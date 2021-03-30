Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП
COVID-19 демонструє, чому необхідні спільні дії для створення більш надійної міжнародної архітектури охорони здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йдеться в Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію.
"Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації. Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - йдеться в комюніке.
Підписанти прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин.
"Ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх". Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати", - зазначили в комюніке.
Документ також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою. Крім того, такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами.
"Для досягнення цієї мети ми будемо працювати з главами держав і урядів у всьому світі та з усіма зацікавленими сторонами, включно з громадянським суспільством та приватним сектором. Ми впевнені, що нашим обов'язком як керівників держав та міжнародних організацій є забезпечення засвоєння світом уроків пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Свої підписи під ним залишили президент Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, президент Європейської ради Шарль Мішель, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президенти Сербії, ПАР, Тунісу, Індонезії та лідери низки інших держав, а також генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.
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ничё удивительного. это Ослаблять писала.
зеленский и мировые лидеры...
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Зеленский и мировые лидеры призывают. Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/*********-shodo-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-pandemiyu-67405 пресс-службу клоуна.
блювотний рефлекс ,де зечмо , хтось якимсь чином намагається пристебнути до світових лідерів.