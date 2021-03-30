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Новини Коронавірус і карантин
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Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий

Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий

У зв'язку з різким збільшенням хворих на COVID-19 і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин у Львові до 12 квітня.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Садового, у зв'язку з різким збільшенням хворих і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила:

Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02посилений карантин продовжити до 12 квітня;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02заборонено проведення усіх масових заходів;
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 02усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий 10 За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу: магазинів "Епіцентр" (вул. Б.Хмельницького, 188); "Єва", (просп. Чорновола, 1); кафе "МакДональдз" (просп. Шевченка, 7), "Братиська" (вул. Січових Стрільців, 3); "Гребуче Ябко" (вул. Староєврейська, 20); "Йокі" (вул. Гнатюка, 12а); "Малевич", (просп. Чорновола, 2).

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Садовий також закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3073) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Отмена льготных проездов должна быть во всей стране
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30.03.2021 13:37
+2
Паску й так будемо святкувати! А за те що хтось відібрав наші права - буде суд ,суд Лінча, найсправедливіший суд на Землі ,після Божого!
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30.03.2021 14:33
+1
хочете святкувати паску - посидите на карантині.
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30.03.2021 13:40
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От жеж "Гребуче ябко"... М-да, хорошого мало...
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30.03.2021 13:01 Відповісти
зато как на выходных отгуляли..)
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30.03.2021 13:06 Відповісти
Отмена льготных проездов должна быть во всей стране
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30.03.2021 13:37 Відповісти
хочете святкувати паску - посидите на карантині.
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30.03.2021 13:40 Відповісти
Паску й так будемо святкувати! А за те що хтось відібрав наші права - буде суд ,суд Лінча, найсправедливіший суд на Землі ,після Божого!
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30.03.2021 14:33 Відповісти
я маю право не заразитись. я не бачу порушення моїх прав. а ти хочеш порушити мої права на здорове середовище.
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30.03.2021 14:45 Відповісти
Ти не бійся ,ти вже заражений ціле життя! Як тільки досягнеш повної стерильності тобі вже ніякі права не здадуться!
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30.03.2021 15:14 Відповісти
а тебе заражена народила схоже, повне ураження мозку починаючи з ДНКа програми
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30.03.2021 16:57 Відповісти
Не можеш думати- хами?
Я хоч речення починаю з великої букви ,а ти напевно разом з міністеркою восьвітє вчєвсі?
Мікроелементозні завжди думають що все знають але це внаслідок ефекту Данінгена -Крюгера.
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30.03.2021 17:41 Відповісти
хаха, воно речення починає хахаха. чо ти як із однієї гебнявох пробірки? вам там усім однакові репілки вижають? бідненьке, на більше мозку не вистачає?
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30.03.2021 18:53 Відповісти
Вчителі у школі напевно пробували навчити граматики але махнули рукою. Де ці ботоферми таку тупу школоту знаходять?
Я розумію ,мікроелементоз але щоб таких шарікових масово розплоджувати!
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30.03.2021 22:15 Відповісти
а ми в школі? я ні, а ти схоже все ще. а шо таке, то собаки тіпа тебе чіплялися за російські слова українськими літерами, тепер рознарядка змінилась?
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30.03.2021 23:26 Відповісти
Чукча чітатєль?
Нє чукча пісятєль!
Це у тебе гормональний фон міняється у підлітковому віці дуже швидко ,тому така бурхлива "розумова діяльність"!
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31.03.2021 08:24 Відповісти
Такий пародійний "карантин" як в Україні треба нах слати. За кордоном послаблення - це дозвіл збиратися у компанії з 6 чоловік, а у нас - маршрутки на "карантині" трамбують пасажирів як завжди
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30.03.2021 14:08 Відповісти
А як пошлеш якщо більшість тупі імбецили,вірять в казку з телевізора від стєпашки і решу зеленої швалі.
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30.03.2021 14:17 Відповісти
ахахаах лол.
.почему не ковида у нас..а лыжев немае.))))))))))))
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30.03.2021 16:43 Відповісти
Карантин
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий - Цензор.НЕТ 1238
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30.03.2021 17:13 Відповісти
 
 