1 063 2
На Хмельниччині завантажено понад 94% ліжок для хворих на коронавірус, - ОДА
У лікарнях Хмельницької області, призначених для лікування хворих на коронавірус, завантажені 94,22% ліжок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.
"Завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим із COVID-19, по області становить 94,22% (1853 хворих, 346 підозр)", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що найбільш завантажені Хмельницька інфекційна і Хмельницька міська лікарні, Шепетівська, Старокостянтинівська, Дунаєвецька і Красилівська центральні районні лікарні, а також Кам'янець-Подільська міська лікарня. У цих медзакладах перебуває від 101 до 174 пацієнтів із COVID-19.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gregory Mihelson
показати весь коментар30.03.2021 13:32 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар30.03.2021 14:51 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль