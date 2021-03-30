Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано. ФОТО
На Сумщині в місті Кролевець поліція затримала юнака за спробу зґвалтування школярки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.
"Зловмисник повалив дівчину на землю, намагався стягнути зі школярки джинси та здійснити з нею сексуальні дії насильницького характеру. Старшокласниця несамовито пручалася та кричала. Її крики про допомогу почула жінка, яка проходила неподалік, тож ґвалтівник покинув свої спроби та кинувся навтьоки.
Перехожі допомогли дівчині викликати поліцію. Школярка, трохи отямившись, описала поліцейським прикмети невідомого. За її словами, він був молодий, у брудному одязі, та чомусь у крові", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на пошук підозрюваного у нападі було орієнтовано наряди поліції міста, і вже за годину правоохоронці помітили на одній з вулиць схожого за прикметами юнака. Молодого чоловіка поліція зупинила та доставила до відділення. Школярка упізнала зловмисника.
Ним виявився 19-річний житель одного із сіл Конотопського району, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів майнового характеру.
Молодика затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 "Замах на злочин" ч.3 ст.152 "Зґвалтування" Кримінального кодексу України. Санкція статті за зґвалтування неповнолітньої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Слідство триває.
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интересно, когда его выпустили в последний раз?
- Гадаю, років шість тому.
падло озабоченное напугало школьницу...
еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
И нет, несоблюдение законов теми, кто их по идее должен свято соблюдать и требовать соблюдения от других, никак не влияет на так называемую бытовую преступность. По крайней мере, в мире много примеров стран с разной степенью соблюдения законности, от скандинавских стран и Англии до Сомали и Йемена, и между ними нет явной зависимости, что, мол, тут власть лучше законы соблюдает, поэтому меньше изнасилований.
Да здравствует наше кривосудие, самое гуманное по отношению к преступникам в мире. В 19 лет у нас можно быть уже неоднократно судимым рецидивистом и при этом - уже быть на свободе!
Треба б йому конотопську відьму Вітренчиху таво, - може б вона його задовольнила. )))
Усім би був профіт.
До речі, на Конотопщині живе дуже багато етнічних кацапів, - це один з нечисельних районів України, де кацапи не із понаєхавших за останні 80 років, а жили там доволі давно.