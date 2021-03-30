МВФ про запропоновану Зеленським податкову амністію: Це часто шкодить стягненню податків у довгостроковій перспективі
Міжнародний валютний фонд (МВФ) скептично ставиться до ідеї податкових амністій загалом, оскільки в довгостроковій перспективі вони шкодять стягненню податків.
Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Хоча пільгові податкові ставки для певних груп платників податків, очевидно, сприйматимуться з радістю тими, хто платитиме менше податків, це не обов'язково означає, що це належна політика. Ми скептично ставимося до податкових амністій загалом", - сказав Люнгман.
"Податкові амністії часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони демотивують громадян платити податки, створюючи надію на ще одну амністію в майбутньому", - додав він.
Як наголосив голова представництва Фонду в Україні, ключовою метою МВФ є відновлення стійкої фіскальної політики, що потребуватиме обмеження витрат і збереження рівня доходів на нинішньому рівні.
"Але якщо здійснюється податкова амністія, державні службовці та їхні найближчі родичі і пов'язані особи не мають підпадати під її дію. Також надзвичайно важливо не дозволити використання амністії як засобу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом і корупцією, й уникнути зловживань, які надали амністію доходам від злочинної діяльності", - зазначив Йоста Люнгман.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію (законопроєкти №№5153-5156). Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.
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Интересно он сам узнал про налоговую амнистию или пацаны в подъезде подсказали?
Рейдери.
Ре́йдерство (в Україні) - вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо)
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
В Британии реальную стоимость приватизированных компаний вычисляли как среднюю чистую прибыль этих компаний за первые четыре года после приватизации, умноженную на некий коэффициент (лейбористы рассчитали его в размере 9,3). В итоге казна Соединенного Королевства пополнилась на 5,2 млрд фунтов стерлингов (8 млрд долл.).
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2012/5703f39d9a7947ac81a6522e
Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
Тогда сперва ответь на мой вопрос, а ПОТОМ задавай свой.
"Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
Это была ложная видимость - болезнь не отступила.