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Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП

Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП

COVID-19 демонструє, чому необхідні спільні дії для створення більш надійної міжнародної архітектури охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йдеться в Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію.

"Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації. Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - йдеться в комюніке.

Підписанти прагнуть забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин.

Також читайте: Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі COVID-вакцин: за розрахунками МОЗ необхідні 15 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

"Ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип "здоров'я для всіх". Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати", - зазначили в комюніке.

Документ також має включати визнання підходу "Єдине здоров'я", який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою. Крім того, такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами.

"Для досягнення цієї мети ми будемо працювати з главами держав і урядів у всьому світі та з усіма зацікавленими сторонами, включно з громадянським суспільством та приватним сектором. Ми впевнені, що нашим обов'язком як керівників держав та міжнародних організацій є забезпечення засвоєння світом уроків пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Свої підписи під ним залишили президент Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, президент Європейської ради Шарль Мішель, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президенти Сербії, ПАР, Тунісу, Індонезії та лідери низки інших держав, а також генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

Читайте: Паспорт вакцинації введуть, коли в Україні буде більше вакцинованих, - Степанов

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Топ коментарі
+21
Вотето я понимаю величайший лидер современности: зеленский и мировые лидеры призывают не ровня они ему судя по заголовку, так грязь под ногтями
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30.03.2021 10:11
+12
зеленский и мировые лидеры , я в ступорі.
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30.03.2021 10:13
+12
Отлезь, зебил. Твой высер не в тему. Найди фразу в СМИ "Порошенко и другие лидеры мировые современности", а иначе - не пи--ди.
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30.03.2021 10:21
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Вотето я понимаю величайший лидер современности: зеленский и мировые лидеры призывают не ровня они ему судя по заголовку, так грязь под ногтями
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30.03.2021 10:11 Відповісти
Це приблизно як Порошенко закликав світових лідерів звільнити Балуха, Сенцова, Кольченко та інших політв'язнів, а дійсно звільнили їх вже при Зеленському.
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30.03.2021 10:18 Відповісти
Отлезь, зебил. Твой высер не в тему. Найди фразу в СМИ "Порошенко и другие лидеры мировые современности", а иначе - не пи--ди.
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30.03.2021 10:21 Відповісти
Когда зелупа отдал пуйлу цимаха...как неожиданно,правда?)))
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30.03.2021 10:43 Відповісти
"Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/*********-shodo-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-pandemiyu-67405 пресс-службу Офиса Президента".
ничё удивительного. это Ослаблять писала.
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30.03.2021 10:19 Відповісти
зеленский и мировые лидеры , я в ступорі.
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30.03.2021 10:13 Відповісти
https://censor.net/ua/user/453111

зеленский и мировые лидеры... Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 3131
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30.03.2021 10:59 Відповісти
лідор!

Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 6656
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30.03.2021 11:05 Відповісти
- Владимир Ссаныч, Вы расстроены?
- Не я расстроен, а пианино!
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30.03.2021 11:17 Відповісти
"Зеленский и мировые лидеры призывают"-новый анекдот)))))
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30.03.2021 10:14 Відповісти
какое отношение имеет гнусавый наркоман к мировым лидерам?)))заголовок убил наповал))
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30.03.2021 10:14 Відповісти
величайший зеленский и другие мелкие мировые лидеры......
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30.03.2021 10:15 Відповісти
У МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ - страховая медицина , Зеля
Тесты - бесплатно , результат через 20 минут
Вакцина - бесплатно
А в Украине Крадуцкие , Богатырёвы, Степановы - все о кармане своём заботятся
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30.03.2021 10:15 Відповісти
Тупые какие-то эти мировые лидеры. Пока зеленкий не скажет, так они даже пандемию рассмотреть не могут. Вся сам, ***, все сам...
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30.03.2021 10:16 Відповісти
Намордник с него снимите - и величайший лидер весь коронавирус зубами загрызет
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30.03.2021 10:19 Відповісти
Зеленский и мировые лидеры/ "Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем" , депутат СН.- Это о Монике, выпросившему извинение у Кадырова .
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30.03.2021 10:25 Відповісти
Во раздухарился! Ну погоди, коронавирус! Выходит на арену рекордсмен.
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30.03.2021 10:27 Відповісти
А ви уявляєте, що було б, якби замість Зеленського був якийсь дурачок.
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30.03.2021 10:28 Відповісти
Не уявляю. Де можна найти ще дурнішого?
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30.03.2021 11:40 Відповісти
очередная клоунада, мировые лидеры обеспечивают население своих стран вакцинами, а Зеленский призывает
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30.03.2021 10:33 Відповісти
Зеленский и мировые лидеры призывают страны подписать Международный договор о пандемии, - ОП - Цензор.НЕТ 3344
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30.03.2021 10:35 Відповісти
Первый среди равных!
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30.03.2021 10:36 Відповісти
галантерейщик и кардинал!
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30.03.2021 10:38 Відповісти
Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 6319
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30.03.2021 10:44 Відповісти
Я і світові лідери закликаємо боротися з корупцією в оточенні Зеленського!
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30.03.2021 10:45 Відповісти
Зеленский и мировые лидеры. Это пиз&дец.
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30.03.2021 11:25 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила. Я спасу тебя, Франция!!!

Зеленский и мировые лидеры призывают. Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 4190Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/*********-shodo-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-pandemiyu-67405 пресс-службу клоуна.
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30.03.2021 11:31 Відповісти
Живу у селі. Неодноразово бачив як козел біг за коровами. Але щоб попереду корів, такого ще не бачив.
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30.03.2021 11:43 Відповісти
Сама фраза, вже викликає
блювотний рефлекс ,де зечмо , хтось якимсь чином намагається пристебнути до світових лідерів.
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30.03.2021 12:08 Відповісти
І при чому тут Зеленський?
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30.03.2021 12:13 Відповісти
А можно уточнить кто такой Зеленский???
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30.03.2021 15:24 Відповісти
Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 2649
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31.03.2021 01:25 Відповісти
всё равно зрада.
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31.03.2021 02:48 Відповісти
 
 