МВФ про запропоновану Зеленським податкову амністію: Це часто шкодить стягненню податків у довгостроковій перспективі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) скептично ставиться до ідеї податкових амністій загалом, оскільки в довгостроковій перспективі вони шкодять стягненню податків.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Хоча пільгові податкові ставки для певних груп платників податків, очевидно, сприйматимуться з радістю тими, хто платитиме менше податків, це не обов'язково означає, що це належна політика. Ми скептично ставимося до податкових амністій загалом", - сказав Люнгман.

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"Податкові амністії часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони демотивують громадян платити податки, створюючи надію на ще одну амністію в майбутньому", - додав він.

Як наголосив голова представництва Фонду в Україні, ключовою метою МВФ є відновлення стійкої фіскальної політики, що потребуватиме обмеження витрат і збереження рівня доходів на нинішньому рівні.

"Але якщо здійснюється податкова амністія, державні службовці та їхні найближчі родичі і пов'язані особи не мають підпадати під її дію. Також надзвичайно важливо не дозволити використання амністії як засобу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом і корупцією, й уникнути зловживань, які надали амністію доходам від злочинної діяльності", - зазначив Йоста Люнгман.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію (законопроєкти №№5153-5156). Вони пропонують сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.