До 12 квітня заборонено проведення продуктових ярмарків у Києві, - КМДА
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та і для зменшення темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Києві в період з 1 по 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, було підписано відповідне розпорядження.
"На жаль, ситуація із поширенням COVID-19 у столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у "червоній зоні". Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня. Дякую киянам за розуміння", – прокоментував перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що ситуація з COVID-19 в Києві, Одеській, Миколаївській, Київській та Житомирській областях напружена.
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