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У Раді зібрали понад 150 підписів для позачергового засідання щодо подій на Донбасі, - "слуга народу" Устенко

У Раді зібрали понад 150 підписів для позачергового засідання щодо подій на Донбасі, -

Народні депутати зібрали понад 150 підписів для проведення ще одного позачергового засідання ВР у вівторок для ухвалення заяви про звернення до міжнародних організацій та іноземних держав у зв'язку із загибеллю чотирьох військовослужбовців на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко.

"Так, зібрали понад 150 підписів", - зазначив депутат.

Очікується, що розпорядження про проведення засідання буде видано після 13:00 у вівторок.

Планується, що під час цього засідання виступить головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і буде ухвалено заяву про звернення до іноземних держав і міжнародних організацій із проханням посилити тиск на Росію у зв'язку зі загибеллю чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

26 березня внаслідок обстрілу бойовиками позицій у районі населеного пункту Шуми в Донецькій області четверо українських військових загинули, ще двоє зазнали поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ провокують ЗСУ на вогонь біля об'єктів критичної інфраструктури, - штаб ООС

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Но мы то знаем, что там будут обсуждать и презирать обрисованную дверь и табличку потерпевшего приныжня Украины
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30.03.2021 11:50 Відповісти
Все логично, неделю стены мыли, теперь две недели сессию собирают. А сколько с гибели четырех защитников прошло? Вы бы так по земле и олигархам торопились.
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30.03.2021 11:54 Відповісти
ребят уже похоронили а эти ублюдки только собираются собраться что бы отреагировать!
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30.03.2021 11:55 Відповісти
Какое позорище! С трибуны ВР будут попрошайничать об усилении санкций, а сами будут покупать электроэнергию из рф.
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30.03.2021 11:57 Відповісти
Вони ще не «обговорювали» це!? Для цього треба збирати підписи!? І що вони там наговорять навіть коли зберуться, адже очевидно, що більше говорять про двері ніж про загиблих бійців! Ця влада в Україні просто вселенський сором але вражає повна відсутність будь якої реакції суспільства -переважній більшості відверто насрати на війну і провали в економіці і епідемії. Всі чекають чергового месію, котрий все полагодить і наступить накінець «хохляцький» рай, де не треба ходити на роботу і можна днями бухати, сидіти під боком цицкастоі корови, ласувати варениками і дивитись кумедні шоу по тєлєку і хай світ іде у сраку але такого в реалі не буває і хахол в черговий раз буде страждать, співати сумних пісень про важку доленьку і брататися із кацапами і маланцами, котрі вкажуть йому справжнього винуватця їхніх бід-українця.
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30.03.2021 12:00 Відповісти
Не пихтіть вже. Довибори в вр показали, що зєсрань і вата руліт(((
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30.03.2021 12:19 Відповісти
Кремль начал двойной прессинг против слабой украинской власти - политолог 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2.html#respond Комментарии: 0

Это будет «второй мюнхенский сговор», который плохо отразится на всей Европе, как и в первый раз…
Россия куда-то торопится. Кремль развернул мощное давление на Украину.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Воспользовавшись чрезвычайной слабостью и растерянностью политического руководства Украины, а также политикой умиротворения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) со стороны ЕС, Путин стремительно наращивает свое наступление на ослабленную и дезориентированную Украину с целью застать ее признать результаты российской агрессии в 2014-2021 годы.
На этот раз давление на Украину носит системный характер, как с использованием дипломатических, так и военно-политических средств, и шантажа.
С одной стороны, Кремль открыто угрожает Украине очередной вооруженной агрессией на Юго-Востоке Украины. С другой стороны, Кремль ведет активное дипломатическое наступление на Украину.
Так, Кремль предлагает участникам минского переговорного процесса - Франции и Германии - на особой встрече, окончательно решить «украинский вопрос» без участия самой Украины.
Кроме «кнута» на этой встрече предлагается обсудить и «пряник» - европейско-российскую помощь разоренным агрессией России районов Донбасса. А двойной прессинг должен, в конечном счете, заставить Украину согласиться с результатами этой встречи.
Однако, если такая встреча произойдет, это будет «второй мюнхенский сговор», который плохо отразится на всей Европе, как и в первый раз.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Без участия Украины и США никаких изменений не будет.
«Заговорщики» только покажут свое бессилие, ибо разрешение противоречия между европейской безопасностью и российской агрессией за счет интересов и судьбы Украины невозможно и опасно, прежде всего, для самой Европы.
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30.03.2021 13:33 Відповісти
«Пробный шар»: выборы предателю Украины слили «Слуги народа» - источник 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html#comments Комментарии: 2

Все эти понты от СНБО - чисто отвлекающий маневр. Одной рукой показываем, какие мы патриоты, другой - заводим сепаратистов в ВР.
Странно, что отсутствует реакция на победу на довыборах в ВР Андрея Аксенова.
О своем удивлении от данного факта https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy сообщил сегодня в Фейсбуке главред издания «ОРД» Станисла Речинский.
Это ведь пробный шар. Причем, выборы ему слили «Слуги народа».
Напомню, что Аксенов - городской голова Доброполья.
До войны имел два коррупционных уголовных дела.
В мае 2014 года организовал у себя в Доброполье так называемый «референдум», получил паспорт РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
И вот этот кадр будет в ВР. Это как-то на голову совсем не налазит. Следующим будет Плотницкий?
И похоже, что слили «зеленые» место Аксенову не по недосмотру и глупости. Больше похоже на реализацию российского плана.
Пройдет Аксенов в ВР и скажут, ну ведь ничего страшного не случилось? Сепаратисты тоже люди, надо дать им возможность высказаться, пройти в ВР. А там и за федерализацию проголосовать.
А все эти понты от СНБО - это чисто отвлекающий маневр. Одной рукой показываем, какие мы патриоты, другой - заводим сепаратистов в ВР.
У Зеленского есть шанс доказать, что это все-таки недосмотр. Так как у Аксенова есть российский паспорт - можно просто лишить его украинского, а Баканову задержать его для разбирательства.
Посмотрим, что будет делать Зеленский.
Симптоматично, что в это же время Меркель, Макрон и Путин» собрались обсуждать проблемы Донбасса. Без Зеленского.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Это как? Тоже часть плана?
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30.03.2021 13:35 Відповісти
"события на донбассе" называюстя война а "тасторона" - российская федерация а тем кому
расися друг и народ хороший просто царь плохой -
https://www.radiosvoboda.org/a/news-chubarov-volkov-krym/31168036.html
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30.03.2021 14:26 Відповісти
 
 