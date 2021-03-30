У Раді зібрали понад 150 підписів для позачергового засідання щодо подій на Донбасі, - "слуга народу" Устенко
Народні депутати зібрали понад 150 підписів для проведення ще одного позачергового засідання ВР у вівторок для ухвалення заяви про звернення до міжнародних організацій та іноземних держав у зв'язку із загибеллю чотирьох військовослужбовців на сході України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко.
"Так, зібрали понад 150 підписів", - зазначив депутат.
Очікується, що розпорядження про проведення засідання буде видано після 13:00 у вівторок.
Планується, що під час цього засідання виступить головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і буде ухвалено заяву про звернення до іноземних держав і міжнародних організацій із проханням посилити тиск на Росію у зв'язку зі загибеллю чотирьох військовослужбовців ЗСУ.
26 березня внаслідок обстрілу бойовиками позицій у районі населеного пункту Шуми в Донецькій області четверо українських військових загинули, ще двоє зазнали поранень.
Будь ласка, зачекайте...
Это будет «второй мюнхенский сговор», который плохо отразится на всей Европе, как и в первый раз…
Россия куда-то торопится. Кремль развернул мощное давление на Украину.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 написал полчаса назад в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Воспользовавшись чрезвычайной слабостью и растерянностью политического руководства Украины, а также политикой умиротворения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) со стороны ЕС, Путин стремительно наращивает свое наступление на ослабленную и дезориентированную Украину с целью застать ее признать результаты российской агрессии в 2014-2021 годы.
На этот раз давление на Украину носит системный характер, как с использованием дипломатических, так и военно-политических средств, и шантажа.
С одной стороны, Кремль открыто угрожает Украине очередной вооруженной агрессией на Юго-Востоке Украины. С другой стороны, Кремль ведет активное дипломатическое наступление на Украину.
Так, Кремль предлагает участникам минского переговорного процесса - Франции и Германии - на особой встрече, окончательно решить «украинский вопрос» без участия самой Украины.
Кроме «кнута» на этой встрече предлагается обсудить и «пряник» - европейско-российскую помощь разоренным агрессией России районов Донбасса. А двойной прессинг должен, в конечном счете, заставить Украину согласиться с результатами этой встречи.
Однако, если такая встреча произойдет, это будет «второй мюнхенский сговор», который плохо отразится на всей Европе, как и в первый раз.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Без участия Украины и США никаких изменений не будет.
«Заговорщики» только покажут свое бессилие, ибо разрешение противоречия между европейской безопасностью и российской агрессией за счет интересов и судьбы Украины невозможно и опасно, прежде всего, для самой Европы.
Все эти понты от СНБО - чисто отвлекающий маневр. Одной рукой показываем, какие мы патриоты, другой - заводим сепаратистов в ВР.
Странно, что отсутствует реакция на победу на довыборах в ВР Андрея Аксенова.
О своем удивлении от данного факта https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy сообщил сегодня в Фейсбуке главред издания «ОРД» Станисла Речинский.
Это ведь пробный шар. Причем, выборы ему слили «Слуги народа».
Напомню, что Аксенов - городской голова Доброполья.
До войны имел два коррупционных уголовных дела.
В мае 2014 года организовал у себя в Доброполье так называемый «референдум», получил паспорт РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
И вот этот кадр будет в ВР. Это как-то на голову совсем не налазит. Следующим будет Плотницкий?
И похоже, что слили «зеленые» место Аксенову не по недосмотру и глупости. Больше похоже на реализацию российского плана.
Пройдет Аксенов в ВР и скажут, ну ведь ничего страшного не случилось? Сепаратисты тоже люди, надо дать им возможность высказаться, пройти в ВР. А там и за федерализацию проголосовать.
А все эти понты от СНБО - это чисто отвлекающий маневр. Одной рукой показываем, какие мы патриоты, другой - заводим сепаратистов в ВР.
У Зеленского есть шанс доказать, что это все-таки недосмотр. Так как у Аксенова есть российский паспорт - можно просто лишить его украинского, а Баканову задержать его для разбирательства.
Посмотрим, что будет делать Зеленский.
Симптоматично, что в это же время Меркель, Макрон и Путин» собрались обсуждать проблемы Донбасса. Без Зеленского.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Это как? Тоже часть плана?
расися друг и народ хороший просто царь плохой -
https://www.radiosvoboda.org/a/news-chubarov-volkov-krym/31168036.html