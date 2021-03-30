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Новини Боротьба з коронавірусом
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вакцина (4418) ВООЗ (769) Гебреєсус (166) COVID-19 (19763)

76% доз введених вакцин у світі припадає на 10 країн, більшість з яких багаті, - глава ВООЗ Гебреєсус

76% доз введених вакцин у світі припадає на 10 країн, більшість з яких багаті, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нині 76% вакцини від коронавірусу у всьому світі припадає тільки на 10 країн.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Факти".

За його словами, ВООЗ стурбована таким розподілом препарату від COVID-19.

Поки вакцини від Covid-19 зараз розповсюджуються у світі, а 177 країн розпочали вакцинацію, розподіл все ще є надзвичайно нерівним. Занадто багато медичних працівників та пріоритетних груп все ще чекають вакцинації у багатьох місцях.

Як наголосив Гебреїсус, із 576 млн введених доз вакцин 76% потрапили лише до 10 країн, більшість з яких мають високі доходи.

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"Поки ми говоримо, що шість країн хочуть почати вакцинацію, але поки не мають доступу до препарату", - додав він.

ВООЗ закликає інші країни приєднатися до розв’язання проблеми з розподілом вакцини, особливо G-20 і міжнародні фінансові установи.

Нагадаємо, ВООЗ підготувала результати розслідування про походження коронавірусу в Китаї.

Згідно з ним, як найбільш ймовірний варіант розглядається передача вірусу від кажана до людини через іншу тварину.

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Топ коментарі
+9
Соціаліст Гебрейєсус, як справжній люмпен плутає наслідки з причинами. Ці десять країн тому і багаті, що дбають по своїх громадян і в першу чергу по їхнє здоров'я і добробут. Бо лише здорові люди, у яких немає проблем здатні повноцінно працювати на розбудову держави, примножуючи її і власні багатства. З таким ставленням до власних громадян, яке демонструє Україна, вона не буде багатою. Не пишу "ніколи не буде", бо сподіваюся, що це зміниться. Правда не при цій владі.
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30.03.2021 11:00
+7
А что наш Украинский олигархат, помог с вакцинированием стране? Отож, хотя стали только богаче. Так что смотрите лохи "сватов", и помалкивайте.
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30.03.2021 11:01
+4
Не богатые, а меньше казнокрадов, с адекватной внутренней политикой и развитием экономической сферы страны, а мы - маємо те, що маємо...
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30.03.2021 10:57
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Не богатые, а меньше казнокрадов, с адекватной внутренней политикой и развитием экономической сферы страны, а мы - маємо те, що маємо...
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30.03.2021 10:57 Відповісти
Соціаліст Гебрейєсус, як справжній люмпен плутає наслідки з причинами. Ці десять країн тому і багаті, що дбають по своїх громадян і в першу чергу по їхнє здоров'я і добробут. Бо лише здорові люди, у яких немає проблем здатні повноцінно працювати на розбудову держави, примножуючи її і власні багатства. З таким ставленням до власних громадян, яке демонструє Україна, вона не буде багатою. Не пишу "ніколи не буде", бо сподіваюся, що це зміниться. Правда не при цій владі.
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30.03.2021 11:00 Відповісти
а как вы хотели?
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30.03.2021 11:01 Відповісти
А что наш Украинский олигархат, помог с вакцинированием стране? Отож, хотя стали только богаче. Так что смотрите лохи "сватов", и помалкивайте.
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30.03.2021 11:01 Відповісти
приймайні більшість громадян цих країн не голосують "па-приколу", а голосують за тих, хто відбудуває їх країни! тож все справедливо! все за законами Природи - дебіли повинні виздихати
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30.03.2021 11:01 Відповісти
Зате у нас дороги побудовані! Кому треба та дурна вакцина?
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30.03.2021 11:01 Відповісти
https://ua24ua.net/ne-protiv-vaktsinatsii-a-protiv-vaktsini-56-ukraintsev-ne-gotovi-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-opros/ Не против вакцинации, а против вакцины: 56% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - опрос
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30.03.2021 11:08 Відповісти
Предлаю полагающуюся мне дозу индийского шмурдяка отдать странам, которые плохо развиваются! Хотя кто хуже нас развивается это большой вопрос
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30.03.2021 11:16 Відповісти
этот придурок эфиопский не видит логики в том что богатая страна производит хорошую вещь и потребляет её -он думает что это все с космоса прилетает а богачи себе всю забирают
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30.03.2021 11:53 Відповісти
Ну, теперь в Украине ковид точно отступит!
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента до 16 звеньев
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30.03.2021 12:23 Відповісти
Бідні країни нецінують своїх мешканців
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30.03.2021 13:07 Відповісти
Ну так аналогичная ситуация и с потреблением ресурсов планеты, распределением богатств, доступа к медицине, образованию и т.д., золотой миллиард о всей красе. Непонятно только почему тут местные "либертарианцы" оправдывают подобную несправедливость и откровенный грабеж меньшинством всех остальных.
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30.03.2021 14:57 Відповісти
как же в этом Зе обвинить?
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31.03.2021 03:33 Відповісти
 
 