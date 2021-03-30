Зібрано понад 100 голосів за відставку Степанова. Його перебування на посаді - злочин проти українського народу, - Рудик
Депутати фракції "Голос" ініціюють відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Наразі зібрано понад 100 голосів.
Про це сьогодні заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
За її словами, утримання на посаді міністра охорони здоров’я Максима Степанова обходиться Україні непомірно дорого. Лише за сім останніх днів його перебування на посаді ми сплатили: понад 2 тисячами життів українців, понад 30 тисячами госпіталізацій, майже 100 тисячами нових інфікованих коронавірусом.
"За рік — а сьогодні рівно рік, як Степанова призначили міністром охорони здоров’я — у нього так і не з'явилося плану, як протидіяти поширенню COVID-19. Партія "Голос" переконана: залишати на посаді Максима Степанова – це злочин проти українського народу. Максим Степанов має понести персональну політичну відповідальність за численні провали на кожному етапі боротьби з пандемією коронавірусу. Аматори не змогли врятувати країну від пандемії. Вони мають піти й звільнити місце компетентним і чесним людям, для яких важливими будуть людські життя, а не політичні рейтинги", - заявила Рудик.
Вона також уточнила, що депутати "Голоси" знову ініціюють відставку голови МОЗ, за яку вже зібрано понад 100 голосів. Крім цього, Рудик зареєструвала постанову про засудження бездіяльності Кабінету міністрів та інших органів державної влади.
У ньому партія, за словами Рудик, закликає персонально прем'єра Дениса Шмигаля і міністра Максима Степанова негайно доповісти в парламенті про актуальну епідеміологічну ситуацію, зокрема, про готовність медичної системи до третьої хвилі коронавірусу, виконання плану вакцинації і закупівлі вакцини, а також забезпеченні комплексу економічних заходів щодо підтримки підприємців.
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Примечание *Козёл отпуще́ния - в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню.
Стадо хочет сейчас, даже сиюминуту бедного и доступного, как вокзальная шлюха, доктора.
Молись, ссученный, на богатыреву, вот при ней был "расцвет" медицинского благополучия..
Кто если не степанов и его куртка спасут Украину?
чтобы не быть голословным, продемонстрирую на своем примере: обратился к "сімейному лікарю", она мне говорит вам, мол, надо к гастроэнтерологу на консультацию, я направление выпишу, но врача ищите сами, у нас его нет (это областной центр, Сумы). гастроэнтеролога я нашел через друзей, как раз в Мечникова в Днепре, съездил, заплатил денег за прием и консультацию, а зачем нужен этот "сімейний лікарь" я так и не понял. какова его функция, за что он зарплату получает? вот на таком уровне и вся медицина в Украине, с чего же вдруг решили, что с вакцинацией будет по другому?