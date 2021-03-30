Рада не залучатиме міжнародних експертів до формування КС: ми почули це побажання "Венеціанки", але працюємо в іншому напрямку, - "слуга народу" Совгиря

Український парламент поки не планує залучати міжнародних експертів до формування Конституційного Суду. Таку пропозицію раніше висловила Венеціанська комісія.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами однієї з авторів законопроєкту про конституційну процедуру, представниці парламенту в КСУ Ольги Совгирі, багато побажань "Венеціанки" можна буде врахувати, але це не стосується залучення міжнародників.

"Побажання "Венеціанки" залучити міжнародних експертів, воно зараз, як би це сказати, не розробляється нами. Ми його почули, ми її не відкидаємо, але ми працюємо поки що в іншому напрямку", - уточнила вона.

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Нардеп упевнена, що після висновків Комісії у депутатів Ради більше немає аргументів, щоб не підтримати законопроєкт про конституційну процедуру. Вона вважає, що документ цілком реально прийняти до кінця весни. Совгиря впевнена, що після вступу закону в силу, "конституційна криза" більше не повториться.

"Те, що відбувається, стало можливим через наявність дірок в законі про КСУ. Розумієте, він дірявий, він занадто загальний. І ці занадто загальні положення можна використовувати в своїх інтересах, що і робив Конституційний суд", - сказала парламентарій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України". Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" підписано 27 березня. Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного Суду". Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.