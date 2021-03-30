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У Польщі понад 2 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу, у нас - лише двоє українців. А Рада на позачерговому засіданні засуджуватиме розмальовування дверей ОПУ, - Шабунін

У Польщі понад 2 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу, у нас - лише двоє українців. А Рада на позачерговому засіданні засуджуватиме розмальовування дверей ОПУ, - Шабунін

Нині в Україні є вагоміші приводи для проведення позачергового засідання ВР, ніж факт розмальовування дверей Офісу Президента.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Польщі понад два мільйони отримали дві дози вакцини від коронавірусу, в Україні - двоє людей. На "Велике будівництво" Зеленського витрачено понад 100 млрд грн. 20% - корупційна маржа, наприклад, на ремонті полтавської траси (сплаченого з Фонду протидії COVID- 19). При цьому Рада збирається на позачергове засідання, щоб засудити розмальовування дверей офісу Зеленського", - підкреслює Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зібрали понад 150 підписів для позачергового засідання щодо подій на Донбасі, - "слуга народу" Устенко

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14979) протест (2398) Шабунін Віталій (534) Офіс Президента (2023)


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Топ коментарі
+14
Главноє, што нє Порошенко, правда, Шабунін?
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30.03.2021 12:22
+12
Вопрос разрисованной двери нужно решать на уровне ООН и международных партнеров.
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30.03.2021 12:14
+10
Олег , не в национальности дело - это я тебе как индеец пишу))
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30.03.2021 12:25
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Двері Вова-ЛОХ понад усьо!
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30.03.2021 12:11 Відповісти
Нужно в ВР собрать ещё консилиум врачей, которые будут брать анализы у двери и обсуждать в каком состоянии здоровья дверь и как её вылечить. Также должны собраться все светила психиатрии и поговорить с дверью - возможно она обижена и у неё непоправимая травма на всю жизнь!
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30.03.2021 12:13 Відповісти
Вопрос разрисованной двери нужно решать на уровне ООН и международных партнеров.
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30.03.2021 12:14 Відповісти
Зараз точно подзвонить Байден і висловити співчуття з цього приводу.
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30.03.2021 12:33 Відповісти
В Польше министр здравоохранения не переживает за то как пальтишко сидит...а в Украине для министра это главное...
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30.03.2021 12:16 Відповісти
нам некогда)) мы по бутикам шаримся в поисках брендовых труселей с начёсом)) а большая ОПа носит двери)))))))))))))))) Иисус крест тягал, ********* мендель дверь на горбе тянет, безработицы не будет))
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30.03.2021 12:17 Відповісти
Зеля доказал всему Миру,Ковида не существует,Шабунин ты ж в роде вумный Чувак
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30.03.2021 12:20 Відповісти
Обіссані двері ,це замах на державність,а тисячи померлих українців ,це статистика!!!))))
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30.03.2021 12:22 Відповісти
Главноє, што нє Порошенко, правда, Шабунін?
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30.03.2021 12:22 Відповісти
Иногда Шабунька говорит верные вещи. А все потому, что в Польше поляки выбрали президента поляка, а в Украине манкурты-малороссы выбрали преЗЕдента еврея.
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30.03.2021 12:22 Відповісти
Олег , не в национальности дело - это я тебе как индеец пишу))
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30.03.2021 12:25 Відповісти
Т.е. Вы хотите сказать, что вождем племенем делаверов мог стать урожденный сиу?????
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30.03.2021 12:32 Відповісти
Швидше, гурон)))
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30.03.2021 12:35 Відповісти
Дякую за уточнення. Я читав цю книжку майже 50 років тому, щось вже міг забути.
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30.03.2021 12:38 Відповісти
Я думаю на землях индейцев это скорее всего невозможно. Хотя есть исключения. Если допустим дочке вождя понравится "большой змей" Большого Змея, то может быть. А у нас возможно все. Президент коммунист, зэк, еврей-клоун. Кто следующий? Дарт Вейдер? Шарий? Усик? Рабинович? Ксюха Марченко или просто мультяшный персонаж? Наш "мудрий нарид"-мазохист всегда готов к экспериментам.
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30.03.2021 13:01 Відповісти
В глобальном смысле конечно нет, но в конкретном таки да. Это все равно, если бы в Израиле выбрали президентом не еврея, а египтянина или китайца. Это было бы так же нелогично и непонятно и показало бы для всего мира негативное психическое состояние, низкие умственные способности и разрозненность народа. Действительно, как можно относится к народу, который из своей нации не смог выбрать достойного кандидата, а прибег к сомнительным дешевым заменителям в красивой обвертке, доверив править собой инородца без политического прошлого и национального стержня и это в воюющей полуразрушенной стране изъеденной коррупцией, с политическими кризисами и агентами внешнего влияния, работающими на развал страны.
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30.03.2021 12:43 Відповісти
Я давно предлагал мысленный эксперимент. Допустим, в Израиле появился чел, который ходит по воде, воскрешает мертвых и прочая лабуда. НО!!! При этом является этническим украинцем и не совсем твердо говорит на иврите. Вопрос : СМОГ БЫ ОН СТАТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИЗРАИЛЯ????
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30.03.2021 13:09 Відповісти
я иногда удивляюсь терпению наших людей - результат очевиден - вопрос (звинайте) - сколько еще должно умереть наших граждан - шоб степашку поменять?
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30.03.2021 12:24 Відповісти
Те саме можна сказати про всіх міністрів і президента.
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30.03.2021 12:36 Відповісти
Эмиграция - форма протеста! Против общества, культуры, гос.устройства, идеологии, быта и самое главное - образа будущего! У вас может все быть отлично в карьере, присосавшись к бюджетным потокам, вы все равно будете понимать, что это же окружение, рано или поздно либо спросит с вас, либо отнимет и собстветнность и свободу (хоть и формальную).
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30.03.2021 12:24 Відповісти
Зарыть Ковидное бабло в асфальт а это 66 миллиардов,Зеля правильно зробыв Дороги главнее
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30.03.2021 12:25 Відповісти
Приємно розуміти ,що на цвинтар тебе повезут по гарній шасі !!!)))
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30.03.2021 12:28 Відповісти
Есть такой сайтер на РАБссии Дима Камикадзе,так у него про Ковидные страдания у Мавзолейных хмырей не чета украинцам,там полный Атас и СкреПОНОС чумной
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30.03.2021 12:29 Відповісти
Так не розмальовуй двері - і ніхто не буде це обговорювати
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30.03.2021 12:29 Відповісти
Вот именно,надо просто забить говном зебобе пасть,чтоб удавился,а не двери обсыкать
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30.03.2021 12:35 Відповісти
Паника хуже войны и любой рекламы...,медицинские и фармакологические компании развернули рекламу Вакцин и вакцинации до вершин Эвереста,кто кого переплюнет и заработает лишний ярд доляров...,со стороны это выглядит Пир во время Чумы,увы Увы Панове...
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30.03.2021 12:34 Відповісти
Вчера в Лондоне -праздник.Впервые с начала пандемии не было смертей среди больных ковидом.
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30.03.2021 12:39 Відповісти
ну як ви не розумієтепросту річ про те , що українців 40 млн, а двері одні ))
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30.03.2021 12:36 Відповісти
Шабунин ветошью прикинулся.Польша -страна ЕС и вакцину получает централизованно.И местные власти там более организованные ,и ксёндзы разъяснительную работу провели,поэтому там скорость вакцинирования выше.А господин кликуша вопли и сопли на обе руки мотает.Подзабывать его стали,вот и пытается хайпануть.А пока в Украине нет вакцин и власти на местах сопли жуют,надо соблюдать масочный режим,беречься самому и оберегать близких и неблизких от этой заразы.И молиться на докторов и сестричек!
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30.03.2021 12:37 Відповісти
А якщо я три вакцини вколов, то мені можна вже ганчірку з носа знімати і дзвіночок з носа і спокійно, як нормальна людина ходити по вулиці?
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30.03.2021 12:38 Відповісти
Крепко зевласть всралась. Эти двери зелюковичу надо к дупе примотать, а табличку офиса на лоб.
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30.03.2021 12:38 Відповісти
Граффити на стенах и дверях берлоги Зели надо поднять в СовБезе ООН а вдруг это тираризмУ Польщі понад 2 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу, у нас - лише двоє українців. А Рада на позачерговому засіданні засуджуватиме розмальовування дверей ОПУ, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6663
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30.03.2021 12:49 Відповісти
Кадры штурма Капитолия в США обошли весь мир и Трамп победил
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30.03.2021 12:53 Відповісти
У нас Бубочка, у него лапки.
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30.03.2021 12:55 Відповісти
Предлагаю присвоить Зеле звание профессор Преображенский...голосуем кто За?воздержался? Единогласно...
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30.03.2021 12:58 Відповісти
У Польщі понад 2 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу, у нас - лише двоє українців. А Рада на позачерговому засіданні засуджуватиме розмальовування дверей ОПУ, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1975
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30.03.2021 13:02 Відповісти
Разрисовали *ОПУ ?
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30.03.2021 13:09 Відповісти
так еще не пришел срок вакцинации по второму кругу, от 4 до 12 недель должно пройти ко второму уколу. Ляшко решил, что второй укол будет на 12 неделе - май и будет из новой поставки, а первую нужно вьіколоть до июня-июля, срок годности.
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30.03.2021 13:52 Відповісти
два человека вакцинированьі по второму кругу не благодаря Украине: 16.03 укололи даму, которая получила первю дозу в Македонии. А 29.03 не пишут, почему вторая доза.
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30.03.2021 13:54 Відповісти
В доме ни капли спиртного, а жена мебель покупает!
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30.03.2021 13:55 Відповісти
Украина польше и вподметки не годится нам выпала горькая участь родиться здесь и существовать до скону
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30.03.2021 16:27 Відповісти
 
 