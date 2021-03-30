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Новини Хабарники
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Глава Харківського окружного адмінсуду постане перед судом за спробу підкупу і тиск на суддю, - САП

Глава Харківського окружного адмінсуду постане перед судом за спробу підкупу і тиск на суддю, - САП

30 березня 2021 року прокурора САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду за звинуваченням у наданні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що керівник суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала його "підкупити" за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - випливає з повідомлення.

Також нагадується, що 21 вересня 2020 року голова ХОАС була викрита відразу після передачі хабаря.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Это уже шажок вперед к справедливости. Судья сам заносит, правда, пока другому судье, а по справедливости судья должен давать взятки подсудимым...
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30.03.2021 10:31 Відповісти
А ты сидишь на нарах и ждешь, пока тебе будут взятки давать. Работать не пробовал, не?
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30.03.2021 13:41 Відповісти
Чушь. Работать пробовал, правда не судьей.
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Делайте ставки дамы и господа насколько вероятно, что суд вынесет решение, что эта курица невиновная и далее продолжить судить. Сорри, собирать деньги.
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Что за небылица: ворон ворону решил глаз выклевать !?
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30.03.2021 15:57 Відповісти
 
 