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Нові типи вакцин проти коронавірусу будуть потрібні світу протягом найближчих 12 місяців, - вчені

Нові типи вакцин проти коронавірусу будуть потрібні світу протягом найближчих 12 місяців, - вчені

Поширення нових штамів коронавірусу COVID-19 диктує необхідність у створенні модифікованих типів вакцин протягом наступного року або навіть раніше.

Про це повідомило видання The Guardian, посилаючись на опитування 77 фахівців із 28 країн світу, проведене НКО People's Vaccine Alliance, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За такий графік розробки нових вакцин висловилися дві третини респондентів, а приблизно одна третина вважає, що йдеться про дев'ять місяців або менше.

При цьому 88% експертів вважають, що малі масштаби вакцинації проти COVID-19 у низці країн збільшують ймовірність виникнення нових різновидів вірусу, стійких до вакцин.

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В опитуванні брали участь вірусологи, епідеміологи, фахівці з інфекційних захворювань, зокрема, з таких наукових установ, як американський університет Джонса Гопкінса, Єльський університет, Імперський коледж Лондона, Единбурзький університет.

"Нові мутації виникають щодня. Іноді вони знаходять нішу, яка підходить їм більше, ніж їхнім попередникам. Ці везучі варіанти можуть передаватися більш ефективно й потенційно уникати імунної відповіді (виробленої людьми. - Ред.) щодо попередніх штамів вірусу", - заявив доцент епідеміології Єльського університету Грегг Гонсалес.

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Тим часом, зазначає The Guardian, поки такі держави, як США і Велика Британія, прищепили хоча б однієї дозою вакцини понад чверть населення і забезпечили себе поставками сотень мільйонів доз препарату, інші країни, такі як ПАР і Таїланд, вакцинували менше 1% жителів. У деяких країнах вакцинація ще не починалася.

Керівництво COVAX - глобальної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти коронавірусу COVID-19 - сподівається прищепити в 2021 році 27% населення країн із низьким рівнем доходів. Однак голова People's Vaccine Alliance Макс Лоусон зазначив, що такі темпи вакцинації силами COVAX, якщо їх ще вдасться досягти, "просто не є достатньо хорошими".

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Что бы победить корона вирис в каждой стране мира должны быть построены заводы и мощностя для создания вакцЫн уже на месте. по другому каши не сваришь и это никогда не кончится. Но такого не будет, иначе как фарм компании будут косить бабосик?
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30.03.2021 11:33 Відповісти
КА может китайцы этот вирус специально выпустили, для борьбы с перенаселением. Что на этом фронте у них тишина, а значит заранее подготовились, а весь остальной мир от этого страдает.
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30.03.2021 11:39 Відповісти
Крапленая тромбозом AstraZeneca путает карты?

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca получила новое имя и теперь называется Vaxzervia.

Об этом сообщили 29 марта в Агентстве медицинских продуктов Швеции.

Компания AstraZeneca сообщает, что смена имени была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA)
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30.03.2021 11:34 Відповісти
умный *****.....
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30.03.2021 11:37 Відповісти
Хороший бизнес ,ненадо ничего делать,балтушку голимую разлил по фанфурикам и все,а помогает или нет,кого это беспокоит!?аферисты.
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30.03.2021 11:41 Відповісти
 
 