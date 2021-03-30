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Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР"

Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь

Колишню військовослужбовицю військової частини 3057 засудили за "злив" інформації бойовикам "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий ресурс 0629.com.ua, про це вказують документи в реєстрі судових рішень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що маріупольчанка - військовослужбовець Національної гвардії військової частини 3057 передавала бойовикам "ДНР" секретну інформацію. Жінка діяла з ідеологічних мотивів. У 2015 році вона вступила в злочинний зв'язок з розвідкою сепаратистів з "9 окремого мотострілкового полку".

В її завдання входила передача секретної інформації про особовий склад військової частини і техніку. За допомогою соціальної мережі "ВКонтакте" вона пересилала документи і файли. Передавала шпигунка дані в тому числі і про добровольців "Азова", які в той момент вели активні бойові дії в Широкиному.

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Зрадниця проходила спеціальні інструктажі та дотримувалася заходів конспірації. Нічого не підозрюючи, товариші по службі були з нею в хороших відносинах.

Пізніше жінку звільнили за службову невідповідність. Вона була змушена влаштуватися бухгалтером. Приблизно в той час, в 2019 році, шпигунку і викрили.

З огляду на тяжкість її злочинів і досвід служби в армії, жінку засудили за ст. 258 ч. 3. (Створення та підтримка терористичної групи) і засудили до 8 років позбавлення волі. Також за проведення експертиз вона заплатить понад 10 тисяч гривень.

Автор: 

Маріуполь (3233) вирок (1072) шпигунство (995) Національна гвардія (1536)


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Топ коментарі
+19
ЗЕнаркоман обменяет эту падлу на донецких таксистов.
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30.03.2021 12:24
+9
8 это мало. Таких идейных пожизненно.
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30.03.2021 12:28
+7
**** продажна!!!
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30.03.2021 12:35
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ЗЕнаркоман обменяет эту падлу на донецких таксистов.
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30.03.2021 12:24 Відповісти
А где фото виновницы торжества? Почему страна не знает своих "героев"? 4 года "работы" шпионки многовато для военной контрразведки, тем более с использованием таких помоек, как вконташа и "разведкой" таких алкашей и хронических нэвдах, как "9-й полк" Лугандона
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30.03.2021 12:27 Відповісти
8 это мало. Таких идейных пожизненно.
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30.03.2021 12:28 Відповісти
Да тут радоваться нужно что вообще посадили, у нас обычно для сепаров и террористов условные сроки, тем более что и на работе хорошие характеристики и вообще они чистосердечно раскаиваются во всем.
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30.03.2021 13:52 Відповісти
При сралине таких ставили к стенке !
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30.03.2021 12:31 Відповісти
Таки да-эту суку по законам военного времени было бы справедливо к стенке поставить.
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30.03.2021 12:37 Відповісти
**** продажна!!!
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30.03.2021 12:35 Відповісти
после отсидки отправить это на родину: КОЛЫМУ - ЧУКОТКУ и как бонус магадан.
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30.03.2021 12:36 Відповісти
я надеюсь что кадровика и контрика, которые брали эту мата хари на службу, тоже посадили на кичу? или обять умнас всё за бабло - заплатил и служи?
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30.03.2021 12:39 Відповісти
Экс-альфовец обвинил команду Порошенко в убийстве «Лесника» из ГУР Минобороны.
Спецназовец с опытом службы в элитных частях разных силовых ведомств Украины, подполковник ЦСО «А» в отставке Андрей Дубовик сделал громкое заявление по поводу убийства в 2015 году сотрудника ГУР Минобороны Олега Мужчиля. По словам Дубовика, 49-летнего разведчика ликвидировали по указанию из Администрации президента Порошенко.(с)
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30.03.2021 12:50 Відповісти
Гуру був мутним типом.
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30.03.2021 13:05 Відповісти
я не знаю мутным не мутным, но то что Он был Патриотом и любил Украину это я знаю точно !!
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30.03.2021 13:09 Відповісти
Перечитав я інтерв'ю Дубовика. Там нема жодного слова про Порошенка.
Ти гниле брехло.
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30.03.2021 13:12 Відповісти
А от те як він там розповідає як особисто вбивав беркутівців і розстріляв машину з водометом- то вже подарунок Скабєєвой з Соловйовим.
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30.03.2021 13:15 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html#more-128609
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30.03.2021 13:18 Відповісти
Сайт Саакашвілі? Відкрив я, подивився. Кацапська брехня так і пре.
Чого варті заголовки.
Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР" - Цензор.НЕТ 2133
Справжнє інтерв'ю тут:https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan/posts/1092588350780097/
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30.03.2021 13:24 Відповісти
Чого ти так?). Дуже цікаво. Там ще цікавіше є.
https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5.html

А то уйло-многоходовочка. Вот це многоходовочка).
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30.03.2021 14:11 Відповісти
Ти сам то уважно прочитав це?
Отже підсумовую.
1. Лісник був у ПС під прикриттям по завданню ГУР.
2. Лісник віддав наказ у Мукачево стріляти по мєнтам і сбушникам , виходить, по наказам ГУР.
3. ГУР мало конспіративну квартиру у Києві з маленькою дитиною.
4. Лісник перекидав зброю у Киів по наказу ГУР.
5. Лісник бачив, як пов'язали господаря квартири, не зв'язався с своїм керівництвом у ГУР, і приготувався до бою.
6. Після того, як він убив Кузьменка, Альфа зв'язалась із своїм керівництвом, передала слова Лісника, що він є офіцером ГУР, і отримала наказ на ліквідацію офіцера ГУР.
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30.03.2021 14:04 Відповісти
*** !!! какой ***** бред !!! Лесник никогда не был в ПС - он был только в ДУКе , и у него была своя команда и воевали они сами по себе - он не доверял никому !! а все остальное - БРЕД !!!
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30.03.2021 20:23 Відповісти
Звичайно маячня. Але це висновки зі статті, в яку ти свято віриш. Так що ти віриш в маячню.

І до речі. Яка повна назва ДУК? Нагадати?
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31.03.2021 16:43 Відповісти
быть в ПС необязательно быть в ДУКе или наоборот.. и я знаю о чем я говорю..и кста Лесник всегда говорил что ПС - это ловушка для патриотов, а с ДУКом он воевал и создал в нем отдельную группу(и кста за все время и столько выходов у него с группы только ОДИН был 300-й и не одного 200-того, он умел планировать выходы и берег пацанов..) ..
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31.03.2021 18:11 Відповісти
Не знаю , як зараз, але влітку 2014 року "бути в бойовому крилі ПС" означало теж саме, що "бути в ДУК". Але це все таке. Ти головне скажи:
Мужчіль на момент смерті був діючим офіцером ГУР чи ні? Які там горщики розбили Стемпіцький і Мужчіль - то малоцікаво і не принципово.
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01.04.2021 04:53 Відповісти
то что он сотрудничал я знаю точно - он готовил теракты на тер. кацапии..
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01.04.2021 13:04 Відповісти
6 лет в себе держал, и вот решился???

ЗЫ: Это Порох сделал до убийства брата или после?
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30.03.2021 13:11 Відповісти
Команду альфе на ликвидацию дает лично през..тогда был кто ?! да именно он..
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30.03.2021 13:19 Відповісти
Ох і в тебе фантазії). Прям таки і особисто.
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30.03.2021 13:44 Відповісти
ну наверное ты не знаешь как работает этот спецотряд.. понимаю..поправимо..
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30.03.2021 20:26 Відповісти
ты тоже туповат !? визирует ликвидацию только през !!! крапка *** ..
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31.03.2021 00:18 Відповісти
Ню-ню. Дубовік звинувачував керівництво Альфи в безграмотному плануванні операції.
З інтерв'ю:
Штурм был организован безграмотно. Неизвестные люди вошли в квартиру, где проживал «Лесник». Открыли дверь своим ключом. Он увидел вооруженных людей без опознавательных знаков и открыл огонь. Погиб офицер «Альфы» Андрей Кузьменко, «Лесник» был ранен. Он сдался, сложил оружие. После этого его добили. Я знал обоих этих мужчин - и скорблю за каждым из них. Андрей был настоящим офицером. «Лесника» знаю еще с Майдана как добровольца и патриота. То, что патриот убил патриота и был застрелен сам - это результат безграмотного планирования операции.


https://antikor.com.ua/articles/98134-uvoljnjajusj_iz_aljfy_v_znak_protesta_protiv_operatsii_gde_pogibli_andrej_kuzjmenko_i_patriot_lesnik
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30.03.2021 13:42 Відповісти
врываются в квартиру (когда пришел сын хозяйки квартиры - то вместе с ним) со стволами.. он действовал правильно - куй его знает кто это мог быть.. потом он посмотрел в окно и увидал движ - он сразу перезвонил в сбу гру и т.д. - ему сказали сдаться.. он сдался - его убили..
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01.04.2021 13:08 Відповісти
на костер ведьму!
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30.03.2021 13:12 Відповісти
Нарощують обмінний фонд...
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30.03.2021 13:27 Відповісти
Якщо вирок вже вступив у силу, то мали б вказати і прізвище.
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30.03.2021 13:35 Відповісти
 
 