Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов
Україна має домовленості і контракти на поставку понад 22 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19 від різних світових виробників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19. Задля цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від різних світових виробників", - заявив Степанов.
Він додав, що це світові компанії AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.
"Далі ми будемо продовжувати укладати контракти і отримувати вакцини, зокрема від інших виробників", - зауважив він.
Міністр зазначив, що це як прямі контракти, так і контракти в межах світової ініціативи COVAX.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для літніх людей, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
В Україні наразі щеплення роблять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією компанії AstraZeneca.
Від початку кампанії з вакцинації протикоронавірусу щепилися 212 тис. 898 людей.
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Главное теперь уточнить на какое количество вакцин (из этих 22 млн) есть реальные контракты, а на какое договоренности непонятно кого непонятно с кем. Как-бы не оказалось, что контракт есть на несколько сот вакцин, исключительно для вакцинации ОП
1.Гнати Стєпанова стяними тряпками і піддупниками допоки його модна курточка не перетвориться на лахміття.
завтра вторые роковини у величайшего лидера современности
завтра два года назад украинцы выбрали это....
Это все что нужно знать о Степанове и его работе.
Блин, страна удобренного дебилами чернозема...
в якому сенсі оці "зробимо", "захистимо"?
чи він живе в якійсь іншій Україні в якій коронавірусу досі нема, в якій українці не вмирають від коронавірусу, в якій підприємці не згортають підприємницьку діяльність через неефективні але карантинні обмеження, в якій місця в лікарнях відведені для ковід-хворих вже чи не всі заповнені?
в якій країні мешкають ті українці, які все ще не зазнали наслідків світової пандемії й яких можна "захистити" колись в майбутньому?
Так, у соседей, тетка УМЕРЛА ОТ БЕШЕНСТВА после укуса домашней кошки, но ТЕТКА СЧИТАЛА, ЧТО У НЕЕ КОВИД!
'Жительница Новоаннинского района Волгоградской области умерла в инфекционной больнице спустя полтора месяца после укуса домашней кошки, заразившейся бешенством, сообщает областной комитет здравоохранения. Женщина обратилась к врачам 23 марта и пожаловалась на затрудненное дыхание. Она думала, что заразилась коронавирусом.
Но анализ показал, что пациентка заражена бешенством. 25 марта она умерла.
У волгоградки в доме жили кошка и собака. В определенный момент кошка стала вести себя агрессивно и укусила хозяйку в предплечье. Женщина самостоятельно промыла рану, а обращаться к врачам не стала. Она даже не забила тревогу, когда вскоре умерла ее собака, а кошку пришлось усыпить из-за агрессивного поведения."
(выделено мной)
Не уподобляйтесь дебильным соседям, помните, что есть и иные заболевания, кроме ковида, заболевания, от которых умирают,
моя бабушка, по отцу, много лет проработала хирургом.
Врачи рассказывают за столом своей семье истории, делятся пережитым с родственниками, так сказать.
У моей бабушки были две истории из ее опыта, которые она мне рассказала, ибо они ее потрясли особенно сильно:
- никогда не облизывать край конверта языком, потому что один из ее пациентов так отрезал себе кусок языка
- о смерти человека от бешенства, потому что он поздно обратился к врачу, и его нельзя было ничем спасти, ибо смерть от бешенства очень тяжелая.
Не уподобляйтесь дебильным соседям на востоке и помните, что бешенство, в отличие от ковида, на территории постсоветского пространства эндемично.
это даже не смешно уже!
да они там все сидеть должны за то что происходит щас в Украине