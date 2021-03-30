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Новини
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Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ

Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ

Повернення до контролю над цінами на природний газ є не тільки вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності, вважає глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Є - й буде- значна частина українського населення, яка не може покрити витрат на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки є у формі програми субсидій домогосподарствам. "Ми підтримуємо цю програму", - зазначив голова представництва.

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Він додав, що інше питання є структурним - про те, який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку. "Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу і на оптовому, і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним із багатьох необхідних заходів", - сказав Люнгман.

Говорячи про електроенергетичний сектор, глава представництва зазначив, що фінансові дисбаланси в ньому викликають занепокоєння, але запропонував розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс і довгострокова енергетична безпека України.

За його словами, є нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора. "Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу", - наголосив Люнгман.

Він додав, що є більш широке питання довгострокової моделі електроенергетики в Україні, оскільки нині Україна використовує застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, велика частина якої є спадщиною радянських часів. "Переорієнтація і модернізація виробництва електроенергії є необхідною і можливою. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання і енергобезпеки України", - вважає голова представництва МВФ.

Як повідомлялося, в умовах зростання світових цін на газ уряд України встановив на лютий-березень 2020 року граничну ціну газу в 6,99 грн/куб. м для побутових споживачів, а також для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів і релігійних організацій.

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На квітень це обмеження продовжено не було, проте з газотрейдерами було проведено переговори, і більшість із них зберегли ціни до 7 грн/куб. м. З травня очікується запуск річних контрактів, однак ціна їх поки що невідома.

Крім того, розпочалася дискусія про можливість продовжити режим спецзобов'язань "Нафтогазу" для підприємств теплокомуненерго, завершення якого 1 травня цього року є однією з умов програми співпраці з МВФ.

У сфері електроенергетики уряд у грудні 2020 року зберіг до 31 березня 2021 року режим спецзобов'язань для "Енергоатому" та "Укргідроенерго" і ціну для населення 1,68 грн/кВт-год, скасувавши раніше чинний пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії на місяць 0,9 грн/кВт-год. Наприкінці березня таке обмеження було продовжено ще на місяць.

Уряд також встановив ціну продажу НАЕК "Енергоатом" електроенергії ДП "Гарантований покупець" у межах спецзобов'язань для забезпечення населення у розмірі 150 грн/МВт-год, для ПрАТ "Укргідроенерго" залишив на колишньому рівні - 10 грн/МВт-год.

Автор: 

МВФ (3072) тарифи (2038) електроенергія (6204) Тарифи на газ (1058) Люнгман Йоста (39)


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Топ коментарі
+4
Абиж то.
"Всі олігархи підтримували ВАЗеленського на виборих",- бабломойський.
30.12.2020
"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
29.03.2021
"Інтерпайп" Пінчука викупив всю електроенергію державної "Укргідроенерго" зі знижкою 18%"
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30.03.2021 12:37
+3
А про дисбаланс між цінами на газ і зарплатами/пенсіями МВФ і не чув.
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30.03.2021 12:22
+3
_Правильно, геноцидить украинцев - так по полной! Пусть плятят за газ по мировым ценам несмотря на то, что сама Украина добывает достаточно газа для покрытия нужд населения и он - гораздо дешевле мировых цен. Дави укрианцев на радость МВФ!
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30.03.2021 12:24
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Проблема дисбалансу в електриці одна - дтек.
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30.03.2021 12:08 Відповісти
Абиж то.
"Всі олігархи підтримували ВАЗеленського на виборих",- бабломойський.
30.12.2020
"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
29.03.2021
"Інтерпайп" Пінчука викупив всю електроенергію державної "Укргідроенерго" зі знижкою 18%"
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30.03.2021 12:37 Відповісти
Огромный зелёный тариф. Солнечная энергетика должна быть для собственных нужд или по общим ценам
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30.03.2021 12:39 Відповісти
Йоу, Йоста! Долой финансовые дисбалансы! Даешь газ/электроэнергию по 20 грн. за куб/кВт
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30.03.2021 12:21 Відповісти
Правильно Пошло в жопу - это МВФ , там ещё в звр 23 млрд долларов осталось которые при барыге накопили , но а дальше великий мудрый нарид пусть деньги для покупок в магазинах на тачках возит как в Зимбабве 🙂
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30.03.2021 12:32 Відповісти
_Не так чтобы правильно. Но ещё менее правильно (!) - геноцидить украинцев в пользу олигархов и международных ростовщиков.
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30.03.2021 12:34 Відповісти
Извините а что народ не сам себя геноцидид когда выберает во власть тех кто им больше на обещает ?
Пы сы ещё не один уряд Украины не выполнил все установки МВФ в отличие от Польши
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30.03.2021 12:40 Відповісти
А про дисбаланс між цінами на газ і зарплатами/пенсіями МВФ і не чув.
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30.03.2021 12:22 Відповісти
_А это ростовщиков - не интересует абсолютно, они на украинский народ не работают и народом не избирались работать на Украину! Им лишь важно получить назад свои деньги с процентами.
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30.03.2021 12:26 Відповісти
А вы когда в банк за кредитом приходите , у вас что банк не интересуется , сколько вы зарабатываете и как потом деньги отдавать будете ?
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30.03.2021 12:37 Відповісти
Ніколи не брав кредитів. Боже збав зв"язатись з ними.
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30.03.2021 12:44 Відповісти
Правильно и я также , но страна как человек у которого может случиться форс мажор
Только у Украины эти форс мажоры практически все 30 лет благодаря мудрому нариду который мечтает о халяве
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30.03.2021 12:48 Відповісти
_Всё бы так, но! МВФ рассказывает байки будто все выдвигаемые им условия направлены на благо (т. е. улучшение жизни) народов, что должны эти условия выполнить. Так что мимо.
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30.03.2021 13:43 Відповісти
Це питання до тих, хто скуповує, на шару, електроенергію і газ в Україні, а не до МВФ.
Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ - Цензор.НЕТ 5958
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30.03.2021 12:40 Відповісти
Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ - Цензор.НЕТ 4669
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30.03.2021 12:41 Відповісти
_Правильно, геноцидить украинцев - так по полной! Пусть плятят за газ по мировым ценам несмотря на то, что сама Украина добывает достаточно газа для покрытия нужд населения и он - гораздо дешевле мировых цен. Дави укрианцев на радость МВФ!
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30.03.2021 12:24 Відповісти
Украине стоит послать вас упырей на ХЕР ... будете тут падлы тарифы устанавливать ,пенсии и зарплаты европейские установите говнюки .
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30.03.2021 12:24 Відповісти
Так они сильно и не переживают куда их пошлют , доедайте звр который от барыги остался и переходите на лабоду 🙂
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30.03.2021 12:34 Відповісти
То есть, возвратить контроль монополисту с непонятными структурами типа НКРЭКУ? Свято место пусто не бывает.
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30.03.2021 12:25 Відповісти
а контроль у монополиста никто и не отбирал, антимонопольный комитет ведь бутафорский у нас
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30.03.2021 12:48 Відповісти
НКРЕКП було створено для захисту споживача. Захищати споживача воно перестало при ПОП. Привіт порохолюбам.
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30.03.2021 13:27 Відповісти
"Не по словам, но по делам твоим судим будешь." И чьим же указом была создана неконституционная НКРЭКУ?
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30.03.2021 13:47 Відповісти
Олігархів-глитаїв необхідно терміново жорстко усунути від української економіки, в тому числі і від енергетичного сектору.
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30.03.2021 12:47 Відповісти
если у власти постоянно либо их ставленники либо "друзья", то кому отстранять ?
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30.03.2021 12:50 Відповісти
_Тому единственному кто в этом заинтересован, для кого это вопрос выживания: народу Украины. Всех остальных всё устраивает.
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30.03.2021 13:38 Відповісти
Ну уже открытым текстом вам говорят - прекратите издеваться над Энергоатомом и завязывайте с импортом с Беларуси............. Может хватит уже слепо/глухими прикидываться.
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30.03.2021 13:57 Відповісти
Вот читаешь такие новости про то как нам мвф указывает какие цены на газ и электроэнергию у нас должны быть, какой пенсионный возраст и что мы обязаны продать (ЗЕМЛЮ, окончательно прихватизировать энергетику, облэнерго и т.д), а потом нам начинают втирать что никакого внешнего управления нет, все это выдумки ваты и т.д. Ну если это не внешнее управление, то что же тогда таковым является, осталось только чтобы мвф прислало нам генерал-губернатора ( в смысле регионального менеджера) вместо президента, тогда может до вышиваты дойдет, что тут что-то не так и ярмо от наших западных "друзей" мало отличается от кацапского ярма.
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30.03.2021 14:14 Відповісти
пока в украине жестко не перевесят всю эту
щваль толку не будет
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30.03.2021 15:00 Відповісти
 
 