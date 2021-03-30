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амністія (195) Зеленський (22456) МВФ (3051) податки (3735) Люнгман Йоста (39)

МВФ про запропоновану Зеленським податкову амністію: Це часто шкодить стягненню податків у довгостроковій перспективі

МВФ про запропоновану Зеленським податкову амністію: Це часто шкодить стягненню податків у довгостроковій перспективі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) скептично ставиться до ідеї податкових амністій загалом, оскільки в довгостроковій перспективі вони шкодять стягненню податків.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Хоча пільгові податкові ставки для певних груп платників податків, очевидно, сприйматимуться з радістю тими, хто платитиме менше податків, це не обов'язково означає, що це належна політика. Ми скептично ставимося до податкових амністій загалом", - сказав Люнгман.

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"Податкові амністії часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони демотивують громадян платити податки, створюючи надію на ще одну амністію в майбутньому", - додав він.

Як наголосив голова представництва Фонду в Україні, ключовою метою МВФ є відновлення стійкої фіскальної політики, що потребуватиме обмеження витрат і збереження рівня доходів на нинішньому рівні.

"Але якщо здійснюється податкова амністія, державні службовці та їхні найближчі родичі і пов'язані особи не мають підпадати під її дію. Також надзвичайно важливо не дозволити використання амністії як засобу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом і корупцією, й уникнути зловживань, які надали амністію доходам від злочинної діяльності", - зазначив Йоста Люнгман.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію (законопроєкти №№5153-5156). Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.

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Топ коментарі
+3
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Интересно он сам узнал про налоговую амнистию или пацаны в подъезде подсказали?
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30.03.2021 11:55
+3
Зелемойские попали и наверное навсегда
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30.03.2021 12:00
+2
Та він же ж послав МВФ в сраку! В нього бабла свого вистачає
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30.03.2021 12:49
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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Интересно он сам узнал про налоговую амнистию или пацаны в подъезде подсказали?
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30.03.2021 11:55 Відповісти
Это такая традиция у каждого президента.
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30.03.2021 12:36 Відповісти
хочет беню отмазать!
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Зелемойские попали и наверное навсегда
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30.03.2021 12:00 Відповісти
МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе - Цензор.НЕТ 3946
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30.03.2021 12:01 Відповісти
МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе - Цензор.НЕТ 7194 Кучма ,батько української олігархії.Олександр Мороз.2004 рік
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30.03.2021 12:04 Відповісти
МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе - Цензор.НЕТ 221
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30.03.2021 12:05 Відповісти
старцы-красавцы)
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30.03.2021 12:23 Відповісти
Ця гопота плювати хотіла на Україну, не для того вони владу отримали, щоб про нарід думати.
Рейдери.
Ре́йдерство (в Україні) - вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо)

Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
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30.03.2021 12:24 Відповісти
". Речь идет о введении в Великобритании в 1997г. так называемого windfall tax - налога на "доходы, принесенные ветром". Этот налог (который только с натяжкой можно назвать налогом) был введен правительством лейбористов во главе с Тони Блэром в отношении владельцев компаний, приватизированных в 1980-е гг. Тогда во время приватизации, проведенной премьер-министром Маргарет Тэтчер, в частную собственность было продано более 30 компаний, среди которых British Airports Authority, British Gas, British Telecom, British Energy, Centrica и др. Впрочем, правые и левые по сути одинаковы везде - одни приватизируют, снижают налоги, другие стремятся отнять и перераспределить материальные блага.

В Британии реальную стоимость приватизированных компаний вычисляли как среднюю чистую прибыль этих компаний за первые четыре года после приватизации, умноженную на некий коэффициент (лейбористы рассчитали его в размере 9,3). В итоге казна Соединенного Королевства пополнилась на 5,2 млрд фунтов стерлингов (8 млрд долл.).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2012/5703f39d9a7947ac81a6522e
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30.03.2021 12:30 Відповісти
Полнолуние... Московские консервы палятся ссылками на смисру.
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30.03.2021 12:55 Відповісти
Кончай бубнить одно и то же!
Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
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30.03.2021 16:12 Відповісти
Весна! Лепота! Ты,холоп,сельхозработы уже начал?
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30.03.2021 18:52 Відповісти
Твоя беда в том, что в силу своей ущербности ты не в состоянии быстро от срача перейти к нормальному общению...
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30.03.2021 18:59 Відповісти
Для тупых московских холопов,повторяю нормальный вопрос,-ты сельхозработы уже начал?
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30.03.2021 19:06 Відповісти
А вот интересно - ты пытаешься меня оскорбить или по жызни так разговариваешь?
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31.03.2021 10:04 Відповісти
Отвечай на вопрос,дуралей! Или уже боишься своей тени,холоп?
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31.03.2021 14:05 Відповісти
Попытка осмысленного общения как всегда завершилась неудачей.
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31.03.2021 16:48 Відповісти
Ясно! Страх великое дело! Задам тебе другой безобидный вопрос: -Среди твоих предков были композиторы?!
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31.03.2021 19:34 Відповісти
Болезнь на мгновение отступила?
Тогда сперва ответь на мой вопрос, а ПОТОМ задавай свой.
"Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
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01.04.2021 10:03 Відповісти
Да-а,трусливый ты,-еще поискать такого трусливого холопа. Насчет вина ищи в интернете,потому что это меня не интересует.
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01.04.2021 11:58 Відповісти
Так композиторы были среди твоих предков?
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01.04.2021 11:59 Відповісти
Ошибка...
Это была ложная видимость - болезнь не отступила.
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01.04.2021 12:13 Відповісти
Да-а,перепуганный ты конечно крепко. Но ты это заслужил. Так музыканты были в роду?
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01.04.2021 12:39 Відповісти
Та він же ж послав МВФ в сраку! В нього бабла свого вистачає
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30.03.2021 12:49 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-30-03-21.html Преложенные Зеленским законопроекты № 5153 и 5155 по поводу налоговой амнистии. С точки зрения МВФ - это приведет к снижению дисциплины уплаты налогов в перспективе и станет прикрытием и оправданием теневых схем налогообложения.
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30.03.2021 14:22 Відповісти
 
 