатали ковідний фонд в асвальт
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30.03.2021 10:35 Відповісти
верить никму нельзя как в бухгалтерии. Сначала первичный документ (иследования) откуда
Взялись факты потом реакция на них. А у степашки все с его засекреченой статисики со справачника ,стеля'
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30.03.2021 10:39 Відповісти
Мінздоров*я розписується в в своїй немічності і безпорадності, бо виходить, що навіщо лікуватися і вакцинуватися коли всерівно прийде пухнастий північний звірок.
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30.03.2021 10:58 Відповісти
 
 