Скоро їздити коліями стане взагалі небезпечно, - нардеп Бондарєв про аварію поїзда "Інтерсіті"

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, коментуючи сходження з рейок потягу "Інтерсіті".

"На сьогодні понад 60% полотна залізничного потребує ремонту. На жаль, експлуатація цього полотна, ще й у таких важких умовах при використанні високошвидкісних поїздів, взагалі небезпечна", - сказав Бондарєв. За його словами, "Укрзалізниця" терміново потребує реформування, але цей процес гальмує Наглядова рада компанії, яка досі не затвердила план дій і не сформулювала завдання для менеджменту УЗ. "Поки не буде наведено лад і поки не буде конкретної розробленої програми дій саме з боку Наглядової ради, ми бачитимемо такі, на жаль, жахливі речі, як аварії на залізниці, розкрадання і корупцію", - вважає Бондарєв.

Він наголосив: Наглядова рада "Укрзалізниці" не впоралася зі своїми функціями, тому немає жодних підстав продовжувати з ними контракт (каденція наглядової ради УЗ добігає кінця). "Наглядова рада отримує заробітну плату, потопаючи дедалі більше в корупційних схемах ... Продовжувати всім цим персоналіям ніякі контракти не потрібно, гнати їх потрібно звідти в шию. За 3 роки вони не зробили нічого", - підсумував Бондарєв.

Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 "Інтерсіті" сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з рейок у Запорізькій області. З рейок зійшли шість із дев'яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції - Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах потягу перебувало 88 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ створила комісію, яка розслідує причини аварії. На цей момент відомо лише, що машиніст поїзда вдався до екстреного гальмування, тому що помітив, що "з коліями щось не так". Раніше в Європейській Бізнес Асоціації закликали владу до якнайшвидшого реформування "Укрзалізниці" і нагадали про критичний стан залізничних колій. За підрахунками експертів Асоціації, в найближчі 5 років необхідно ремонтувати до 1000 км шляхів на рік, що потребує значних інвестицій. Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити лише шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.