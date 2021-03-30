УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5551 відвідувач онлайн
Новини Конституційна криза
2 816 28
Венеціанська комісія (227) ВР (14832) КС (1425) Совгиря (52)

Рада не залучатиме міжнародних експертів до формування КС: ми почули це побажання "Венеціанки", але працюємо в іншому напрямку, - "слуга народу" Совгиря

Рада не залучатиме міжнародних експертів до формування КС: ми почули це побажання

Український парламент поки не планує залучати міжнародних експертів до формування Конституційного Суду. Таку пропозицію раніше висловила Венеціанська комісія.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами однієї з авторів законопроєкту про конституційну процедуру, представниці парламенту в КСУ Ольги Совгирі, багато побажань "Венеціанки" можна буде врахувати, але це не стосується залучення міжнародників.

"Побажання "Венеціанки" залучити міжнародних експертів, воно зараз, як би це сказати, не розробляється нами. Ми його почули, ми її не відкидаємо, але ми працюємо поки що в іншому напрямку", - уточнила вона.

Також читайте: Указ Зеленського про звільнення глави КСУ Тупицького - законний і виданий у межах повноважень президента, - Веніславський

Нардеп упевнена, що після висновків Комісії у депутатів Ради більше немає аргументів, щоб не підтримати законопроєкт про конституційну процедуру. Вона вважає, що документ цілком реально прийняти до кінця весни. Совгиря впевнена, що після вступу закону в силу, "конституційна криза" більше не повториться.

"Те, що відбувається, стало можливим через наявність дірок в законі про КСУ. Розумієте, він дірявий, він занадто загальний. І ці занадто загальні положення можна використовувати в своїх інтересах, що і робив Конституційний суд", - сказала парламентарій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України". Відповідний указ "Про деякі питання гарантування національної безпеки України" підписано 27 березня. Цим же указом Зеленський скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного Суду". Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
"Свои" люди уже ждут... Какая "венецианка"?
Заметьте,они хотели бы слышать мнение,но сделают наоборот.
показати весь коментар
30.03.2021 10:37
+17
Зеленка отбросила венецианку и будет лепить свой шутовский "суд". Кадры будут подбирать так же как и министров и депутатов. Скорее всего кресла в КС займут лысый с квартала, олька полякова, монатик, сивоха, кто-нибудь от бабушки бени, еще нужные люди по квотам ермака, татарова, портнова, и родственница мамы римы потому что своя и вообще хорошая девочка.
показати весь коментар
30.03.2021 10:44
+16
Що незрозуміло? Веніціанка ж не дасть сформувати кишеньковий КС, а треба саме такий.
показати весь коментар
30.03.2021 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Венецианка.
Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 7870
показати весь коментар
30.03.2021 10:35 Відповісти
Ппц 🥵, коли вже дно?
показати весь коментар
30.03.2021 10:36 Відповісти
Поки не почне діяти суд Лінча, толку в цій державі не буде
показати весь коментар
30.03.2021 13:19 Відповісти
"Свои" люди уже ждут... Какая "венецианка"?
Заметьте,они хотели бы слышать мнение,но сделают наоборот.
показати весь коментар
30.03.2021 10:37 Відповісти
Пойдем другим путем - мы ведь легких путей не ищем.
показати весь коментар
30.03.2021 10:37 Відповісти
"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается намиИсточник: https://censor.net/ru/n3256396

Там нужны свои карманные судьи.)))
показати весь коментар
30.03.2021 10:40 Відповісти
мы услышали это пожелание "Венецианки", но /чтобы да так нет. КС мафии Коломойского должен узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки.
показати весь коментар
30.03.2021 10:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3256396/rada_ne_budet_privlekat_mejdunarodnyh_ekspertov_k_formirovaniyu_ks_my_uslyshali_eto_pojelanie_venetsianki
показати весь коментар
30.03.2021 10:42 Відповісти
Що незрозуміло? Веніціанка ж не дасть сформувати кишеньковий КС, а треба саме такий.
показати весь коментар
30.03.2021 10:42 Відповісти
Зеленка отбросила венецианку и будет лепить свой шутовский "суд". Кадры будут подбирать так же как и министров и депутатов. Скорее всего кресла в КС займут лысый с квартала, олька полякова, монатик, сивоха, кто-нибудь от бабушки бени, еще нужные люди по квотам ермака, татарова, портнова, и родственница мамы римы потому что своя и вообще хорошая девочка.
показати весь коментар
30.03.2021 10:44 Відповісти
Хто б сумнівався. Там розумні, некорумповані та чесні непотрібні. Зе сам юрист за освітою, треба просто слухняних ставити.
показати весь коментар
30.03.2021 10:44 Відповісти
...они как бы прилично послали на хер? ну ну!) посмотрим какой финиш рай или ад!
показати весь коментар
30.03.2021 10:45 Відповісти
Вы нам не указ, мы идем своим путем , а наш путь - воровство ,кумовство и отсутствие правового государства - вот коротко смысл этой новости. Не могут воры выбрать себе в судьи честных людей , они выбирают самых авторитетных воров! И пока народ не снесет эти авгиевы конюшни , все будем в дерьме!
показати весь коментар
30.03.2021 10:47 Відповісти
Не просто в другом направлении, а в противоположном.
показати весь коментар
30.03.2021 10:52 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407436486275103&set=p.1407436486275103&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ1eSQ2dsGyBcm-yKIqdRQ7gxJW5E9uhJyQreD139RQXbraQcrrSRuwTiArfePAs2E&__cft__[0]=AZXpEdcPOKHcnZfU1JulDJzEkUAxWQ0AHxf9IDKIoG5D5fClTWFQsrPcvvwW_kQHxzaNOBJWnGCgNx023f0_0VhkjGLVLGHAESMJ6Z_k3QfYGWYHOxQ0ceuLRIyAKL1b2S7SNQdR2Qhy81zQhVet6FdpPU0tyVLmaxz07THRWUHr-GFiEBVAsSnfQY-Ee9hTWx0&__tn__=R]-R Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5949
показати весь коментар
30.03.2021 10:57 Відповісти
Не для того паханы впихивали сосен Совгирей в списки "слуг", чтобы они слушали советы из Европы. Они должны выполнять указания своих сутенеров.
показати весь коментар
30.03.2021 10:56 Відповісти
Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в "зеленом" направлении,которое вЫстраивает в Украине "зеленую диктатуру" с подчинением судов под функционирование этой "зеленой диктатуры" ,несмотря на международный опыт и практику
показати весь коментар
30.03.2021 11:11 Відповісти
Удивляюсь Европе. Вот охота ей с Украиной возиться? Прикрыть въезд, вернуть заробитчан(тем более, что есть уважительная причина в виде карантина), закрыть всякие нормандский и минские форматы. В конце концов Донбасс и Крым - проблема Украины. И пусть нарид наслаждается Совгирей, работающей в другом направлении. А зерно и трубы можно и у России купить. И все. Нет страны, нет проблем. Оно им вот это все надо? Своих ведь бед хватает, а тут еще и зебилы...
показати весь коментар
30.03.2021 11:19 Відповісти
Не удивляйся, просто существуют ещё гуманность и милосердие по отношению к убогим и слабым
показати весь коментар
30.03.2021 16:24 Відповісти
А и правильно.

На МВФ положили. На Венецианскую комиссию положили. На США положили. На ЕС положили.

А теперь ждите сотрудничества и вешайте лапшу на уши ЗЕ-дегенератам, что вот-вот потекут молочные реки меж кисельных берегов США, ЕС, НАТО, МВФ.
показати весь коментар
30.03.2021 11:24 Відповісти
Портнов сам назначит!
показати весь коментар
30.03.2021 11:24 Відповісти
Хм. Хто там іще у одному під"їзді з Зеленським мешкав, той і у судді КС піде
показати весь коментар
30.03.2021 11:25 Відповісти
Просто зеленозадым стыдно. Обделались до того, что работают в другом направлении, отличном от Европы. МВФ тоже пробовали обмануть, а кто же тебе, даст денег Зин?
показати весь коментар
30.03.2021 11:43 Відповісти
Щоб змінити Конституцію Клоуну потрібен кишеньковий Конституційний суд. Це називається узурпація влади. Це те що робив янукОвоч. Вава закінчить так як закінчив Проффесор.
показати весь коментар
30.03.2021 12:38 Відповісти
За логікою Клоуна, то нинішня нова ЦВК також може скасувати протокол попередньої старої ЦВК про результати виборів президента 2019 року і преЗЕдент перестане бути президентом. Причину можна знайти, наприклад, не здав аналіз сечі на наркотики, давав концерти в окупованій Горлівці сепаратистам і терористам і т.ін. До речі, а чого за концерти терористам "Миротворець" до цих пір не вніс його у свою базу?
показати весь коментар
30.03.2021 12:56 Відповісти
уроди не тільки карманих суддів КС хочуть призначати; і не тільки суддів судів загальної юрисдикції, господарчих, адміністративних судів; вони хочуть призначати всі своїх карманих чиновників, передовсім в правоохоронні органи.
показати весь коментар
30.03.2021 13:28 Відповісти
Смачно высрались на международное сообщество
показати весь коментар
30.03.2021 13:31 Відповісти
Та пинайте уже эти евростандарты! Ближе к московитскому царю!!!
показати весь коментар
30.03.2021 13:47 Відповісти
 
 