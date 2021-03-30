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На місці аварії поїзда Інтерсіті "Київ-Запоріжжя" піднято вже 3 вагони, - "Укрзалізниця"

На місці аварії поїзда Інтерсіті

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) продовжує відновлювальні роботи на місці аварії потяга "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя, яка сталася 29 березня, піднято вже 3 вагони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський

"На перегоні біля ст. Славгород тривають відновлювальні роботи. 3 вагони піднято. Ми пропустили ранковий Інтерсіті 737 із Запоріжжя і зараз почне працювати техніка для подальшого відновлення, тому перегін буде закрито для робіт", - написав він.

За його словами поїзди з і на Маріуполь, Новоолексіївку, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.

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"Кожного пасажира моніторимо і до місця призначення доставимо - в Дніпрі працюватимуть автобуси для підвезення і машини до менших станцій. Затримки будемо мінімізувати і давати постійно оновлення статусу", - резюмував Перцовський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за 50 км від Запоріжжя із рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Ніхто не постраждав, усіх пасажирів доставили в Запоріжжя резервним поїздом. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.

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С этими депутатами и тем, чем они занимаются скоро и по улицам ходить станет опасно.
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30.03.2021 12:20 Відповісти
Приведення колій в належний стан треба провести за рахунок всіх попередніх керівників залізниці.
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30.03.2021 12:41 Відповісти
Не розберу - це кореєць чи наш?
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30.03.2021 14:20 Відповісти
 
 