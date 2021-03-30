Кулеба подякував Канаді та Австралії за санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку Канаді та Австралії за запровадження санкцій щодо деяких фізосіб і компаній з РФ у зв'язку з будівництвом Кримського моста.

"Я вдячний Канаді та Австралії за додаткове підвищення для РФ ціни за триваючу окупацію Криму і масові порушення прав людини на півострові. Кампанія з постійного підвищення санкційного тиску на Кремль триватиме до повного відновлення територіальної цілісності України", - написав Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 29 березня Канада запровадила санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму. Слідом за нею запровадила санкції проти учасників будівництва моста через Керченську протоку Австралія.

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