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Новини
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Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман

Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман

Дефіцит державного бюджету України має повернутися на допандемічний рівень, щойно відновиться економіка та завершиться пандемія.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно пандемія завершиться і економіка відновиться, фіскальний дефіцит повинен буде повернутися на допандемічний рівень. Це важливо для забезпечення довіри до економіки України і скорочення потреб України в запозиченнях", - сказав він.

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Люнгман наголосив, що сильна фіскальна позиція дає Україні можливість забезпечити бюджетний стимул у разі майбутнього спаду.

"Тож питання має полягати не в тому, чи повинна Україна зменшити фіскальний дефіцит, а в тому, коли це потрібно зробити. І для цього вже зараз потрібно мати чіткий план, як це відбуватиметься, зокрема за допомогою добре продуманих податкових заходів", - зазначив Йоста Люнгман.

Автор: 

держбюджет (2394) дефіцит (558) МВФ (3072) податки (3843) Люнгман Йоста (39)


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Топ коментарі
+11
Хочу нагадати, що падіння економіки почалось значно раніше ніж почалась пандемія. Тому коректніше було б сказати - дозелебобний рівень.
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30.03.2021 13:04
+8
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 7712
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30.03.2021 13:10
+6
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5075
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30.03.2021 13:13
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Хочу нагадати, що падіння економіки почалось значно раніше ніж почалась пандемія. Тому коректніше було б сказати - дозелебобний рівень.
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30.03.2021 13:04 Відповісти
У Вови-ЛОХА є план Б,В і аж до Я. Він нас спасьот.
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30.03.2021 13:08 Відповісти
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 7712
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30.03.2021 13:10 Відповісти
ЗЕ бєєєє.
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30.03.2021 13:12 Відповісти
Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 941
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30.03.2021 13:56 Відповісти
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5075
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30.03.2021 13:13 Відповісти
А каг нсчьод возвращєнія ВВП на дорівалюционний?
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30.03.2021 13:22 Відповісти
МВФ реально полагает, что вирастюки и лизки-бобрихи знают такие слова???

Нутупыыые...
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30.03.2021 13:25 Відповісти
Понятно.. очередной план власьтимущих как бы ободрать собственное население! Пилять, нет что бы предложить план развития реального сектора экономики, под чутким руководсвтом государства, создание государтсвенных предприятий, национализация стратегически важных, экспортных предприятий (энергорынок, металлургия, химия и т.д. которые были построены на раодные деньги и куплены преступным путем за бесценок) Но нет же.. мы будем доить население.. ублюдки!
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30.03.2021 13:28 Відповісти
денех захотели???
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30.03.2021 13:41 Відповісти
"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится"
Источник: https://censor.net/ru/n3256448

Экономика САМОвозобновиться, что-ли?
В Мельбурне последний локдаун был в феврале, хрена лысого экономика "возобновилась"
На улице High Street Road (район Ashburton) на одной стороне улицы (протяженность 300 м) 6 закрытых магазинов, сдаются в аренду, да что-то никто не снимает.
На Malvern Road (район Malvern у Tooronga Road) ситуация еще хуже, порядка 8 пустующих магазинов.
Как Мамай прошелся.
И что же это они не самовозобновляются, неужто покупательная потребность населения упала?
Но это еще цветочки, выплаты федералов по ковиду только закончились, и дальше будут ягодки.

А w Украине нечему возобновляться, эти ЗЕленые *бланы при власти убили почти все, что могли.
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30.03.2021 13:42 Відповісти
план не простий, а дуже простий-терміново поміняти владу разом з президентом. бо вони нічого не роблять, тільки крадуть.
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30.03.2021 13:43 Відповісти
Добровільно вони не звалять. Стільки кланом каламойші вбухано, щоб здобути ту владу, й піти, не відбивши затрат, не отримавши гешефта... Не по "богоізбранному". Та й інші клани кепкувати будуть, як з лохів
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30.03.2021 17:34 Відповісти
т.е. как бы МВФ намекает зелебобу и зелебобам шо.. извините, денег нет но вы держитесь... и главное - хорошего всем настроения (с) (особенно поприколистам)
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30.03.2021 13:43 Відповісти
тюю....просто заменить пенсии на 10 кг картошки и всё...сопливые, не благодарите за идею. (сарказм)
хотя, думаю, что то такое они и придумают
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30.03.2021 13:44 Відповісти
Четкий, вернее забористый план у зели несомненно есть!
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30.03.2021 14:22 Відповісти
И никакого другого!
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30.03.2021 14:36 Відповісти
как только украинская булава "позеленела" ,дефицит бюджета Украины медленно но увнренно входит в дефолтный бенин тупик ,
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30.03.2021 14:23 Відповісти
Конечно есть план - выпускать бесконечно ОВГЗ - покуда пирамида не рухнет.
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30.03.2021 14:40 Відповісти
Розпечиними ножицями причандали каламойші - і все повернулося
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30.03.2021 17:30 Відповісти
Добровільно вони не звалять. Стільки кланом каламойші вбухано, щоб здобути ту владу, й піти, не відбивши затрат, не отримавши гешефта... Не по "богоізбранному". Та й інші клани кепкувати будуть, як з лохів
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30.03.2021 17:34 Відповісти
 
 