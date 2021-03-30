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Білорусь (7841) росія (63614) Хомчак (246)

"Там люди теж хочуть жити", - Хомчак оцінив ймовірність нападу РФ з білоруського напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак не вважає ймовірним наступ Росії з білоруського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман.

"Вони кажуть про те, що там начебто просто навчання. А ми, коли що, готові до того, що з білоруського кордону в наш бік може йти наступ?" – запитала Бацман про скупчення білорусько-російських військ на кордоні України з Білоруссю.

"Для того, щоб ішов наступ, треба мету мати. Хто буде наступати, з якою метою і як він потім буде утримувати ті території?" – відповів Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що в російській армії сьогодні теж не всі готові йти за межі своєї держави і просто гинути. "Там люди теж хочуть жити", – сказав він.

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Хомчак наголосив, що не хоче розповідати все, що сьогодні готують у Збройних силах, тому що ворогові зараз "не треба тратити гроші на розвідку" – досить моніторити й аналізувати інтернет. Але, за словами генерал-полковника, фахівці Генштабу ЗСУ прораховують усі сценарії ймовірної поведінки Росії, реальні та ні.

Нагадаємо, в лютому цього року естонська розвідка попередила про реальну загрозу вторгнення Росії в Україну і країни Балтії через Білорусь. У звіті спецслужби говорилося, що Білорусь в результаті політичної кризи 2020 року став "військовим округом Росії", і уряд Олександра Лукашенка все більше буде залежати від підтримки Росії, в тому числі у військовій сфері.

У вересні минулого року пройшли тактичні навчання "Слов'янська братство 2020", в яких брали участь російські і білоруські військові. Всього було задіяно до 1500 військовослужбовців та понад 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки. Наступні великі російсько-білоруські військові навчання "Захід" повинні пройти в цьому році.

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Топ коментарі
+19
"Там люди тоже хотят жить", - Хомчак оценил вероятность нападения РФ с белорусского направления

Интересная аргументация. Вроде тамошних людей кто-то когда-то спрашивал..
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30.03.2021 10:45
+16
А зря...бульбаши уже давно продались кацапстану
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30.03.2021 10:41
+14
Про "содєржаніє тєрріторій" цей агресор дбає менше за все інше.
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30.03.2021 10:43
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Да иди нах,придурок.
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02.04.2021 09:38 Відповісти
Эта падла уже оценила вероятность под Иловайском.Сколько матерей слёзы льют?
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30.03.2021 15:24 Відповісти
По Иловайску спросите у семенченко с коломойским.
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31.03.2021 09:29 Відповісти
Создавайте условия, чтобы вас боялись. Модернизируйте и комплектуйте армию техникой и боеприпасами. Иначе задавят числом. Не забывайте, что там орда орков и безмозглое стадо жадное до наживы.
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30.03.2021 15:35 Відповісти
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