УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5650 відвідувачів онлайн
Новини
7 673 63
МОЗ (5362) відставка (1455) Степанов Максим (2195) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)

Зібрано понад 100 голосів за відставку Степанова. Його перебування на посаді - злочин проти українського народу, - Рудик

Зібрано понад 100 голосів за відставку Степанова. Його перебування на посаді - злочин проти українського народу, - Рудик

Депутати фракції "Голос" ініціюють відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Наразі зібрано понад 100 голосів.

Про це сьогодні заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За її словами, утримання на посаді міністра охорони здоров’я Максима Степанова обходиться Україні непомірно дорого. Лише за сім останніх днів його перебування на посаді ми сплатили: понад 2 тисячами життів українців, понад 30 тисячами госпіталізацій, майже 100 тисячами нових інфікованих коронавірусом.

"За рік — а сьогодні рівно рік, як Степанова призначили міністром охорони здоров’я — у нього так і не з'явилося плану, як протидіяти поширенню COVID-19. Партія "Голос" переконана: залишати на посаді Максима Степанова – це злочин проти українського народу. Максим Степанов має понести персональну політичну відповідальність за численні провали на кожному етапі боротьби з пандемією коронавірусу. Аматори не змогли врятувати країну від пандемії. Вони мають піти й звільнити місце компетентним і чесним людям, для яких важливими будуть людські життя, а не політичні рейтинги", - заявила Рудик.

Читайте: Половина фракції "Голосу" вимагає зміни керівництва партії

Вона також уточнила, що депутати "Голоси" знову ініціюють відставку голови МОЗ, за яку вже зібрано понад 100 голосів. Крім цього, Рудик зареєструвала постанову про засудження бездіяльності Кабінету міністрів та інших органів державної влади.

У ньому партія, за словами Рудик, закликає персонально прем'єра Дениса Шмигаля і міністра Максима Степанова негайно доповісти в парламенті про актуальну епідеміологічну ситуацію, зокрема, про готовність медичної системи до третьої хвилі коронавірусу, виконання плану вакцинації і закупівлі вакцини, а також забезпеченні комплексу економічних заходів щодо підтримки підприємців.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Зебіли називали доктором смерть Супрун, але останній рік показав, що не Супрун так треба називати...
показати весь коментар
30.03.2021 11:00
+16
Судить его надо,и посадить!
показати весь коментар
30.03.2021 10:50
+12
Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик - Цензор.НЕТ 3796
показати весь коментар
30.03.2021 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик - Цензор.НЕТ 3796
показати весь коментар
30.03.2021 10:48 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffbi.media%2F%25D1%2583-%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%2F&psig=****************************&ust=1617174330801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJCKq5661-8CFQAAAAAdAAAAABBR
показати весь коментар
30.03.2021 10:49 Відповісти
Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик - Цензор.НЕТ 7397
показати весь коментар
30.03.2021 10:56 Відповісти
Судить его надо,и посадить!
показати весь коментар
30.03.2021 10:50 Відповісти
много здесь комментариев "очень умных", а мозгов не хватает даже задать себе вопрос - :"... а почему так? кто привел к такому состоянию? может Порошенко - благодетель со своей Супруншей?" если бы не "сдвинули" супруняку - было бы совсем плохо, в плоть до краха...
показати весь коментар
30.03.2021 11:23 Відповісти
таким как ты Супрун до сих пор в штаны срет.
показати весь коментар
30.03.2021 11:35 Відповісти
Значит это Супрун распродала заграницу весь запас масок и респираторов в начале пандемии, провалила борьбу с короной, а затем и вакцинацию?
показати весь коментар
30.03.2021 11:40 Відповісти
а кто Степанов? могу только сказать, вернее процетировать: - каждому по его вере воздастся...
показати весь коментар
31.03.2021 18:24 Відповісти
так ты не просто лишнехромосомное чучело, а еще и с православием головного мозга?
показати весь коментар
10.04.2021 11:26 Відповісти
нет, упаси Боже, она святая... продали вот такие "правильные" люди которым обогащение выше жизней своих же людей... вот только они не смогут жить одни...
показати весь коментар
01.04.2021 19:54 Відповісти
Я вас понимаю ,но судить его надо не за действия супрун,он тут такого уже наговорил и наделал,что супрун отдыхает!пусть за свои преступления ответит
показати весь коментар
30.03.2021 11:47 Відповісти
И что это изменит?. Придет другой еще хуже
показати весь коментар
30.03.2021 10:57 Відповісти
Как будто это от него зависит!. Страну 25 разворовывали и будут разворовывать.
показати весь коментар
30.03.2021 11:01 Відповісти
При Порошенко країна розвивалась.
показати весь коментар
30.03.2021 11:06 Відповісти
Развивалась потому что народ бы посадил ПоТрашенка на вилы
показати весь коментар
30.03.2021 11:12 Відповісти
ну вот счас старна загибается - и где твой "надод"? когда криворогого шлимазла вовочку на вилы посадит?
показати весь коментар
10.04.2021 11:28 Відповісти
Война у Белого дома: как закончилась попытка переворота в Украине. Такой сценарий
показати весь коментар
30.03.2021 11:13 Відповісти
ну да, только со знаком минус...
показати весь коментар
30.03.2021 11:18 Відповісти
... да, вот только то развитие еще долго исправлять прийдется..., а тебе какая разница ты же из штатов (а паспорт выдан VPN)...
показати весь коментар
12.04.2021 15:13 Відповісти
Другому Голос передаст волшебную палку и лампу Алладина, которые зловредный Степанов скрывал! Вот в соседних странах не скрывали и у них все классно...
показати весь коментар
30.03.2021 11:34 Відповісти
Нову посаду для нього Упир України Степанов а не Міністр України
показати весь коментар
30.03.2021 10:58 Відповісти
Степанова в КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ* Ничего не меняется в этом подлунном мире. Как бы время человечества остановилось... Вот такая у нас "оппозиция". Очень впечатлительно повесить жертвы коронавируса на кого-то одного.
Примечание *Козёл отпуще́ния - в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню.
показати весь коментар
30.03.2021 10:59 Відповісти
где та пустыня ,которая могла бы принять зеленского и его свиту,и выжить после этого??? мне здается что их не отпускать нужно,а по тем же иудейским законам приносить в жертву всесожжения,они ведь все иудеи, дети иуды,тоесть иуды!!!
показати весь коментар
30.03.2021 11:13 Відповісти
не позорь имя, своим ником! почитай историю-ветхий завет, а лучше и новый тоже...
показати весь коментар
30.03.2021 11:17 Відповісти
сиди лучше на бутылке молча, человек книги
показати весь коментар
10.04.2021 11:29 Відповісти
Полиграф Полиграфыч, а слоны то, животные полезные...
показати весь коментар
10.04.2021 18:21 Відповісти
Степашка еще не завершил операцию по геноциду украинцев.
показати весь коментар
30.03.2021 10:59 Відповісти
слушай, таки Боря, ехал бы ты на родину обетованную, там еще лучше, отслужишь в армии (если Заратустра позволяет), а нет - будешь бомжом у стены плача...
показати весь коментар
01.04.2021 19:58 Відповісти
Зебіли називали доктором смерть Супрун, але останній рік показав, що не Супрун так треба називати...
показати весь коментар
30.03.2021 11:00 Відповісти
Степанов жодного дня не працював в системі охорони здоров'я, маючи диплом медика (подивіться, в інтернеті все про нього є). Як він опинився в кріслі міністра - загадка (хоча в Україні багато подібних загадок). Думається, влада нарочито його туди засадила, плануючи зробити цапа відбувайла.
показати весь коментар
30.03.2021 11:05 Відповісти
У нас членограй на должности президента. Всё закономерно.
показати весь коментар
30.03.2021 11:11 Відповісти
Степанов- уже 147й министр здравоохранения.Самый лучший министр-Богатырёва.Давайте вернём.Она со всеми справится
показати весь коментар
30.03.2021 11:06 Відповісти
Стєпанов має йти під варту за корупцію. Чому вакцина купувалась вдесятеро дорожче і через якусь фірму-прокладку, а не напряму між державами?
показати весь коментар
30.03.2021 11:07 Відповісти
нууу ,если бы на прямую,то куртяк за 650000гр носил бы кто то другой.
показати весь коментар
30.03.2021 11:19 Відповісти
За Юліного уряду шефом МОЗ був професор медицини Поліщук. Корупції на закупівлях не було. Мабуть це з Зєлєними призначенцями щось не те. А скоріше з самим Зєлєю.
показати весь коментар
30.03.2021 14:34 Відповісти
а если бы министр выглядел как бомж с рублевки, так тебе больше нравилось бы?
показати весь коментар
12.04.2021 15:17 Відповісти
Партия "Голос" убеждена:________ и что "голос" предлагает, Супрун? лучше предложите землякам голоса (по Вакарчуку) носить маски соблюдать карантин со всеми правилами поведения во время карантина... а то это Вакаычук второй ыаз сбежало с депутатов так ничего путного не предложив и не сделав...
показати весь коментар
30.03.2021 11:14 Відповісти
Як ми бачимо, не Супрун треба називати доктором смерть...
показати весь коментар
30.03.2021 11:28 Відповісти
І, як виявилось, фельдшером є не Супрун,а Стєпанов - читай його біографію...
показати весь коментар
30.03.2021 11:32 Відповісти
Супрун переводила систему здравоохранения на современный уровень. Стадо не захотело перемен. Качественных.
Стадо хочет сейчас, даже сиюминуту бедного и доступного, как вокзальная шлюха, доктора.
показати весь коментар
30.03.2021 13:34 Відповісти
следуйте правилам Супрун, выполняйте все её предписания... лаборант рентгенолог больше знает...
показати весь коментар
31.03.2021 18:22 Відповісти
Чмыренный, Супрун начала изменения, дабы привести систему здравоохранения к подобию хотя бы польской. Но извращенные дебилки из зестада решили иначе. Так что святая вода - ваше всё))
показати весь коментар
01.04.2021 16:37 Відповісти
будь последовательным, иди по стопам Супрун, выполняй все её указания... долго мучаться не будешь... чмыренный...
показати весь коментар
01.04.2021 19:51 Відповісти
Зебобик раскашлялся.. Бывает. Перед смертью)
показати весь коментар
01.04.2021 21:44 Відповісти
таким Vilaerам проще гадить в лифтах и подъездах, гадить людям ходить без масок, кашлять задрав свою башку и раззявив свой грязный рот, чем соблюдать масочный режим и быть благодарным хотя бы тому что стараются делать другие после "Vilaerов" которые разрушили почти до основания медицину, указывая как правильно какать и писять мужикам сидя, кашлять "под мышку"... еще бы в пятку...
показати весь коментар
03.04.2021 09:41 Відповісти
...я косвенно знаю дела в медицине, и это началось не с прихода Степанова, это тянется с прихода Супрун и садить надо не одну её, а и того кто её пропихнул на ВИО! как то мне один хирург сказал:"... только чему то научились, а нас снова на пальму загоняют..." - полностью согласен... на пример у нас давно могли спасать людей используя донорские органы, кровь... вот только-только это разрешили, были отсутствия прививок для новорожденных еще от Супрун, которая пропагандировала отменить все прививки... и было много отказников, их дети не были привиты, потеряли время... потом просили спасти их детей... не знаю какого возраста этот Vilar, но создается впечатление что это жертва политики Супрун...
показати весь коментар
03.04.2021 09:51 Відповісти
Ублюдочнику не понять самодостаточного профи с 35летним стажем в интенсивной терапии и 3 континетах работы. Из-за таких разумных, с уровнем полового в зачуханном кабаке, еще не одно десятилетие Украине быть европейской Гвинеей. Verbum Sat!.
Молись, ссученный, на богатыреву, вот при ней был "расцвет" медицинского благополучия..
показати весь коментар
03.04.2021 11:16 Відповісти
самодостаточного профи с 35летним стажем в интенсивной терапии_________ну все стало ясно, бедненький, 35 лет лечится в интенсивной терапии, сочувствую... ну не буду больше мешать, лечись...
показати весь коментар
03.04.2021 22:54 Відповісти
Чувствуется слюнявая тупость нищеброда..
показати весь коментар
03.04.2021 23:16 Відповісти
Лашадей на переправе не меняют!!!
Кто если не степанов и его куртка спасут Украину?
показати весь коментар
30.03.2021 11:18 Відповісти
лошадей да,не меняют, а вот уродов нужно гнать пока они до конца не загнали всю страну,а эта тенеденция уже просматривается.
показати весь коментар
30.03.2021 11:21 Відповісти
Нужно собирать голоса не против, а за конкретную персону на посту министра. Разве Степанов единственный долбень в команде зеленых? Самых умных они уже назначили вначале. Остались только тупой и еще тупее. Поэтому если никого не предлагают взамен, то нечего и снимать.
показати весь коментар
30.03.2021 11:43 Відповісти
Эти собраные голоса не имеют никакого смысла. На его место прийдет следующий.... Что ему говорят сказать, то он и рассказывает....
показати весь коментар
30.03.2021 11:45 Відповісти
"Злочин проти народу" - це бабенція, що розвалює нормальну партію...
показати весь коментар
30.03.2021 11:54 Відповісти
на кол Степанова, без солидола, и не только его, пусть сидят и смотрят в табло один другому
показати весь коментар
30.03.2021 12:05 Відповісти
преступление, это прибывание зе-клоуна на банковой.
показати весь коментар
30.03.2021 12:26 Відповісти
Цьому чмирю місце за гратами
показати весь коментар
30.03.2021 13:09 Відповісти
Зестадо, богатыреву давай!! Или богомолец. Они очень хотят и просят))
показати весь коментар
30.03.2021 13:32 Відповісти
степанов это не причина, это уже следствие. остатки совковой медицины еще кое-как дышали до 2014-го, потом "реформа" и все, даже догнивающие останки медицинской системы перестали существовать именно как система. остались отдельные островки, типа Мечникова в Днепре, в целом же повсюду тихий ужас с "сімейними лікарями" во главе, если в областных центрах еще с трудом можно найти специалистов в частных медицинских заведениях, то о районах и селах можно даже не упоминать. меняй этого любителя курточек, не меняй - нихрена из этого не получится.
чтобы не быть голословным, продемонстрирую на своем примере: обратился к "сімейному лікарю", она мне говорит вам, мол, надо к гастроэнтерологу на консультацию, я направление выпишу, но врача ищите сами, у нас его нет (это областной центр, Сумы). гастроэнтеролога я нашел через друзей, как раз в Мечникова в Днепре, съездил, заплатил денег за прием и консультацию, а зачем нужен этот "сімейний лікарь" я так и не понял. какова его функция, за что он зарплату получает? вот на таком уровне и вся медицина в Украине, с чего же вдруг решили, что с вакцинацией будет по другому?
показати весь коментар
30.03.2021 13:36 Відповісти
Его не отпускать надобно,а садить на нары с конфискацией всего имущества.
показати весь коментар
30.03.2021 16:10 Відповісти
Судить за срыв вакцинации
показати весь коментар
30.03.2021 16:18 Відповісти
Судить за срыв вакцинации
показати весь коментар
30.03.2021 16:19 Відповісти
Поставьте Рудик,она быстро всё разрулякает.
показати весь коментар
03.04.2021 23:03 Відповісти
 
 