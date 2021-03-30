Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман

Дефіцит державного бюджету України має повернутися на допандемічний рівень, щойно відновиться економіка та завершиться пандемія.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно пандемія завершиться і економіка відновиться, фіскальний дефіцит повинен буде повернутися на допандемічний рівень. Це важливо для забезпечення довіри до економіки України і скорочення потреб України в запозиченнях", - сказав він.

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Люнгман наголосив, що сильна фіскальна позиція дає Україні можливість забезпечити бюджетний стимул у разі майбутнього спаду.

"Тож питання має полягати не в тому, чи повинна Україна зменшити фіскальний дефіцит, а в тому, коли це потрібно зробити. І для цього вже зараз потрібно мати чіткий план, як це відбуватиметься, зокрема за допомогою добре продуманих податкових заходів", - зазначив Йоста Люнгман.