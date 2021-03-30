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вакцина (4418) COVID-19 (19763) AstraZeneca (140)

Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін

Вакцина AstraZeneca змінює назву на Vaxzevria: Перейменування не тягне за собою будь-яких інших змін

Компанія AstraZeneca перейменовує свою вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство медичних продуктів Швеції.

Зазначається, що зміна назви не тягне за собою будь-яких інших змін, але важливо, щоб фахівці з вакцинації в регіонах знали про зміну, оскільки інформація про продукт, маркування і паковання можуть виглядати інакше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом.

Також читайте: Надійшло 689 повідомлень про "побічку" після вакцинації проти коронавірусу. Переважна більшість випадків - несерйозні реакції, - Державний експертний центр

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Топ коментарі
+9
Путают следы.
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30.03.2021 10:42
+6
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
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30.03.2021 10:51
+5
Засирают мозК AstraZeneca-ой.

Степанов закупил шмурдяк CoviShield, который, возможно, похож на исходный. Но - только похож и только возможно.
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30.03.2021 10:53
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Путают следы.
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30.03.2021 10:42 Відповісти
а шо, нормальное название, выговорить даже немного проще чем "Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов"
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30.03.2021 10:45 Відповісти
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
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30.03.2021 11:54 Відповісти
Министерство здравоохранения Канады обновило инормацию * о продукте для вакцин AstraZeneca и COVISHIELD COVID-19, чтобы предоставить информацию о тромбах, связанных с низким уровнем тромбоцитов (т. е. Тромбоцитопенией) после иммунизации вакциной AstraZeneca.

После сообщений об этих очень редких нежелательных явлениях в Европе Министерство здравоохранения Канады тесно сотрудничало с европейскими регулирующими органами для анализа доказательств и обновило монографию по продукту.

Департамент также выпустил руководство для медицинских работников и реципиентов вакцины по потенциальным симптомам, которые необходимо контролировать.
* https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-issues-label-change-and-guidance-on-the-astrazeneca-covid-19-vaccine.html
Инструкция по этому поводу.https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf
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30.03.2021 10:47 Відповісти
Если бы это была правда, то Дід Трохим не прятался бы под ником
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30.03.2021 11:44 Відповісти
За Вашим другим посиланням
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf Health Canada has assessed the available data on the reported events and has determined that the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD (the version of the AstraZeneca COVID-19 Vaccine manufactured by the Serum Institute of India that is currently being distributed in Canada) have not been associated with an increase in the overall risk of thrombosis.
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30.03.2021 11:53 Відповісти
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
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30.03.2021 10:51 Відповісти
Засирают мозК AstraZeneca-ой.

Степанов закупил шмурдяк CoviShield, который, возможно, похож на исходный. Но - только похож и только возможно.
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30.03.2021 10:53 Відповісти
похож-похож. точно говорю. тоже жидкий и прозрачный.
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30.03.2021 10:59 Відповісти
Индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.


Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
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30.03.2021 10:56 Відповісти
Я теж так думав - що доброго може винайти організація з назвою Serum?
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30.03.2021 11:05 Відповісти
Слепого...? Очень бодрит.
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30.03.2021 11:08 Відповісти
Ну и дураки, вакцинуйтесь тем, что есть, иначе, если не выживите, то умрете. Ну такие небылицы с сети, просто диву даешься, промосковская пропаганда в действии!!!. Кстати, даже. если учитывать эту "новость, то вакцина никаким образом не вызывает тромбы, а, наоборот, разжижает кровь...
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30.03.2021 11:49 Відповісти
В своё время https://www.bbc.com/russian/news-56566932 эти таблетки https://www.bbc.com/russian/news-56566932 (Mediator) тоже рекламировали и рекомендовали...
А сейчас выяснилось, что они тихо убивали людей...
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30.03.2021 12:41 Відповісти
За Вашим посиланням, наведеному Вами в постах вище
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf Health Canada has assessed the available data on the reported events and has determined that the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD (the version of the AstraZeneca COVID-19 Vaccine manufactured by the Serum Institute of India that is currently being distributed in Canada) have not been associated with an increase in the overall risk of thrombosis.
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30.03.2021 12:16 Відповісти
троль,ты сам себе противоречишь. выдержка из твоих же ссылок по Канаде (переводил сам, потому дословно могу что-то перевести неправильно, но смысл понятен):
министерство здравоохранения Канады провело оценку имеющихся данных по зарегистрированным вакцинам и определили, что вакцина AstraZeneca COVID-19 и COVISHIELD (версия вакцины AstraZeneca COVID-19 производится Индийским институтом сыворотки, который в настоящее время
распространены в Канаде) не были связаны с увеличением общего риска тромбоза.
преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 и COVISHIELD в защите канадцев от COVID-19 по-прежнему перевешивает риски. канадцам рекомендуется пройти вакцинацию любым из препаратов от COVID-19, которые разрешены и доступны в Канаде.
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30.03.2021 13:52 Відповісти
Мне это переименование вакцин напоминает переименование некоторых партий.
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30.03.2021 11:00 Відповісти
а какая вам разница, что делает Индия со своими разработками
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30.03.2021 11:50 Відповісти
Треба було її перейменувати у "лопедевега" , бо дуже схоже на "***********"
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30.03.2021 11:00 Відповісти
Т.е. индийская SII-COVISHIELD предназначенная для испытания на подопытных кроликах
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30.03.2021 11:01 Відповісти
Какой Діл Трохим, вредоносный, как ковид
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30.03.2021 11:52 Відповісти
Дед Трохим хочет , чтоб вы больше знали.
Не хотите , не надо. Ваше право уколоться тем, чем выхотите.
Не читайте, не знайте и не думайте
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30.03.2021 14:15 Відповісти
VaxZebilovria
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30.03.2021 11:44 Відповісти
Vaxzveria
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10.04.2021 21:43 Відповісти
 
 