УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5551 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 167 12
вакцина (4418) Казначейство (228) карантин (18171) закупівлі (3217) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

МОЗ витратило уже 40% коштів, виділених на вакцинацію в 2021 році, - Держказначейство

МОЗ витратило уже 40% коштів, виділених на вакцинацію в 2021 році, - Держказначейство

Міністерство охорони здоров'я витратило приблизно 1,6 мільярда гривень (40%) на закупівлю вакцин проти COVID-19 за бюджетною програмою з проведення кампанії з вакцинації населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Державна казначейська служба у відповідь на запит експертної організації StateWatch.

Загальна сума програми "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19" становить 4 млрд грн. З цієї суми 2,6 мільярда гривень на 2021 рік передбачили на закупівлю вакцини.

Станом на 22 березня з цієї суми витратили 242,6 мільйона гривень. Водночас за спеціальним фондом державного бюджету виділили 1,38 млрд грн, з яких вже витратили 1,35 мільярда.

Читайте також: Рада готова проголосувати за дофінансування закупівлі COVID-вакцин: за розрахунками МОЗ необхідні 15 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

Загалом, відповідно до бюджетної програми вакцинації, цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 мільйона людей.

Додатково з бюджету у грудні 2020 року сплатили 964,3 мільйона гривень за постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac. Загалом наразі за поставку вакцин в Україну держава заплатила понад 2,5 мільярда гривень.

Ціна за одну дозу вакцини, передбачена бюджетною програмою, складає 504 гривні. Таку ж ціну сплатили за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини Covishield — невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro. ІНФОГРАФІКА

"Якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйона доз для України", — зазначають у StateWatch.

Водночас поки що відбулося постачання лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
привито 0.5% населения,потрачено 40 % бюджета на это,верной дорогой идете зеотморозки
показати весь коментар
30.03.2021 10:38
+11
У цю суму входить нове пальтішко Стєпанова.
показати весь коментар
30.03.2021 10:38
+9
Оце справжній звіздєц!!!! 40 відсотків коштів витрачено і лише 0,12 відсотка провакциновпно!!!!! Це люто! І у цих зебуїнів ще вистачає совісті патякати щось про дороги?
показати весь коментар
30.03.2021 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У цю суму входить нове пальтішко Стєпанова.
показати весь коментар
30.03.2021 10:38 Відповісти
На дороги?
показати весь коментар
30.03.2021 10:38 Відповісти
привито 0.5% населения,потрачено 40 % бюджета на это,верной дорогой идете зеотморозки
показати весь коментар
30.03.2021 10:38 Відповісти
А 60% ушло на дороги, нужно же друзьям шута зарабатывать на чем тот
показати весь коментар
30.03.2021 10:55 Відповісти
Оце справжній звіздєц!!!! 40 відсотків коштів витрачено і лише 0,12 відсотка провакциновпно!!!!! Це люто! І у цих зебуїнів ще вистачає совісті патякати щось про дороги?
показати весь коментар
30.03.2021 10:44 Відповісти
https://censor.net/ua/user/302436, річ не в тім на що їм вистачає совісті (вони сцяли, сцуть й будуть сцяти в очі українцям), річ в тому, що до людей ніяк не дійде яке ж корумповане та антиукраїнське лайно вони привели й продовжують приводити до влади.
показати весь коментар
30.03.2021 11:19 Відповісти
Зебіли - це не лише ті, хто у владі. Це і ті, хто за них голосують і підтримують їхній рейтинг.
показати весь коментар
30.03.2021 11:21 Відповісти
ага, тепер цілком зрозуміло про кого був попередній пост.
показати весь коментар
30.03.2021 11:24 Відповісти
нада добавити з нульовим результатом.
показати весь коментар
30.03.2021 10:44 Відповісти
Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 2077
показати весь коментар
30.03.2021 10:49 Відповісти
Перемога...
показати весь коментар
30.03.2021 10:52 Відповісти
Й ніякого результату,окрім квітнучого криміналу! Шляхи теж к весні порозсипалися!!
показати весь коментар
30.03.2021 13:11 Відповісти
 
 