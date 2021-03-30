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Новини Коронавірус і карантин
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Реанімація м. Первомайський на Харківщині забита хворими на коронавірус. Ми не в змозі забезпечити такий потік, - мер Бакшеєв

Реанімація м. Первомайський на Харківщині забита хворими на коронавірус. Ми не в змозі забезпечити такий потік, - мер Бакшеєв

У м. Первомайський Харківської області виникає складна ситуація із захворюваністю на коронавірус: реанімація місцевої центральної районної лікарні переповнена, збільшилася летальність серед пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер міста Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулі вихідні в місті зафіксовано п'ять смертей від коронавірусу.

"На кисневій підтримці зараз 45 осіб. Це ті люди, які не можуть самостійно дихати і потребують кисневої терапії. Реанімаційне відділення також перевантажено. На шість планових ліжок кількість госпіталізованих досягає до 10 осіб", - розповів він.

За його словами, за добу в лікарні використовують 60 балонів з киснем для підтримки дихання.

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"Це дуже багато. Ми не в змозі забезпечити такий потік", - додав міський голова.

У зв'язку з цим він закликав місцевих жителів бути уважним до свого здоров'я, дотримуватися протиепідемічних заходів, а за перших симптомів ГРВІ звертатися до сімейного лікаря.

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
І дороги не рятують ситуацію?
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30.03.2021 12:44
+2
Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.
Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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30.03.2021 12:35
+2
Зебилье, вас идиотов еще не прибил Covid-19, ну тогда я иду к вам. Дякую

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев - Цензор.НЕТ 1913
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30.03.2021 12:44
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хай везуть до буковелю
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30.03.2021 12:31 Відповісти
Може краще на Банковій розгорнути Ковідний шпиталь !!!))))
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30.03.2021 12:35 Відповісти
І дороги не рятують ситуацію?
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30.03.2021 12:44 Відповісти
Зебилье, вас идиотов еще не прибил Covid-19, ну тогда я иду к вам. Дякую

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев - Цензор.НЕТ 1913
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30.03.2021 12:44 Відповісти
думаю из Первомайска никто о Буковеле даже не мечтает , а вот то шо там 70% ватников так это правда...
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30.03.2021 12:45 Відповісти
Якщо на первомайському хімзаводі відкрити який резервуар з хлором, то ситуація з вірусом стабілізується. Так само і з ватниками.
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30.03.2021 15:23 Відповісти
А тепер нехай пробують звинуватыты Пороха , що назвав цю вакцину гівном!
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30.03.2021 12:34 Відповісти
Та я с вами согласен!говнище!
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30.03.2021 12:36 Відповісти
"А тепер нехай пробують звинуватыты Пороха , що назвав цю вакцину гівном!"

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев - Цензор.НЕТ 5867
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30.03.2021 12:51 Відповісти
Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.
Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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30.03.2021 12:35 Відповісти
Дуже слушна порада кремлівським гнидам !!!)))
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30.03.2021 12:37 Відповісти
Я верю,что камельчук-придурок.
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30.03.2021 12:38 Відповісти
Куда выехать? В какую Украину?
Сами гражданств понабирали. Кто канады кто австрии кто сша а кто и рашки.
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30.03.2021 15:12 Відповісти
вместо того чтобы строить палаты с кислородом, закатали все в пиар зелоха
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30.03.2021 12:48 Відповісти
А чому в цій темі не видно Меркави і Сокілко-Дідовика?
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30.03.2021 13:00 Відповісти
И где ты там там "заднюю" и оправдания умудрился увидеть? Хотя у ваты конечно же явно неадекватное восприятие реальности, так судя по всему это для тебя норма. Кстати, а ты за какую партию голосовал на выборах в парламент, если ты фанат гепы?
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30.03.2021 15:23 Відповісти
Так как уважали,и любили гепу,как провожали его в последний путь,доказывает лояльность харьковчан к нему .а голосовал я к сожалению за зеленского,как и многие в харькове,но ошибочка вышла,не надо было.теперь жалею,а ты?
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30.03.2021 16:22 Відповісти
В том то и проблема харьковчан (впрочем не только их), что они уважают и любят жидовских ублюдков грабивших их последние 15лет и ненавидящих все украинское, и едва не приведших в их дома войну и кацапских оккупантов, а значит есть все основания считать их быдлом. Ошибочку за зельцмана ты собираешься "исправить" голосованием за мертветчуковсий жоппоблок или за петушарика??? Ну а я голосую всегда за националистов.
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30.03.2021 18:50 Відповісти
Я смотрю это у тебя проблнмы.есть только твоё мнение и все!так не бывает,не было и не будет.
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31.03.2021 00:39 Відповісти
Готов выслушать твое мнение о "достижениях" гепы, которые заставили быдло толпами во время карантина ломится к его гробу. Ну и ты не ответил, кто же твои нынешние кумиры после разочарования в зельцмане.
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31.03.2021 01:57 Відповісти
Дискусии,не получается ,т.к.ты переходишь на личности и не хочешь ,видить и слышать другое мнение.в тебе слишком много зла,оно тебя поглотит.
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31.03.2021 03:27 Відповісти
А вот тут как раз чистейший воды попытка соскочить с темы, я тебе задаю прямой вопрос о "достижениях" жида гепы (за что-то же должны были его фанаты его любить и уважать), а в ответ рассказы про другое мнение и всепоглощающее зло. Так вот хочется выслушать доводы в пользу твоего мнения, ну и есть гносеологическая потребность в изучении политических симпатий фанатов гепы, тот вопрос с которого ты опять таки соскакиваешь.
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31.03.2021 17:58 Відповісти
Харківщина така ж багата, як і Дніпрянщина, поступаючись хіба що Києву. Тож якщо грошей на додаткові місця у лікарнях чи на створення тимчасових польових лікарень немає, то це означає ОДНЕ - гроші банально розікрали. Що й не дивно, зважаючи на тотальне засилля у владі Харківщини євреїв-гепінців. Карма, вона така, інколи повертається і навертає по потилиці.
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30.03.2021 13:47 Відповісти
не обеспечить, а окучить. поток сам себя обспеч ивает.
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30.03.2021 13:49 Відповісти
Нехай відправляють Ляшку. Він же сказав, що немає проблем до 24К хворих у день, а зараз менше.
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30.03.2021 14:28 Відповісти
А ведь ещё той весной была ситуация почти завальная по городу и чуть по области. Но повезло---проскочили. Но так не бывает два раза. Давно пора ввести прямое президентское правление в городе. Полностью разогнать гор-исполком и облисполком. Выборы отложить на год. Полное уголовное расследование провести следствием из других городов следаками. Только в прошлом году на фонтаны ушло до 100 лимонов, За зоопарк счёт на лярд, сколько на другое разное стырено растрачено--так аудит только международный надо провести. Если вылезет раскопается хоть половина---страна в обморок ляжет!
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30.03.2021 15:29 Відповісти
 
 