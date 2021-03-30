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Новини Боротьба з коронавірусом
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Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов

Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов

Україна має домовленості і контракти на поставку понад 22 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби COVID-19 від різних світових виробників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19. Задля цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від різних світових виробників", - заявив Степанов.

Він додав, що це світові компанії AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.

"Далі ми будемо продовжувати укладати контракти і отримувати вакцини, зокрема від інших виробників", - зауважив він.

Міністр зазначив, що це як прямі контракти, так і контракти в межах світової ініціативи COVAX.

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Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для літніх людей, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні наразі щеплення роблять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією компанії AstraZeneca.

Від початку кампанії з вакцинації протикоронавірусу щепилися 212 тис. 898 людей.

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
Дайте йому ще 100 днів. Кожного дня від Ковіду помирає близька 300 людей. Ціна питання - 30 000 життів.
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30.03.2021 12:41
+5
все є ,але вакцин нема )))
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30.03.2021 12:37
+5
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 6421
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30.03.2021 12:39
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хватит пукать в воду, лучше напиши где мне уколоться.
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30.03.2021 12:37 Відповісти
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 8030
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30.03.2021 12:43 Відповісти
оно, цуко, не бесплатно старается.
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30.03.2021 13:11 Відповісти
В Израиле уже завершили вакцинацию, а Степанов все еще составляет договоренности на поставку вакцин.
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30.03.2021 15:04 Відповісти
А они не пукают они жонглируют словами "договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19"
Главное теперь уточнить на какое количество вакцин (из этих 22 млн) есть реальные контракты, а на какое договоренности непонятно кого непонятно с кем. Как-бы не оказалось, что контракт есть на несколько сот вакцин, исключительно для вакцинации ОП
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30.03.2021 12:47 Відповісти
уже вакцинируется Африка и племена Папуа новая Гвинея, а степашка пукает и закупает лекарства для оптовой базы любимой жены, сразу появляется вопрос на какие деньги закупаются лекарства и откуда деньги на брэндовые партки у этого идиота.
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30.03.2021 12:52 Відповісти
Закупка курток, это часть зе-стратегии борьбы с вирусом, вам не понять! Не наш это уровень мышления, куда нам!
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30.03.2021 12:56 Відповісти
все є ,але вакцин нема )))
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30.03.2021 12:37 Відповісти
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 6421
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30.03.2021 12:39 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів. Кожного дня від Ковіду помирає близька 300 людей. Ціна питання - 30 000 життів.
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30.03.2021 12:41 Відповісти
вообщем 1000 доз пфайзера и 20миллионов китайского дерьма -ну надо же как то куртку за 25 тыс. долларов покупать
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30.03.2021 12:39 Відповісти
на куртку он напилил уже давно. с 1999-го года старается
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30.03.2021 12:42 Відповісти
З дитинства ,на шкільних сніданках економив !!!))
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30.03.2021 12:44 Відповісти
не. в 99-м он стал замом главы гос компании, которая в нафтогаз входит. вот тут то у него дела и поперли
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30.03.2021 12:47 Відповісти
Одне одному не суперечить!!!))
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30.03.2021 12:48 Відповісти
это да...
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30.03.2021 12:51 Відповісти
рука набита
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30.03.2021 12:49 Відповісти
Якби я розробляв заходи щодо вакцинації, у мене перший пункт виглядав так:
1.Гнати Стєпанова стяними тряпками і піддупниками допоки його модна курточка не перетвориться на лахміття.
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30.03.2021 12:40 Відповісти
когда сделаете - приходите

завтра вторые роковини у величайшего лидера современности
завтра два года назад украинцы выбрали это....
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30.03.2021 12:41 Відповісти
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 1129
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30.03.2021 12:41 Відповісти
Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2130
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30.03.2021 13:03 Відповісти
не верю
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30.03.2021 12:41 Відповісти
Вакцини і шмурдяк типу вакцини, це різні речі !!!)))
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30.03.2021 12:43 Відповісти
Как в других странах прививаются без договоренностей и контрактов? Надо к ним степашку послать он их научит.
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30.03.2021 12:44 Відповісти
все эти мировые компании стоят щас в очередь к степашке и слёзно просят " ну купи меня! купи!" )
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30.03.2021 12:44 Відповісти
В Польше свыше 2 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, у нас - всего двое украинцев.

Это все что нужно знать о Степанове и его работе.
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30.03.2021 12:48 Відповісти
до 2025 года?)))
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30.03.2021 12:50 Відповісти
За два года "Слуги" НАВРАЛИ БОЛЬШЕ, чем все остальные партии за всё время существования Украины!
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30.03.2021 12:54 Відповісти
Чем больше контрактов тем "теплее" куртка.
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30.03.2021 12:55 Відповісти
Есть ли у вас план містер Фікс?
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30.03.2021 12:59 Відповісти
как уже задолбал этот балабол.
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30.03.2021 13:01 Відповісти
Договоренности то ЕСТЬ - но вакцины то НЕТ.
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30.03.2021 13:02 Відповісти
Давай, бухти мне, как космические корабли бороздят...Большой Театр

Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4581
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30.03.2021 13:09 Відповісти
на понятном это звучит так: "мы подписали меморандум (понимание), что Украине нужна вакцина" (её, возможно, не будет, но я же не зря тут рот роззявляю).
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30.03.2021 13:14 Відповісти
И все договора заключены с Гришей с Привоза, и все - коммерческая тайна. Почем Гриша и у кого купить - вам не надо и низзя...
Блин, страна удобренного дебилами чернозема...
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30.03.2021 13:19 Відповісти
Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3256440
в якому сенсі оці "зробимо", "захистимо"?
чи він живе в якійсь іншій Україні в якій коронавірусу досі нема, в якій українці не вмирають від коронавірусу, в якій підприємці не згортають підприємницьку діяльність через неефективні але карантинні обмеження, в якій місця в лікарнях відведені для ковід-хворих вже чи не всі заповнені?

в якій країні мешкають ті українці, які все ще не зазнали наслідків світової пандемії й яких можна "захистити" колись в майбутньому?
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30.03.2021 13:21 Відповісти
Напоминаю ЗЕбилам, что КРОМЕ КОВИДА ЕСТЬ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Так, у соседей, тетка УМЕРЛА ОТ БЕШЕНСТВА после укуса домашней кошки, но ТЕТКА СЧИТАЛА, ЧТО У НЕЕ КОВИД!

'Жительница Новоаннинского района Волгоградской области умерла в инфекционной больнице спустя полтора месяца после укуса домашней кошки, заразившейся бешенством, сообщает областной комитет здравоохранения. Женщина обратилась к врачам 23 марта и пожаловалась на затрудненное дыхание. Она думала, что заразилась коронавирусом.
Но анализ показал, что пациентка заражена бешенством. 25 марта она умерла.
У волгоградки в доме жили кошка и собака. В определенный момент кошка стала вести себя агрессивно и укусила хозяйку в предплечье. Женщина самостоятельно промыла рану, а обращаться к врачам не стала. Она даже не забила тревогу, когда вскоре умерла ее собака, а кошку пришлось усыпить из-за агрессивного поведения."
(выделено мной)

Не уподобляйтесь дебильным соседям, помните, что есть и иные заболевания, кроме ковида, заболевания, от которых умирают,
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30.03.2021 13:30 Відповісти
Что скажу:
моя бабушка, по отцу, много лет проработала хирургом.
Врачи рассказывают за столом своей семье истории, делятся пережитым с родственниками, так сказать.
У моей бабушки были две истории из ее опыта, которые она мне рассказала, ибо они ее потрясли особенно сильно:
- никогда не облизывать край конверта языком, потому что один из ее пациентов так отрезал себе кусок языка
- о смерти человека от бешенства, потому что он поздно обратился к врачу, и его нельзя было ничем спасти, ибо смерть от бешенства очень тяжелая.

Не уподобляйтесь дебильным соседям на востоке и помните, что бешенство, в отличие от ковида, на территории постсоветского пространства эндемично.
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30.03.2021 13:35 Відповісти
Степанов, с*ка, как обстоят дела с другими заболеваниями в Украине?
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30.03.2021 13:36 Відповісти
ну бумашки то підписані, але схоже у черзі на поставки самі крайні.
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30.03.2021 13:41 Відповісти
брехня!
это даже не смешно уже!
да они там все сидеть должны за то что происходит щас в Украине
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30.03.2021 14:53 Відповісти
Когда заткнут эту ложную харю. Вот когда будет 22 млн доз уже в Украине, ОНО может тявкать! А так мудак не добитый!
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30.03.2021 15:27 Відповісти
Новый вид вакцинации населения - с помощью договоренностей и контрактов.
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30.03.2021 15:31 Відповісти
 
 