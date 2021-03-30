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Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін
Компанія AstraZeneca перейменовує свою вакцину від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство медичних продуктів Швеції.
Зазначається, що зміна назви не тягне за собою будь-яких інших змін, але важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про зміну, оскільки інформація про продукт, маркування і паковання можуть виглядати інакше.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом.
Топ коментарі
+9 Вася Неважно dd008ec2
показати весь коментар30.03.2021 10:42
+6 Дід Трохим
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+5 WiM
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Будь ласка, зачекайте...
После сообщений об этих очень редких нежелательных явлениях в Европе Министерство здравоохранения Канады тесно сотрудничало с европейскими регулирующими органами для анализа доказательств и обновило монографию по продукту.
Департамент также выпустил руководство для медицинских работников и реципиентов вакцины по потенциальным симптомам, которые необходимо контролировать.
* https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-issues-label-change-and-guidance-on-the-astrazeneca-covid-19-vaccine.html
Инструкция по этому поводу.https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf Health Canada has assessed the available data on the reported events and has determined that the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD (the version of the AstraZeneca COVID-19 Vaccine manufactured by the Serum Institute of India that is currently being distributed in Canada) have not been associated with an increase in the overall risk of thrombosis.
Степанов закупил шмурдяк CoviShield, который, возможно, похож на исходный. Но - только похож и только возможно.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
А сейчас выяснилось, что они тихо убивали людей...
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf Health Canada has assessed the available data on the reported events and has determined that the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD (the version of the AstraZeneca COVID-19 Vaccine manufactured by the Serum Institute of India that is currently being distributed in Canada) have not been associated with an increase in the overall risk of thrombosis.
министерство здравоохранения Канады провело оценку имеющихся данных по зарегистрированным вакцинам и определили, что вакцина AstraZeneca COVID-19 и COVISHIELD (версия вакцины AstraZeneca COVID-19 производится Индийским институтом сыворотки, который в настоящее время
распространены в Канаде) не были связаны с увеличением общего риска тромбоза.
преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 и COVISHIELD в защите канадцев от COVID-19 по-прежнему перевешивает риски. канадцам рекомендуется пройти вакцинацию любым из препаратов от COVID-19, которые разрешены и доступны в Канаде.
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