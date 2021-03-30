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Новини Будні поліції
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Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано. ФОТО

На Сумщині в місті Кролевець поліція затримала юнака за спробу зґвалтування школярки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.

"Зловмисник повалив дівчину на землю, намагався стягнути зі школярки джинси та здійснити з нею сексуальні дії насильницького характеру. Старшокласниця несамовито пручалася та кричала. Її крики про допомогу почула жінка, яка проходила неподалік, тож ґвалтівник покинув свої спроби та кинувся навтьоки.

Перехожі допомогли дівчині викликати поліцію. Школярка, трохи отямившись, описала поліцейським прикмети невідомого. За її словами, він був молодий, у брудному одязі, та чомусь у крові", - йдеться в повідомленні.

Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано 01

Зазначається, що на пошук підозрюваного у нападі було орієнтовано наряди поліції міста, і вже за годину правоохоронці помітили на одній з вулиць схожого за прикметами юнака. Молодого чоловіка поліція зупинила та доставила до відділення. Школярка упізнала зловмисника.

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Ним виявився 19-річний житель одного із сіл Конотопського району, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів майнового характеру.

Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано 02
Фото: сайт поліції

Молодика затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 "Замах на злочин" ч.3 ст.152 "Зґвалтування" Кримінального кодексу України. Санкція статті за зґвалтування неповнолітньої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Слідство триває.

Автор: 

зґвалтування (385) Нацполіція (15186) Сумська область (3701)


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Топ коментарі
+48
Можливо це майбутній депутат від слуги народу.
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30.03.2021 13:07
+25
ага, помічником васі вірастюка буде.
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30.03.2021 13:14
+20
спасибо прохожей !!!
падло озабоченное напугало школьницу...
еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
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30.03.2021 13:25
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Что же это за насильник, что его даже прохожая нахлобучила
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30.03.2021 13:06 Відповісти
а ты видел ту прохожую
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30.03.2021 13:10 Відповісти
Нет. А шо там, какой-то бугай как Кличко?
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30.03.2021 13:16 Відповісти
ну вы не догнали это был перфоманс.. театральная постановка... а вообще пора бы бабам выучить что ударив коленом в напрженный детоделающий орган типа скота сразу получите... скрученного от "Аргазма" насильника потом можете ему хоть уши вырывать живьем....
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30.03.2021 13:27 Відповісти
ось вона де чарівна кнопочка!
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30.03.2021 13:43 Відповісти
Вот она
https://censor.net/ru/news/3256498/***************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/5#comment_75963972
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30.03.2021 23:39 Відповісти
Электорат ЗЕ. Трусливый и наглый
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30.03.2021 13:16 Відповісти
На насильника посмотрите, у него плечи, чуть шире головы, дистрофик какой то.
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30.03.2021 13:54 Відповісти
Так потому и насильник, что любая приличная девка, глядя на него только плюется. Взялся насильничать, но и тут не повезло...
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30.03.2021 20:20 Відповісти
Можливо це майбутній депутат від слуги народу.
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30.03.2021 13:07 Відповісти
Далеко піде з такими задатками 😩
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30.03.2021 13:09 Відповісти
ага, помічником васі вірастюка буде.
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30.03.2021 13:14 Відповісти
Зачем помощником? В Раде сидит насильник Иванисов, который затащил в папину Волгу несовершеннолетнюю и там её, это, ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Отсидел своё и в депутаты "Слуги Народа", там таким рады.
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30.03.2021 20:24 Відповісти
Вважаю, шо в нього є більше шансів стати помічником не Васі, а будь-кого із сексуально заклопотаних "слуг" - Богдана "Анал табу" Яременка, гвалтівника Іванісова або Сашка "Баба да" Корнієнка.
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30.03.2021 20:43 Відповісти
Судя по неоднократно судимый в 19 лет, напоминает парней из другой партии.
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30.03.2021 13:19 Відповісти
Правая рука Кивы.
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30.03.2021 14:38 Відповісти
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30.03.2021 20:44 Відповісти
100 пудов, к бабке не ходи
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31.03.2021 06:05 Відповісти
19 лет парню...
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30.03.2021 13:09 Відповісти
"19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый"
интересно, когда его выпустили в последний раз?
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30.03.2021 13:18 Відповісти
Судячи по стану шкіри на кистях рук - нарік, "зі стажем"... Бачив таких, неодноразово... Так що, якщо потрапить у тюрму - проживе на кілька років більше...
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30.03.2021 13:44 Відповісти
якщо не помре від ломки
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30.03.2021 13:51 Відповісти
А тобі жаль буде?
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30.03.2021 13:54 Відповісти
Я поганий християнин, тому скажу - однозначно ні
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30.03.2021 13:58 Відповісти
- когда его выпустили в последний раз?
- Гадаю, років шість тому.
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30.03.2021 20:46 Відповісти
это вам не россия , где врача с Коммунарки били азиаты , а друзья и прохожие смотрели
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30.03.2021 13:09 Відповісти
Клеймо на лбу надо выжигать.
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30.03.2021 13:09 Відповісти
Угу, "ЗЕ".
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30.03.2021 13:16 Відповісти
а рыло этого выродка зачем закрываете?
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30.03.2021 13:18 Відповісти
Та може ему еще балотироваться.
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30.03.2021 13:21 Відповісти
Як показує багаточисельна практика, більшості електорату насрати на судимість кандидата. Так що могли би і не ховати. Може навпаки, в очах певної частини мудрого наріда ще б додаткової уважухи отримав.
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30.03.2021 13:25 Відповісти
спасибо прохожей !!!
падло озабоченное напугало школьницу...
еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
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30.03.2021 13:25 Відповісти
Будущий депутат от слуги народа
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30.03.2021 13:25 Відповісти
порохоботы даже сюда умудрятся зеленского приплести))
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30.03.2021 13:27 Відповісти
Важка в них праця, на знос працюють.
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30.03.2021 14:01 Відповісти
Почему сразу Зеленского? Исключительно партию "Слуга народа", которая выдвинула в депутаты Верховной Рады насильника Иванисова, который как раз по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины и сидел. За изнасилование несовершеннолетней. Так что видно этот парень решил пойти в большую политику, в "Слугу Народа" таких радушно берут, нужные люди.
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30.03.2021 20:27 Відповісти
Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано - Цензор.НЕТ 3943
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30.03.2021 20:47 Відповісти
Ранее судимый за имущественные преступления...Адвокат будет настаивать что речь не шла об изнасиловании,а хотел украсть джинсы и продать
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30.03.2021 13:29 Відповісти
Обмовляють людину... )))
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30.03.2021 13:36 Відповісти
Не адвокат, поэтому уточняю, это грабеж, а не кража. Кража, это если бы джинсы рядом лежали на скамеечке. А тут повалил и снимал, значит уже минимум статья 186 часть вторая, от 4 до 6. При этом не дай бог он говорил "снимай, иначе убью, падла", тогда это уже совсем другой расклад, это уже статья 187 "Разбой". Короче, для адвоката сложная задача, таким путем не отмазать от изнасилования, что так от пяти до семи, что эдак
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30.03.2021 20:38 Відповісти
Чому зразу спроба згвалтування??? Може джинси знімав з корисливою метою, тобто продати, а гроші пропити... Тобто може мати місце грабіж, а не згвалтування...
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30.03.2021 13:35 Відповісти
Что так, что так, минимум ему от 4 до 6 светит, даже если это грабеж, а не разбой. Потому что есть ещё ст.187 "Разбой", и если он применял или угрожал применить насилие, опасное для жизни и здоровья, то ему всё равно, пойдет он по 153-й за изнасилование или по 187-й за разбой, срок будет один и тот же.
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30.03.2021 20:44 Відповісти
так вони його не на місці затримали, а першого якого спопєшили. оце сидівший буде шляться після такого по сусіднім вулицям.
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30.03.2021 13:45 Відповісти
Судя по его биографии,этот дятел заедет обязательно,а там куда он попадет,сидят много людей у которых дети школьницы,сестры,внучки.спросят там с него,поверьте.
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30.03.2021 13:52 Відповісти
Хотел джинсы отобрать..Попал под изнасилование..Да ему просто ходить не в чем..
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30.03.2021 14:05 Відповісти
убогому щастя не хватало і баби не давали
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30.03.2021 14:25 Відповісти
Биомусор. И это в 19 лет.
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30.03.2021 14:33 Відповісти
Виновато государство.Парню 19 лет! Скорее всего из неблагополучной бедной семьи, водка , нищета.И этот парень тоже человек, заботилось бы государство о своих гражданах.были бы возможности у таких детей изменить жизнь.А так , что?Психика сломлена, загнанный зверь.Но государству дела нет, и общество нос воротит от таких семей. и вырастатют дети никому не нужные
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30.03.2021 15:05 Відповісти
Государство никому ничего не должно, уймитесь уже. Никто вообще никому не должен. Чья жопа, того и проблемы. Государство нужно только для порядка и уравновешивания и без того плачевного состояния. А то что дурак не в курсе что нужно учиться и быть полезным, это не значит что ему должны.
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30.03.2021 15:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/431415Вот именно, поэтому Украина и сидит в жопе и нищете., что государства нет, а есть сборище никомуничего не должных.Паханы и рабы.Государство не просто должно, а обязано.Открой Конституцию.
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30.03.2021 15:33 Відповісти
Я тебе повторять, никто тебе ничего не должен. Чхать я хотел на конституцию, как хотели чхать на мои права другие. Не ужели не ясно, что все зависит только от самих себя. Никто косточку в зубах не принесет и не должно. Научились совки что все вместо них делают, а так же думают. У меня в этой жизни было два выбора, или взяться за голову или пойти по кривой. Вот и все. Почему , я допер как в мире все устроено, а ты не можешь? Бери табличку, иди под раду, скандируй что тебе должны, посмотрим кто тебе хоть что то даст, кроме как ботинком по спине.
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Вы не правы ,есть конституция и законы,действительно,вам дали хороший,полезный совет,почитайте ,а вот то что у нас ни первое ни второе не соблюдаеться,это уже другая история.
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30.03.2021 16:59 Відповісти
Советом сыт не будешь. Где вы у нас справедливость видели? Люди наивные какие то. Тот факт что законы есть и конституция есть, никак не защищает простого смертного своим наличием. В конечном итоге все зависит от суммы предложенной судье. Думаете этому молодому дураку вокруг роботу совали? Пристроить пытались? Да никому он не сдался. От чувства личного достоинства только мозолей больше на руках да разочарования. Пока честный дурак пустыми законами прикрывается да вкалывает, хитрый дурак уже давно себе нажил хоть что то. И в мире нигде нельзя выжить не нажив. Ну нету ни у кого справедливой доли. Кто о чем, а вшивый о бане.
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30.03.2021 17:18 Відповісти
Конституция и законы никак не обязывают никого как-то помогать каждому наркоману, да и вообще задача государства не "помогать", а создавать справедливые условия для каждого. Не равные условия, а именно справедливые, причем даже не в понятии граждан, а в понятии самого государства. И это везде так, ну кроме разве что самых захудалых восточных деспотий, где отсутствие свободного общества и контроль за каждым компенсируется попыткой уложить каждого в стандартную клетку, что многими воспринимается как благо.
И нет, несоблюдение законов теми, кто их по идее должен свято соблюдать и требовать соблюдения от других, никак не влияет на так называемую бытовую преступность. По крайней мере, в мире много примеров стран с разной степенью соблюдения законности, от скандинавских стран и Англии до Сомали и Йемена, и между ними нет явной зависимости, что, мол, тут власть лучше законы соблюдает, поэтому меньше изнасилований.
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31.03.2021 09:19 Відповісти
Дрыщь-задрот...
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30.03.2021 16:11 Відповісти
у меня один и тот же вопрос, а какого хрена наша система тюремная из воров и жуликов делает маньяков насильников и моральных уродов, а потом выпускает их на наши улицы? это диверсия какая то, разве их не должны перевоспитывать там?
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30.03.2021 16:29 Відповісти
весенний секс от деда гоблина карлика
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30.03.2021 16:45 Відповісти
" 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый"

Да здравствует наше кривосудие, самое гуманное по отношению к преступникам в мире. В 19 лет у нас можно быть уже неоднократно судимым рецидивистом и при этом - уже быть на свободе!
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30.03.2021 20:26 Відповісти
Наркоман мабуть - для таких законів немає...
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31.03.2021 01:23 Відповісти
Безмозглий жевжик з Конотопського району.
Треба б йому конотопську відьму Вітренчиху таво, - може б вона його задовольнила. )))
Усім би був профіт. Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано - Цензор.НЕТ 7491
До речі, на Конотопщині живе дуже багато етнічних кацапів, - це один з нечисельних районів України, де кацапи не із понаєхавших за останні 80 років, а жили там доволі давно.

Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано - Цензор.НЕТ 6186
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31.03.2021 12:47 Відповісти
 
 