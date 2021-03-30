Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий
У зв'язку з різким збільшенням хворих на COVID-19 і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин у Львові до 12 квітня.
Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Садового, у зв'язку з різким збільшенням хворих і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила:
посилений карантин продовжити до 12 квітня;
транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
заборонено проведення усіх масових заходів;
усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
За окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу: магазинів "Епіцентр" (вул. Б.Хмельницького, 188); "Єва", (просп. Чорновола, 1); кафе "МакДональдз" (просп. Шевченка, 7), "Братиська" (вул. Січових Стрільців, 3); "Гребуче Ябко" (вул. Староєврейська, 20); "Йокі" (вул. Гнатюка, 12а); "Малевич", (просп. Чорновола, 2).
Садовий також закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо.
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Я хоч речення починаю з великої букви ,а ти напевно разом з міністеркою восьвітє вчєвсі?
Мікроелементозні завжди думають що все знають але це внаслідок ефекту Данінгена -Крюгера.
Я розумію ,мікроелементоз але щоб таких шарікових масово розплоджувати!
Нє чукча пісятєль!
Це у тебе гормональний фон міняється у підлітковому віці дуже швидко ,тому така бурхлива "розумова діяльність"!
.почему не ковида у нас..а лыжев немае.))))))))))))