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Скоро їздити коліями стане взагалі небезпечно, - нардеп Бондарєв про аварію поїзда "Інтерсіті"

Скоро їздити коліями стане взагалі небезпечно, - нардеп Бондарєв про аварію поїзда

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи сходження з рейок потягу "Інтерсіті".

"На сьогодні понад 60% полотна залізничного потребує ремонту. На жаль, експлуатація цього полотна, ще й у таких важких умовах при використанні високошвидкісних поїздів, взагалі небезпечна", - сказав Бондарєв. За його словами, "Укрзалізниця" терміново потребує реформування, але цей процес гальмує Наглядова рада компанії, яка досі не затвердила план дій і не сформулювала завдання для менеджменту УЗ. "Поки не буде наведено лад і поки не буде конкретної розробленої програми дій саме з боку Наглядової ради, ми бачитимемо такі, на жаль, жахливі речі, як аварії на залізниці, розкрадання і корупцію", - вважає Бондарєв.

Він наголосив: Наглядова рада "Укрзалізниці" не впоралася зі своїми функціями, тому немає жодних підстав продовжувати з ними контракт (каденція наглядової ради УЗ добігає кінця). "Наглядова рада отримує заробітну плату, потопаючи дедалі більше в корупційних схемах ... Продовжувати всім цим персоналіям ніякі контракти не потрібно, гнати їх потрібно звідти в шию. За 3 роки вони не зробили нічого", - підсумував Бондарєв.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 "Інтерсіті" сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з рейок у Запорізькій області. З рейок зійшли шість із дев'яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції - Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах потягу перебувало 88 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ створила комісію, яка розслідує причини аварії. На цей момент відомо лише, що машиніст поїзда вдався до екстреного гальмування, тому що помітив, що "з коліями щось не так". Раніше в Європейській Бізнес Асоціації закликали владу до якнайшвидшого реформування "Укрзалізниці" і нагадали про критичний стан залізничних колій. За підрахунками експертів Асоціації, в найближчі 5 років необхідно ремонтувати до 1000 км шляхів на рік, що потребує значних інвестицій. Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити лише шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.

Автор: 

аварія (561) Бондарєв Костянтин (31) потяг (1971)


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Топ коментарі
+8
Нада просто пєрєстать єздіть
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30.03.2021 12:06
+4
уберите льготные тарифы для перевозки грузов самым "нуждающимся": ахметову, пинчуку, и пр. и пр. и жизнь начнет налаживаться...
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30.03.2021 12:13
+3
В 2019 році на спеціальність "Залізничний транспорт" в вищі навчальні заклади було подано 478 заяв при середньому балі атестату 135.5. Не думаю, що в 2020 було більше.
Просте питання: як скоро закінчаться інженери на залізниці?
Хоча на журналістику було подано 30500 заяв при середньому балі атестату 162.1.
Замінимо інженерів журналістами?
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30.03.2021 13:05
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Нада просто пєрєстать єздіть
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30.03.2021 12:06 Відповісти
Нада проста пєрєсєсть на кубікі, рейнж ровєри, бехи, вєлосіпєди.
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30.03.2021 12:10 Відповісти
Ну ета ви погорячілісь.Скарєй всєго как альтернатіва-всєх пєрєсадят на конку.
Скоро ездить по рельсам станет вообще опасно, - нардеп Бондарев об аварии поезда "Интерсити" - Цензор.НЕТ 9431
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30.03.2021 12:32 Відповісти
Пропоную проводити засідання КМУ, ОПи, РНБО, правління "Укрзалізниці" і далі по списку, в потягах з установко світових рекордів на швидкість. Подивимося на якій хвилині вовандер-нарколига поміняє памперс
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30.03.2021 12:26 Відповісти
уберите льготные тарифы для перевозки грузов самым "нуждающимся": ахметову, пинчуку, и пр. и пр. и жизнь начнет налаживаться...
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30.03.2021 12:13 Відповісти
А кто и кого посадил в наб.совет Укрзализныци? Лещенку 350 тыс в месяц не жмет?
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30.03.2021 12:15 Відповісти
мало платят потому и закономерно катастрофы...
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30.03.2021 12:33 Відповісти
як тільки почнуть сходити з рейок вантажні потяги з продукцією ахмєтова чи пінчука чи подібних істот так зразу почнуть рейки лагодити.
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30.03.2021 12:19 Відповісти
Олігархи вижимають з українських підприємств останні "соки", скоро будемо їздити на волах.
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30.03.2021 12:20 Відповісти
Если наши будут рельсы перекладывать, то по ним тоже опасно ездить. Японцев с китайцами звать надо.
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30.03.2021 12:22 Відповісти
у нас таких денег нету
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30.03.2021 12:26 Відповісти
"По его словам, "Укрзализныця" срочно нуждается в реформировании, но этот процесс тормозит Наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗИ"

а за что сережа лещенко 700 штук получает?
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30.03.2021 12:26 Відповісти
Явно ж не за прокладку рельсів, прилаштували на "тепле місце" за заслуги в боротьбі з режимом бариги.
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30.03.2021 12:35 Відповісти
Верните Бальчуна!
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30.03.2021 12:38 Відповісти
"Наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗ."

Получается, что наблюдательный совет компании управляет УЗ вместо руководства (менеджмента) УЗ. Неужели журналист С. Лещенко теперь управляет железной дорогой Украины? Никакая реформа УЗ, если сохранится порядок, что начальство получает 350 тыс. грн/мес., а обходчик или ремонтник путей меньше 7 тыс. грн/мес., ничего не даст.
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30.03.2021 12:42 Відповісти
В 2019 році на спеціальність "Залізничний транспорт" в вищі навчальні заклади було подано 478 заяв при середньому балі атестату 135.5. Не думаю, що в 2020 було більше.
Просте питання: як скоро закінчаться інженери на залізниці?
Хоча на журналістику було подано 30500 заяв при середньому балі атестату 162.1.
Замінимо інженерів журналістами?
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30.03.2021 13:05 Відповісти
НАГЛЯДОВА РАДА , в т.ч. Лєщенко , мають ПОВЕРНУТИ ЗАХМАРНІ ВИПЛАТИ
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30.03.2021 13:09 Відповісти
Реформи в Україні: Звільнити чужих, поставити своїх (часто таких що не розуміють чим керують), оптимізувати персонал, підняти тарифи. Все.
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30.03.2021 13:31 Відповісти
Европейская Гвинея неспособна к высокотехнологичным системам.
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30.03.2021 16:33 Відповісти
 
 