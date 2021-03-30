Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано. ФОТО

На Сумщині в місті Кролевець поліція затримала юнака за спробу зґвалтування школярки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.

"Зловмисник повалив дівчину на землю, намагався стягнути зі школярки джинси та здійснити з нею сексуальні дії насильницького характеру. Старшокласниця несамовито пручалася та кричала. Її крики про допомогу почула жінка, яка проходила неподалік, тож ґвалтівник покинув свої спроби та кинувся навтьоки.

Перехожі допомогли дівчині викликати поліцію. Школярка, трохи отямившись, описала поліцейським прикмети невідомого. За її словами, він був молодий, у брудному одязі, та чомусь у крові", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на пошук підозрюваного у нападі було орієнтовано наряди поліції міста, і вже за годину правоохоронці помітили на одній з вулиць схожого за прикметами юнака. Молодого чоловіка поліція зупинила та доставила до відділення. Школярка упізнала зловмисника.

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Ним виявився 19-річний житель одного із сіл Конотопського району, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів майнового характеру.



Фото: сайт поліції

Молодика затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15 "Замах на злочин" ч.3 ст.152 "Зґвалтування" Кримінального кодексу України. Санкція статті за зґвалтування неповнолітньої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Слідство триває.