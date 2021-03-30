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Новини Санкції проти Росії
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Кулеба подякував Канаді та Австралії за санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму

Кулеба подякував Канаді та Австралії за санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку Канаді та Австралії за запровадження санкцій щодо деяких фізосіб і компаній з РФ у зв'язку з будівництвом Кримського моста.

"Я вдячний Канаді та Австралії за додаткове підвищення для РФ ціни за триваючу окупацію Криму і масові порушення прав людини на півострові. Кампанія з постійного підвищення санкційного тиску на Кремль триватиме до повного відновлення територіальної цілісності України", - написав Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 29 березня Канада запровадила санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму. Слідом за нею запровадила санкції проти учасників будівництва моста через Керченську протоку Австралія.

Також читайте: РФ намагається обходити запроваджені проти "Північного потоку-2" санкції, - Служба зовнішньої розвідки

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Топ коментарі
+6
Ще залишилося подякувати Україні. Але нема за що. Зелені справжніх санкцій не ведуть. Лише імітують.
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30.03.2021 11:07
+5
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9461
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30.03.2021 11:16
+3
ВАЗеленський знімає, кажуть, на прохання кацапських попів.
"Зеленский досрочно снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании принимавших участие в строительстве керчинского моста"
За одне і з екс-міністра динири івакіна.
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30.03.2021 11:17
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Ще залишилося подякувати Україні. Але нема за що. Зелені справжніх санкцій не ведуть. Лише імітують.
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30.03.2021 11:07 Відповісти
ВАЗеленський знімає, кажуть, на прохання кацапських попів.
"Зеленский досрочно снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании принимавших участие в строительстве керчинского моста"
За одне і з екс-міністра динири івакіна.
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30.03.2021 11:17 Відповісти
Як виглядає "імітація санкцій від зелених" - заблоковані канали Медведчука по цей день.
Як виглядають "справжні санкції" від потужно-рішучих реформаторів - залучення Медведчука до переговорного процесу в Мінську, співпраця Медведчука з СБУ і Грицаком, переговори Медведчука в АП і козинському маєтку по ночам.
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30.03.2021 11:20 Відповісти
Ти вчора 1+1 дивився? Розмальовані дверям з ОПи співчував? Тому тобі важко щось пояснити - голова забита зеленою вато.. А для тих, хто читає задля сприйняття інформації, відповім. Всі ці твлорухи можна не робити. Варто просто закрити Коломойського за афери з Приватбанком і Медведука за державну зраду, як це написано у рішенні РНБО. Що? Не можна? Це все, що треба знати про "санкції". 😊
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30.03.2021 11:32 Відповісти
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 854
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30.03.2021 11:09 Відповісти
а что товарищ кулеба скажет на это?

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5216
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30.03.2021 11:10 Відповісти
А що їй ще залишається, крім "поговорити" про свої вологі фантазії? Ще не пройшло і кількох місяців, а вона терпить фіаско по основних напрямках - з Прем"єром, з Парламентом, з КС, з обіцянками по Придністрянщині... В Молдавії Санду - "весільний генерал".
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30.03.2021 16:43 Відповісти
Кулеба поблагодарил.-На фоне сплошного кукареканья это трудовой подвиг.
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30.03.2021 11:10 Відповісти
А проголошення Криму "зоною вільної торгівлі" можна розцінювати, як санкції з боку України щодо кримнашу?
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30.03.2021 11:12 Відповісти
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9461
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30.03.2021 11:16 Відповісти
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8634
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30.03.2021 11:19 Відповісти
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30.03.2021 11:22 Відповісти
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4065
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30.03.2021 11:15 Відповісти
А на що ці продажні, брехливі і злодійські бездарі ще здатні? Тільки слати нескінченні подяки, обурення, привітання з нескінченними ювілеями і(звісно ж) з Пе(й)сахом...
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30.03.2021 13:59 Відповісти
Не прошло и пяти лет
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31.03.2021 11:05 Відповісти
 
 