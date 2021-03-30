"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення", - глава представництва МВФ в Україні про терміни перегляду програми stand by

Дискусії щодо першого перегляду програми stand by для України все ще тривають і залишається низка питань, передбачити терміни вирішення яких нині важко.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогресу у вирішенні питань", - сказав він.

Глава представництва уточнив, що має на увазі і умови та зобов'язання, визначені в програмі, і проблеми, які з'явилися пізніше, зокрема, що скасовують досягнення минулих програм.

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Відповідаючи на інші запитання, він наголосив на важливості збереження проведених Нацбанком реформ та прогресі у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску, наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту, відмові від контролю над цінами на газ та вирішенні питання довгострокової моделі електроенергетики країни, а також дотриманні принципу доброчесності антикорупційних органів та судової системи.

Люнгман, коментуючи можливу співпрацю МВФ з Україною після завершення програми stand by, наголосив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

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"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми продовжуватимемо підтримувати належну економічну політику й трансформацію економіки", - заявив він.

Люнгман 13 лютого 2021 року повідомив про завершення роботи місії, що тривала з кінця минулого року, стосовно першого перегляду програми stand-by без рекомендації про надання другого траншу та необхідності додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", серед проблемних питань залишається, зокрема, ухвалення закону Про Вищу раду правосуддя і зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП. Для позитивного результату необхідно також ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки і відмова від обмеження цін, введених цієї зими на енергоринку, а також більша зрозумілість щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня – наступного. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія з першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.