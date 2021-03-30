Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман
Дефіцит державного бюджету України має повернутися на допандемічний рівень, щойно відновиться економіка та завершиться пандемія.
Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Щойно пандемія завершиться і економіка відновиться, фіскальний дефіцит повинен буде повернутися на допандемічний рівень. Це важливо для забезпечення довіри до економіки України і скорочення потреб України в запозиченнях", - сказав він.
Люнгман наголосив, що сильна фіскальна позиція дає Україні можливість забезпечити бюджетний стимул у разі майбутнього спаду.
"Тож питання має полягати не в тому, чи повинна Україна зменшити фіскальний дефіцит, а в тому, коли це потрібно зробити. І для цього вже зараз потрібно мати чіткий план, як це відбуватиметься, зокрема за допомогою добре продуманих податкових заходів", - зазначив Йоста Люнгман.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нутупыыые...
Источник: https://censor.net/ru/n3256448
Экономика САМОвозобновиться, что-ли?
В Мельбурне последний локдаун был в феврале, хрена лысого экономика "возобновилась"
На улице High Street Road (район Ashburton) на одной стороне улицы (протяженность 300 м) 6 закрытых магазинов, сдаются в аренду, да что-то никто не снимает.
На Malvern Road (район Malvern у Tooronga Road) ситуация еще хуже, порядка 8 пустующих магазинов.
Как Мамай прошелся.
И что же это они не самовозобновляются, неужто покупательная потребность населения упала?
Но это еще цветочки, выплаты федералов по ковиду только закончились, и дальше будут ягодки.
А w Украине нечему возобновляться, эти ЗЕленые *бланы при власти убили почти все, что могли.
хотя, думаю, что то такое они и придумают