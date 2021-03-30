За фактом аварії поїзда "Інтерсіті" в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

29 березня приблизно о 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з колій шість останніх вагонів швидкісного потяга "Інтерсіті" № 732 сполученням "Київ -Запоріжжя". За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.

"Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. За цим фактом слідчим Синельниківського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Працівники поліції встановлюють всі обставини події", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місці аварії поїзда Інтерсіті "Київ-Запоріжжя" піднято вже 3 вагони, - "Укрзалізниця"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за 50 км від Запоріжжя із рейок зійшли 6 із 9 вагонів поїзда "Інтерсіті+". Ніхто не постраждав, усіх пасажирів доставили в Запоріжжя резервним поїздом. "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини аварії.







