МОЗ витратило уже 40% коштів, виділених на вакцинацію в 2021 році, - Держказначейство

Міністерство охорони здоров'я витратило приблизно 1,6 мільярда гривень (40%) на закупівлю вакцин проти COVID-19 за бюджетною програмою з проведення кампанії з вакцинації населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Державна казначейська служба у відповідь на запит експертної організації StateWatch.

Загальна сума програми "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19" становить 4 млрд грн. З цієї суми 2,6 мільярда гривень на 2021 рік передбачили на закупівлю вакцини.

Станом на 22 березня з цієї суми витратили 242,6 мільйона гривень. Водночас за спеціальним фондом державного бюджету виділили 1,38 млрд грн, з яких вже витратили 1,35 мільярда.

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Загалом, відповідно до бюджетної програми вакцинації, цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 мільйона людей.

Додатково з бюджету у грудні 2020 року сплатили 964,3 мільйона гривень за постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac. Загалом наразі за поставку вакцин в Україну держава заплатила понад 2,5 мільярда гривень.

Ціна за одну дозу вакцини, передбачена бюджетною програмою, складає 504 гривні. Таку ж ціну сплатили за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини Covishield — невідома.

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"Якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйона доз для України", — зазначають у StateWatch.

Водночас поки що відбулося постачання лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.