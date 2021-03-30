На Хмельниччині завантажено понад 94% ліжок для хворих на коронавірус, - ОДА

У лікарнях Хмельницької області, призначених для лікування хворих на коронавірус, завантажені 94,22% ліжок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.

"Завантаженість ліжкомісць у закладах, що надають допомогу хворим із COVID-19, по області становить 94,22% (1853 хворих, 346 підозр)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що найбільш завантажені Хмельницька інфекційна і Хмельницька міська лікарні, Шепетівська, Старокостянтинівська, Дунаєвецька і Красилівська центральні районні лікарні, а також Кам'янець-Подільська міська лікарня. У цих медзакладах перебуває від 101 до 174 пацієнтів із COVID-19.

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