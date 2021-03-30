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Ситуація з COVID-19 у Києві, Одеській, Миколаївській, Київській та Житомирській областях напружена: зростає заповненість лікарняних ліжок, - Степанов

Ситуація з COVID-19 у Києві, Одеській, Миколаївській, Київській та Житомирській областях напружена: зростає заповненість лікарняних ліжок, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом є "доволі напруженою". Серед них Київ, Одеська, Миколаївська, Київська та Житомирська області.

Про це Степанов заявив під час брифінгу 30 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в Україні спостерігається зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Зараз вже зайняті майже 54% лікарняних ліжок для COVID-пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просто вилікувати людину від COVID-19 уже недостатньо: випадки "постковідного синдрому" частішають, - Степанов

"Ситуація різна в регіонах. Доволі напружена ситуація в місті Київ, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях - там, де збільшується кількість заповнених ліжок", - заявив Степанов.

"За минулий тиждень зросла кількість нових випадків. Загалом зареєстрували 98,153 тис. випадків, що майже на 13 тис. більше, ніж попереднього тижня. Також збільшилася кількість госпіталізованих осіб: якщо тиждень тому в медзакладах перебувало приблизно 37 тис. пацієнтів, то зараз їх майже 44 тис.", - сказав він.

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Больные выпрыгивают из окон - бо задыхаются без кислорода
Вот кто-то завёл дело на МОЗ за доведение украинцев в больницах до самоубийства ????
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30.03.2021 10:18 Відповісти
значит нужно ставить решетки на окнах, понимаю что это противоречит правилам пожарной безопасности, ну а что делать?
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30.03.2021 10:23 Відповісти
А как можно было не ввести карантин на Новый год и не закрыть Буковель? Ребята из Вечернего копейку зароботали. Но цена меряется в человеческих жизнях.
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30.03.2021 10:26 Відповісти
Но фту чемпионат Украины в Киеве не отменяет
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30.03.2021 10:26 Відповісти
 
 