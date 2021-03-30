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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померли 33 людини, одужали - 461, виявили 1422 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві зафіксували 1422 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 161 191).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу захворіли: 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, 37 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Також за добу зафіксовано 33 летальні випадки від вірусу (загалом 3367). Госпіталізовано 165 хворих на коронавірус, при цьому 540 пацієнтів госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмонію.

461 житель Києва подолав коронавірус (загалом 105 579).

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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.

За добу через COVID-19 у Києві померли 33 людини, одужали - 461, виявили 1422 нові випадки, - Кличко 01

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Смертність втричі вища, ніж була місяць тому. Не треба було школи відкривати після зимових канікул. Діти заражають один одного, в транспорті повно дітей без масок. Тепер пожинаємо плоди.
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30.03.2021 10:23 Відповісти
Фигня это всё. Нужно было Степанова изолировать.от строящейся хатынки, а заодно и от здоровой части общества.
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30.03.2021 11:13 Відповісти
 
 