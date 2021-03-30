Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР"
Колишню військовослужбовицю військової частини 3057 засудили за "злив" інформації бойовикам "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий ресурс 0629.com.ua, про це вказують документи в реєстрі судових рішень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що маріупольчанка - військовослужбовець Національної гвардії військової частини 3057 передавала бойовикам "ДНР" секретну інформацію. Жінка діяла з ідеологічних мотивів. У 2015 році вона вступила в злочинний зв'язок з розвідкою сепаратистів з "9 окремого мотострілкового полку".
В її завдання входила передача секретної інформації про особовий склад військової частини і техніку. За допомогою соціальної мережі "ВКонтакте" вона пересилала документи і файли. Передавала шпигунка дані в тому числі і про добровольців "Азова", які в той момент вели активні бойові дії в Широкиному.
Зрадниця проходила спеціальні інструктажі та дотримувалася заходів конспірації. Нічого не підозрюючи, товариші по службі були з нею в хороших відносинах.
Пізніше жінку звільнили за службову невідповідність. Вона була змушена влаштуватися бухгалтером. Приблизно в той час, в 2019 році, шпигунку і викрили.
З огляду на тяжкість її злочинів і досвід служби в армії, жінку засудили за ст. 258 ч. 3. (Створення та підтримка терористичної групи) і засудили до 8 років позбавлення волі. Також за проведення експертиз вона заплатить понад 10 тисяч гривень.
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Спецназовец с опытом службы в элитных частях разных силовых ведомств Украины, подполковник ЦСО «А» в отставке Андрей Дубовик сделал громкое заявление по поводу убийства в 2015 году сотрудника ГУР Минобороны Олега Мужчиля. По словам Дубовика, 49-летнего разведчика ликвидировали по указанию из Администрации президента Порошенко.(с)
Ти гниле брехло.
Чого варті заголовки.
Справжнє інтерв'ю тут:https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan/posts/1092588350780097/
https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5.html
А то уйло-многоходовочка. Вот це многоходовочка).
Отже підсумовую.
1. Лісник був у ПС під прикриттям по завданню ГУР.
2. Лісник віддав наказ у Мукачево стріляти по мєнтам і сбушникам , виходить, по наказам ГУР.
3. ГУР мало конспіративну квартиру у Києві з маленькою дитиною.
4. Лісник перекидав зброю у Киів по наказу ГУР.
5. Лісник бачив, як пов'язали господаря квартири, не зв'язався с своїм керівництвом у ГУР, і приготувався до бою.
6. Після того, як він убив Кузьменка, Альфа зв'язалась із своїм керівництвом, передала слова Лісника, що він є офіцером ГУР, і отримала наказ на ліквідацію офіцера ГУР.
І до речі. Яка повна назва ДУК? Нагадати?
Мужчіль на момент смерті був діючим офіцером ГУР чи ні? Які там горщики розбили Стемпіцький і Мужчіль - то малоцікаво і не принципово.
ЗЫ: Это Порох сделал до убийства брата или после?
З інтерв'ю:
Штурм был организован безграмотно. Неизвестные люди вошли в квартиру, где проживал «Лесник». Открыли дверь своим ключом. Он увидел вооруженных людей без опознавательных знаков и открыл огонь. Погиб офицер «Альфы» Андрей Кузьменко, «Лесник» был ранен. Он сдался, сложил оружие. После этого его добили. Я знал обоих этих мужчин - и скорблю за каждым из них. Андрей был настоящим офицером. «Лесника» знаю еще с Майдана как добровольца и патриота. То, что патриот убил патриота и был застрелен сам - это результат безграмотного планирования операции.
https://antikor.com.ua/articles/98134-uvoljnjajusj_iz_aljfy_v_znak_protesta_protiv_operatsii_gde_pogibli_andrej_kuzjmenko_i_patriot_lesnik