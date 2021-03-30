Повідомлено про підозру чиновнику, який завдав 24 млн грн збитків махінаціями з користуванням земділянок Мін'юсту, - СБУ

Керівник держпідприємства уклав завідомо невигідні для державного підприємства договори із суб'єктом господарської діяльності, чим завдав підприємству збитків в особливо великих розмірах. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що керівник державного підприємства системи Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України уклав низку договорів з суб'єктом господарської діяльності, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

"Умови угоди, які суперечили інтересам державного підприємства та були економічно необґрунтовані, посадовець із керівництвом центрального органу управління не погодив. Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції повідомили про підозру керівнику підприємства. У кримінальному провадженні процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, розслідування здійснюється за оперативного супроводження співробітників СБУ", - відзначають в Нацполіції.

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Крім цього зазначається, що досудове розслідування за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України триває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

У свою чергу пресцентр СБУ уточнює, що мова про виявлення корупційного механізму користування земельними ділянками державних підприємств Міністерства юстиції. За попередніми оцінками державному бюджету завдано збитків майже на 24 млн грн.

"Земля протиправно використовувалася чиновниками для вирощування сільськогосподарських культур. Оперативники спецслужби встановили, що керівник державного підприємства підписав договори з комерційною структурою про надання сільськогосподарських робіт і послуг. За виконані роботи держпідприємство вирішило реалізувати бізнесменові весь зібраний урожай. Але чиновники значно занизили показники і продали зерно за значно заниженою вартістю", - пояснили в СБУ.

Також уточнюється, що проведена експертиза підтвердила факт махінації.